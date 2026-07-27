九寨溝突發泥石流　大批遊客滯留深夜徒步撤離無傷亡

7月26日，四川九寨溝景區遭遇短時強降雨，引發泥石流，景區內部分道路交通受阻，大批遊客滯留至深夜徒步撤離。

7月27日，九寨溝景區工作人員稱，通往部分景點道路受阻，導致有景點關閉，目前正在清理淤泥、修復山泥傾瀉等。其他景點仍在正常運營，未受影響。



消防員組「人形護欄」 工作人員開辟新路撤離遊客

《南方都市報》報道，有遊客介紹，當日在九寨溝景區滯留了7、8個小時，晚上約11時才在工作人員的帶領下離開，「我是從工作人員新開的路撤離的」，惟景區附近酒店已住滿，需要開車到九寨溝縣城中落腳。

九寨溝遭遇強降雨引發泥石流。（小紅書＠辣蟹錘錘）

九寨溝遭遇強降雨引發泥石流。（小紅書＠愛吃番茄的土豆）

大批遊客滯留九寨溝，需要徒步撤離。（小紅書＠辣蟹錘錘）

大批遊客滯留九寨溝，需要徒步撤離。（小紅書＠辣蟹錘錘）

《封面新聞》報道，來自上海的遊客唐小姐稱，當日下午約4時半乘坐景區觀光車遊覽時，途中突發泥石流塌方，現場一度比較混亂，「大家都有點慌」。由於山下路段被泥石流阻斷，車輛無法上山接應，滯留的遊客只能全部下車徒步轉移，彼時持續徒步近3、4公里的唐小姐疲憊不堪，「只想快點下山回家」。

另一名遊客「鹿嶼」表示，志願者、消防人員和景區工作人員緊急開辟出疏散通道，沿途工作人員不斷安撫遊客情緒、引導大家穩步前行，途中亦會有工作人員同步最新路況。

由於下山通道人流密集，遊客的步行速度較為緩慢，大家都互相攙扶，行走在泥濘濕滑的路面上。不少消防員在山坡上列隊組成人形護欄，守護遊客下山安全。

遊客滯留九寨溝，連夜徒步撤離。（小紅書＠昱鴻國際旅行社）

遊客滯留九寨溝，需徒步撤離。（小紅書＠昱鴻國際旅行社）

消防員在山坡組成「人形護欄」。（封面新聞）

九寨溝遭遇強降雨引發泥石流。（小紅書＠愛吃番茄的土豆）

景區：無人傷亡，啟動二級防汛及地質災害響應

7月26日，九寨溝風景名勝區管理局通報稱，九寨溝管理局第一時間啟動二級防汛及地質災害應急響應，多部門迅速展開現場救援、遊客疏散、搶險處置和地質隱患排查工作。滯留遊客有序安全撤離，現場秩序平穩，無人員傷亡。

同日，九寨溝景區管理局發布遊覽調整相關事宜告知書。7月27日，日則溝箭竹海（包括箭竹海）以上區域、則查窪溝全域暫緩接待遊客。樹正溝全域、日則溝箭竹海瀑布以下，經安全評估確認無風險，正常迎客。另外，7月27日景區將對所有遊客實行門票及觀光車票全免政策。