大埔宏福苑旁上空驚現UFO（不明飛行物體）？本港Threads於11月22日瘋傳1段影片，顯示有多條細長觸鬚或長爪，在空中飛舞，目擊者驚呼「唔似風箏……係咪11月真係全人類第一次親眼見到UFO？」。



影片震撼網民，不少人對此表示好奇，亦有人認為影片中物體形狀奇特，把其與科幻電影《天煞地球反擊戰》相提並論，認為是外星人來訪先兆。不過有更多網民指出，大埔海濱公園一帶經常有人放大型風箏，尤其是假日和天氣晴朗的時候，拆解該物體是一隻斷了線的大型八爪魚風箏，毋須驚慌。



（Threads@nngaiwing）

「係咪11月真係全人類第一次親眼見到UFO？」有香港女生於Threads發布影片，指大埔宏福苑旁上空出現一個巨型神秘物體，懷疑是UFO，「我有諗過係風箏，但又好似唔似……直頭喺宏福苑隔籬，唔熟呢頭呀唔知係咪海濱（大埔海濱公園）」。

【影片直擊】大埔宏福苑上空現「巨型黑色物體」

影片從大埔公路拍攝，看到遠方宏福苑旁邊上空出現一個巨型黑色物體，有一個疑似頭部，下身有多條細長觸鬚或長爪，在空中飛舞擺動，直至影片結束。

巨型黑色物體有一個疑似頭部，下身有多條細長觸鬚或長爪，在空中飛舞擺動。（Threads@nngaiwing）

巨型黑色物體有一個疑似頭部，下身有多條細長觸鬚或長爪，在空中飛舞擺動。（Threads@nngaiwing）

網民震驚：《天煞地球反擊戰》外星人來襲？

影片引來網民熱議，有人感到驚訝，「以佢觸鬚擺動嘅速度，唔似係風箏……」、「香港都有UFO？」、「原來《揭密日》電影係真，講定畀大家聽有心理準備」、「《天煞地球反擊戰》外星人來襲？」。

大埔宏福苑致命火警造成逾百人死事件，引起社會關注。（資料圖片）

網民拆解神秘物體真身是風箏：海濱嗰度好多人放風箏

但有更多網民拆解相關巨型物體的確是風箏：

「唔係似唔似風箏，佢係風箏，佢唔會因為你覺得點，而變咗唔係風箏」



「嗰度本身好多人放風箏，加上今日假期又大風又唔曬，有人放都唔出奇」



「係咪近海濱嗰度？嗰邊成日都有人放大型風箏，已見過好多次八爪魚風箏」



「仲有巨大異形金魚，有時有巨大異形四腳蛇」



「會唔會係風箏吹甩咗條線」



美國近期現「水母」型UFO事件 身份成謎

不過亦有網民聯想到近期在美國阿拉斯加州出現的「水母」、「章魚」型UFO事件。事發2026年6月，美國阿拉斯加州一對夫妻拍攝彩虹時，意外捕捉到巨型神秘物體；該物體呈現黑銀色，外觀似巨大水母，並帶有多條懸垂「觸手」。據目擊者描述，這些觸手似乎會獨立擺動，物體在半空中懸停並緩慢轉向，出現約3分鐘後迅速消失。

有網民聯想到近期在美國阿拉斯加州出現的「水母」、「章魚」型UFO事件。（網絡圖片）

當時部份網友推測這可能是大型「水母」、「章魚」風箏，或懸掛裝飾物的無人機，但現場未發現操作無人機或放風箏的人員。也有部份UFO分析專家認為，隨着現代氣球技術發展，此物體可能是造型特殊的高空探索氣球。不過目前仍未有官方確認該物體是什麼，真實身份依然成謎。

專家拆解科學真相

事實上，這類外觀酷似水母或八爪魚的空中物體，在國際UFO目擊史中屢見不鮮。針對此類「水母型飛行物」（Jellyfish UFO），美國國防部前全領域異常現象解決辦公室 （AARO）首任主管肖恩·柯克帕特里克（Sean Kirkpatrick）在檢視多宗海外同類影像後曾公開釋疑，指此類物體看似神秘自主蠕動的「觸手」，在流體力學與空氣動力學上，完全符合「帶有長飄帶的巨型無骨架軟體風箏（Parafoil Kite）」在強風中的波浪式運動特徵,當風箏線極細或在遠距離鏡頭像素壓縮下，地面繫留線幾乎無法被肉眼識別，極易造成物體「自主懸浮太空」的視覺假象。