四川九寨溝某酒店近日爆出門禁安全隱憂，1名住客入住後發現，酒店發給他的202號房卡，竟可開啟同樓層多間客房的門鎖，住客擔心有人誤入房間，威脅自身安全。事件曝光後，涉事酒店回應確認真有其事，報稱問題源於前台員工製卡操作失誤，誤把普通客房卡製成具備多房開啟權限的樓層總卡。酒店將重置全店房卡權限、重新製作房卡，而涉事員工已被解僱，當地文旅部門及派出所則介入核查。



九寨溝景區入口附近的「潮塘雲舍酒店」近日爆出門禁安全隱憂。（微博@百姓關注影片截圖）

1名住客入住後發現，酒店發給他的202號房卡，竟可開啟同樓層多間客房的門鎖，住客擔心有人誤入房間，威脅自身安全。（微博@百姓關注影片截圖）

202房卡連開多間客房 住客憂半夜遭誤闖

根據《春城晚報》報道，1名內地網民於11月18日發布影片，稱在四川九寨溝入住1間酒店時，發現自己的房卡能刷開同層多間客房。影片中，拍攝者持貼有「202」標籤的房卡，先刷開8202號客房，走向8208號客房亦順利拍卡打開；其後再走到8206號客房，把門關上，再以同1張房卡成功開鎖。

根據《春城晚報》報道，1名內地網民於11月18日發布影片，稱在四川九寨溝入住1間酒店時，發現自己的房卡能刷開同層多間客房。（微博@百姓關注影片截圖）

影片中，拍攝者持貼有「202」標籤的房卡，先刷開8202號客房。（微博@百姓關注影片截圖）

拍攝者持貼有「202」標籤的房卡，卻能將8206號客房的門打開。（微博@百姓關注影片截圖）

拍攝者表示，感覺這張房卡能刷開1層樓的房間，直言「不敢想如果碰到遊客刷錯卡，進錯房間，會造成怎樣的後果」。報道指出，涉事酒店為九寨溝景區入口附近的「潮塘雲舍酒店」，內地文旅部門已證實確為該店，酒店方亦承認相關事故。

拍攝者表示，感覺這張房卡能刷開1層樓的房間，直言「不敢想如果碰到遊客刷錯卡，進錯房間，會造成怎樣的後果」。（微博@百姓關注影片截圖）

酒店認製卡誤設成總卡 文旅局派出所介入核查

根據《四川在線》報道，事件在網上傳開後，涉事酒店於11月19日回應稱，經調查確認是接待處職員操作失誤所致，該名職員在製作房卡時選錯權限，把普通房卡製作成可開啟多間客房的樓層總卡。

涉事酒店於11月19日回應稱，經調查確認是接待處職員操作失誤所致，該名職員在製作房卡時選錯權限，把普通房卡製作成可開啟多間客房的樓層總卡。（微博@百姓關注影片截圖）

涉事酒店於11月19日回應稱，經調查確認是接待處職員操作失誤所致，該名職員在製作房卡時選錯權限，把普通房卡製作成可開啟多間客房的樓層總卡。（微博@百姓關注影片截圖）

涉事酒店於11月19日回應稱，經調查確認是接待處職員操作失誤所致，該名職員在製作房卡時選錯權限，把普通房卡製作成可開啟多間客房的樓層總卡。（微博@百姓關注影片截圖）

酒店方表示高度重視是此事故，將重新製作房卡、重置門禁權限以消除安全隱患，涉事接待處職員已被解僱。當地文化體育和旅遊局及派出所警員早前已到店核查。

酒店方表示高度重視是此事故，將重新製作房卡、重置門禁權限以消除安全隱患，涉事接待處職員已被解僱。當地文化體育和旅遊局及派出所警員早前已到店核查。（微博@百姓關注影片截圖）

涉事的接待處職員已被公司解僱。（微博@百姓關注影片截圖）

門禁權限管理惹關注 網民促完善雙重核驗機制

雖然涉事酒店迅速作出人員處分並配合部門調查，但事件仍引發大批旅客對酒店門禁管理制度的關注。不少網民在評論區提醒，入住酒店應養成反鎖房門、扣上防盜鏈的習慣，離房時隨身攜帶貴重物品；亦有聲音指出，普通客房房卡與具備多房開啟權限的總卡，理應設有嚴格的權限分級與系統雙重審批，單靠人手操作極易出現疏漏，促請酒店業界檢視製卡流程，保障住客夜間住宿安全與個人私隱。