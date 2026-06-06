迪士尼母女坐魔雪奇緣漂船「全程開燈錄影」　被勸阻竟嗆：憑什麼

前往主題樂園遊玩時，應注意言行以免影響他人體驗！有男生到香港迪士尼樂園，乘坐「魔雪奇幻之旅」漂船時，發現前方1對母女幾乎全程拿着手機，並開啟閃光燈功能錄影，他坐在兩人後方，覺得體驗被強光所影響，於是好言相勸提醒對方關掉閃光燈，卻被回懟「憑什麼」、「你叫我關我就關呀，你誰呀」，雙方發生爭執繼而拿起手機「互影」 。事主表示遭到該母親以粗言穢語辱罵，其女兒亦試圖搶走其手機，他不滿2人行為遂發文公審。



網民不恥涉事母女行為，留言狠斥「關一下閃光燈有很難嗎，她們又憑甚麼讓整船人接受她那閃光燈」、「有其母必有其女」、「出門在外都在丟臉」。



有男生到香港迪士尼樂園，稱遇「奇葩母女」乘坐漂船時，全程開啟閃光燈錄影。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

他提醒對方關掉閃光燈，雙方爆發爭執，稱被粗言穢語辱罵，更險被搶走手機。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

迪士尼坐魔雪奇緣漂船 遇母女「全程開閃光燈錄影」

該男生在threads帳號「ryukchen16」上傳影片公審，透露在香港迪士尼樂園遇到奇葩母女事件。事主指，他於周三（4日）前往迪士尼樂園，到魔雪奇緣世界園區乘坐「魔雪奇幻之旅」漂船。以上遊樂設施主要是靠燈光效果加強遊客體驗，但坐在其正前方1對操普通話的母女則「從項目開始（就）一直全程開閃光燈錄像」。

事主到魔雪奇緣世界園區乘坐「魔雪奇幻之旅」漂船。（香港迪士尼官網圖片）

男生嫌強光影響體驗 禮貌勸關掉閃光燈

樓主表示，不少人遊玩設施時都有錄影，樂園對此亦沒有硬性規定，但就不滿稱「開閃光燈錄像的我還是第一次見」。他初時以為對方是誤觸閃光燈開關，或偶爾開一下所以未有在意，但後來發現對方竟是「全程開啟」，覺得二人的閃光燈影響其他賓客體驗，強光甚至照射到其他人臉上，「因為閃光燈的緣故，導致很多項目光效大打折扣」，於是向涉事母女反映，有禮地提醒對方「不好意思，可以麻煩關一下閃光燈嗎？」。

事主前方母女乘船期間，一直開啟手機閃光燈功能錄影。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

事主覺得閃光燈影響其他賓客體驗，強光甚至照射到其他人臉上。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

事主覺得閃光燈影響其他賓客體驗，強光甚至照射到其他人臉上。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

事主有禮地請對方關掉閃光燈，被婦人嗆「憑什麼」。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

婦人態度惡劣嗆：憑什麼？ 男生稱遭粗口辱罵

詎料該母親理直氣壯回覆樓主「憑什麼」，他解釋只是想讓對方關掉閃光燈，強調她還是可以繼續錄影，但對方態度惡劣，反轟「你叫我關我就關呀，你誰呀」 ，然後繼續使用閃光燈錄影，他無奈之下只好拿出手機，拍下對方自私行為。離開設施時，樓主不斷被該母親以粗言穢語辱罵，包括「操你X」、「在香港遇到了傻X」等等，指其女兒亦多次企圖搶走他手機，又手指指要求他「別拍了我跟你說」。

涉事母女拒絕關掉閃光燈爆爭執，事主稱被粗言穢語辱罵。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

涉事母女拒絕關掉閃光燈爆爭執，事主稱被粗言穢語辱罵。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

雙方發生爭執繼而拿起手機「互影」 。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

女兒被指企圖搶走樓主手機，又手指指要求他「別拍了我跟你說」。（「threads＠ryukchen16」影片截圖）

男生向工作人員反映事件 不滿斥二人無教養

樓主指，他及後發現該對母女再次登上同一遊樂設施，已立刻向工作人員反映，並藉由事件提醒對方「真的想說一句，有點教養吧」，認為該母親即使不介意自身形象，也該在女兒面前保持禮儀，「不為你自己，也為你女兒裝出接受過教育的樣子好嗎」。

網民圍剿涉事母女：出門在外都在丟臉

許多網民批評該對母女行為自私，「項目不（開）閃光燈這不是常識嗎？」、「關一下閃光燈有很難嗎，她們又憑甚麼讓整船人接受她那閃光燈，嚴重影響體驗感」、「有其母必有其女」、「真係相由心生」、「出門在外都在丟臉」、「他X的要是讓我碰到這種人，我一定會跟他對罵」，建議樓主應該「以其人之道還治其人之身」，「你也打開閃光燈對準她」、「下次你喺架船度企起身，佢熄燈你先坐返低，包架船停」。

（threads＠ryukchen16）