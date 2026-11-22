初生嬰兒眼屎多、舌苔厚，千萬不能亂餵白開水「下火」！內地河南日前發生1宗驚險育兒事故，1名出生僅20多天的嬰兒，因黃疸消退較慢伴隨排便不順，家長誤以為孩子「熱氣」，於是在2餐奶之間頻繁餵食白開水，豈料嬰兒不但未能清熱，反而引發急性「水中毒」伴隨電解質紊亂，腎臟更因超負荷運轉遭受急性損傷。醫生警告初生兒腎臟排泄力不足成人一半，盲目餵水隨時引發致命腦水腫！



家長見出生二十多天的嬰兒黃疸遲遲未退，且伴有便秘、舌苔厚等情況，以為男嬰「上火」。（AI生成圖片）

2餐奶間灌水50毫升 初生嬰四肢陰囊水腫急送院

綜合內地媒體《瑞安市融媒體中心》及多家傳媒報道，事發於11月19日，家長見出生20多天的嬰兒黃疸遲遲未退，且伴有便秘、舌苔厚等情況，以為男嬰「上火」，於是在2餐奶之間，多次額外餵食30至50毫升白開水，希望能替他「清熱下火」。

家長在2餐奶之間，多次額外餵食男嬰30至50毫升白開水，希望能替他「清熱下火」。（AI生成圖片）

家長在2餐奶之間，多次額外餵食男嬰30至50毫升白開水，希望能替他「清熱下火」。（AI生成圖片）

豈料白開水下肚後，嬰兒的精神狀態不進反退，隨後雙手、雙腳以至陰囊更出現異常水腫。家長大驚之下將嬰兒送往河南省兒童醫院求診，經醫生詳細檢查後，嬰兒被確診為水中毒及電解質紊亂，腎臟更因負荷過重而出現損傷。

白開水下肚後，嬰兒的精神狀態不進反退。（AI生成圖片）

腎臟排泄力不足成人一半 過量飲水傷神經系統

針對初生嬰兒誤飲過量白開水引發的危機，河南省兒童醫院新生兒內科主任醫師付慧解釋，初生兒腎臟尚未發育成熟，過濾與排出多餘水分的能力有限。如果攝入過多純水，多餘水分會滯留體內，稀釋血液中的鈉離子，極易誘發水中毒。

經醫生詳細檢查後，嬰兒被確診為水中毒及電解質紊亂，腎臟更因負荷過重而出現損傷。（AI生成圖片）

醫學資料顯示，0至3個月大嬰兒的腎臟排泄能力不足成人一半，過量餵水除了令腎臟超負荷受損，嚴重時更會引致腦水腫並影響神經系統。此外，出生20多天嬰兒的胃容量僅約60至80毫升，白開水佔用胃部空間後，會導致嬰兒飲奶量下降，長遠影響營養吸收與體重增長。

0至3個月大嬰兒的腎臟排泄能力不足成人一半。

母乳、配方奶水分足 24小時6片濕尿片即達標

家長常把眼屎多、嘴唇乾、排便次數疏等情況歸結為上火，其實多數和環境溫度、包裹過厚、過敏、腸道適應等因素有關，餵水無法改善問題。判斷水分是否充足，可觀察24小時尿片數量，達到6片及以上即屬正常。母乳水分約87%，按比例沖調的配方奶同樣水分充足，正常飲奶的嬰兒不會缺水，不用常規餵水。只有發高燒、嚴重腹瀉等特殊狀況，才應在醫生指導下少量補水。