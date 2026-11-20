把服裝店當成自家免費衣帽間，手法令人啼笑皆非！湖北武漢日前破獲1宗離奇的「俄羅斯套娃式」連環店舖盜竊案。1對「00後」年輕情侶意外發現服裝店的防盜警報器不靈敏後，竟看準漏洞，在短短1個多月內8次重返同一店舖作案。他們將未付款的新衣層層穿在自己衣服內偷走，共盜去逾20件、總值約5,000人民幣（約5,900港元）的衣物。2人最終因「身形暴脹」被店員識破並報警，目前已被警方依法刑事拘留。



1對「00後」年輕情侶將未付款的新衣層層穿在自己衣服內偷走，共盜去逾20件、總值約5,000人民幣（約5,900港元）的衣物。（網上圖片）

意外發現防盜器不靈敏 熟客變賊

據武漢市公安局通報，事發於今年9月，案發地點為武漢市蔡甸區1間服裝店，涉案的楊某與王某是一對「00後」情侶，經常光顧該店。2人早前到店內選購時，女方未結帳便把一件背心穿出店外，門口防盜警報器並無響起，2人非但沒有折返補款，反而把這次意外視為可複製的漏洞。

2人早前到店內選購時，女方試穿後未結帳便把一件背心穿出店外，門口防盜警報器並無響起，2人非但沒有折返補款，反而把這次意外視為可複製的漏洞。（網上圖片）

2人早前到店內選購時，女方試穿後未結帳便把一件背心穿出店外，門口防盜警報器並無響起，2人非但沒有折返補款，反而把這次意外視為可複製的漏洞。（網上圖片）

自10月中旬起，2人頻繁到店並用「套娃式」盜竊手法作案。他們每次挑選7至8件衣物帶進試衣間，結帳時卻只為其中數件付款，其餘衣物統統穿在身上，再以外套遮掩離店。

2人每次挑選7至8件衣物帶進試衣間，結帳時卻只為其中數件付款，其餘衣物統統穿在身上，再以外套遮掩離店。（網上圖片）

2人每次挑選7至8件衣物帶進試衣間，結帳時卻只為其中數件付款，其餘衣物統統穿在身上，再以外套遮掩離店。（網上圖片）

睡袍脹至走樣露破綻 店員暗中報警

不久後，店方清點貨品時發覺數量不符，系統亦查不到相關銷售紀錄，遂反覆翻看閉路電視，鎖定這對舉止異常的年輕顧客。11月13日，王某特意披上1件寬大睡袍充當外衣，在試衣間內把盜取的衣物一件件套在睡袍內側。由於睡袍被撐得嚴重變形，加上她動作拘謹，與進店時的體態差別明顯，當場引起懷疑。店員為保留證據未有即時上前對質，而是選擇暗中報警。

店員為保留證據未有即時上前對質，而是選擇暗中報警。（網上圖片）

警員趕抵現場後，在店內截停正準備離開的2人。（網上圖片）

警員趕抵現場後，在店內截停正準備離開的2人，經探員查問後，2人對8次犯案、偷走逾20件衣物直認不諱，並強調衣物並無拿去變賣，全數留作自穿。

經探員查問後，2人對8次犯案、偷走逾20件衣物直認不諱，並坦言衣物並無拿去變賣，全數留作自穿。（網上圖片）

經探員查問後，2人對8次犯案、偷走逾20件衣物直認不諱，並強調衣物並無拿去變賣，全數留作自穿。（網上圖片）

網民嘲：把服裝店當試衣間住了吧

事件曝光後在網絡上引發熱議，網民紛紛表示：

「偷了還不賣，留著自己穿，這是把服裝店當試衣間住了吧！」



「店員很聰明，報警比吵架有用。」



警方在辦案期間起回涉案失物，為商戶挽回共5,000人民幣（約5,900港元）損失，店方事後向警方致送錦旗致謝，目前楊某、王某已被依法刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。