到主題樂園遊玩時，需要排隊等候是常識吧！惟有港男在社交平台貼片公審，表示在香港迪士尼樂園的娛樂設施排隊時，遇到1名操普通話的婦人插隊，同行有人出言批評，雙方繼而發生口角，婦人之後更「郁手郁腳」，多次伸手推撞並拍打鏡頭。樓主同行女友人則表示被對方打中臉部，其間有聲音稱要報警並通知工作人員，現場氣氛非常混亂。



事件引發本地網民強烈不滿，紛紛批評婦人行為野蠻，「自己插隊唔啱先仲咁惡」，認為樓主應即時報警，「就係呢啲人出國影響晒所有國人嘅形象，應該通報大陸，終生禁止離境」。



有相信是遊客的婦人在香港迪士尼樂園疑因打尖受阻發難，出手推撞並襲擊勸阻人士。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

普通話婦遊港迪疑插隊 不滿被攔截爆衝突

該男生於周四（11月19日）下午在threads帳號發帖並上傳影片，配以標題「突發！大陸老人香港迪士尼插隊，被6名年輕人攔下，惱羞成怒動手腳踢勸阻者！」。片中顯示，在香港迪士尼園區的娛樂設施的排隊隊伍中，有兩批遊客因為插隊問題而發生激烈口角及肢體衝突。

惡婦爭執出手推撞 港男僅以肉身手臂遮擋

當時1名身穿淺藍色外套、操普通話的婦人正和拍片者等人發生爭執 ，鏡頭後方傳來男聲表示「影低佢影低佢」，婦人則齜牙咧嘴口中不停怒罵，先是伸出右腳往前踢，然後又多次推撞其中1名男生，但對方未有還擊，只是一直以手臂阻擋免受傷害。

樓主等人手持電話記錄下婦人行為，紛紛起哄要求工作人員協助調停，之後有聲音更批評婦人「你們插隊了還有理呀？」、「你們插隊了呀，還打人」。

婦人伸出右腳踢向樓主等人。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

她又多次推撞其中1名男生。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

她又多次推撞其中1名男生。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

她又多次推撞其中1名男生。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

她又多次推撞其中1名男生。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

不過男生未有還擊，一直以手臂阻擋免受傷害。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

婦人怒氣沖沖，不停怒罵樓主等人。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

婦人怒拍鏡頭阻錄影 女生稱被打中臉部

另一片段顯示，雙方爭執不斷，婦人疑不滿被錄影，伸手怒拍拍片者的手機試圖阻止拍攝，有男聲即時表明「我錄到了」、「等一下就報警」、「老人也要坐牢的」。當時鏡頭轉向樓主友人方向，有女生指向自己臉頰，以哭腔表示「佢（婦人）打我呀，無啦啦打我」，婦人聞言情緒激動欲上前，其同行女子試圖拉開雙方，並拿出手機反拍。婦人之後再次出手打女生，她於是批評「黐線㗎，精神病」；現場有不少賓客駐足圍觀，但未見有人幫忙制止。

婦人不滿被錄影，伸手怒拍拍片者的手機，試圖阻止拍攝。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

婦人同行男子曾嘗試分隔雙方。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

樓主女友人表示「佢（婦人）打我呀，無啦啦打我」。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

婦人聞言情緒激動欲上前，其同行女子試圖拉開雙方，並拿出手機反拍。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

婦人同行女子拿出手機反拍，其間婦人再次出手打人。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

雙方舉機互影。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

片尾見婦人仍未心死，再次出手試圖阻止拍攝。（「threads@haohao123tut」影片截圖）

婦人行為遭斥野蠻 網民：自己插隊唔啱先仲咁惡

片段引來中港網民狠批涉事婦人無品，「完全係野蠻人」、「自己插隊唔啱先仲咁惡，佢冇嘢啊」、「這些老不死也是仗着自己無恥，臭不要臉的東西」、「相信佢哋根本唔知乜嘢叫排隊」、「太丟臉了」，

「就係呢啲人出國影響晒所有國人嘅形象，應該通報大陸，終生禁止離境」



「應該驅逐出境，永遠禁止再來香港」



網民支持報警：唔好放過呢啲人

有留言認為樓主等人應該即時報警，「已經構成普通襲擊」、「這種情況不要猶豫，要立刻報警，並向園方反映」、「已經拍咗片有證據。報警，去醫院，再告佢襲擊」、「同遊樂設施職員講，佢哋會幫手攔」。

（threads@haohao123tut）