浙江杭州西湖區日前發生1宗街頭非禮案，1名女子深夜途經屋苑時遭醉漢非禮，幸獲3名剛下班的外賣員目擊事件，隨即上前喝止，並合力將企圖逃跑的男子按倒在地，其中1名曾服役的外賣員更以軍中格鬥技巧將疑犯反鎖。涉案男子事後辯稱醉酒「斷片」，最終在閉路電視及人證確鑿下，被警方處以行政拘留12日。女子亦分別向3名外賣員及辦案警員送上錦旗致謝。



1名女子深夜在屋苑道路行走期間，突遭1名陌生醉漢迎面伸手非禮。（《央視新聞》影片截圖）

男子得逞後不斷辯稱自己「並非有意」。（《央視新聞》影片截圖）

外賣員下班察覺異樣暗中觀察

據內地《央視新聞》報道，事發於11月5日晚上約10時30分，在杭州西湖區一屋苑內，身穿白色衣服的張女士正獨自走在屋苑主幹道上，其間1名黑衣男子迎面走來，在2人擦身而過的一瞬間，男子突然伸手非禮張女士，事後不斷辯稱自己「並非有意」。

外賣員甘元彪當時與2名同事剛巧下班途經上址，目睹全過程的他憶述：

我們當時是一起下班，到了屋苑門口。當時我就注意到他跟另1個女孩有拉扯的動作了，我就開始觀察。 外賣員甘元彪

見男子再次伸手非禮，甘元彪隨即上前質問並大聲喝止，同時要求張女士報警。（《央視新聞》影片截圖）

退伍軍人施展格鬥技 合力制伏並鼓勵報警

見男子再次伸手非禮，甘元彪隨即上前質問並大聲喝止，同時要求張女士報警。黑衣男子聞言企圖逃跑，甘元彪見狀立即衝上前將他按倒在地。他事後受訪時說：

到他面前我直接問他你要幹嘛，他說他不是故意的，對不起。然後他就一直想走，我們就鼓勵女孩讓她報警，別害怕。我們一說報警他就想跑，我們為了不讓他跑，就把他摁到地上了。 外賣員甘元彪

對峙期間，在附近的另外2名外賣員代煒傑與劉學志亦先後趕至包圍男子。曾服役的代煒傑更利用軍中所學的格鬥技巧，將男子雙手反鎖並壓制在地。代煒傑表示：

我就把他的手別到他的身後，因為我當過兵，知道一些格鬥技巧，我壓了他大概五六分鐘，警員就過來了。 外賣員代煒傑

對峙期間，在附近的另外2名外賣員代煒傑與劉學志亦先後趕至包圍男子。曾服役的代煒傑更利用軍中所學的格鬥技巧，將男子雙手反鎖並壓制在地。（《央視新聞》影片截圖）

女事主一度感羞恥 外賣員陪同報警

張女士事後坦言：

我當時第一反應是氣憤，然後又有點羞恥，小哥就說你一定要報警，如果你放過他，他還會這樣做。 受害人張女士

警員到場將疑犯帶走後，3名外賣員仍一直陪同女事主前往派出所錄取口供，並在旁安撫其情緒。

醉漢酒醒後「斷片」否認控罪 人證物證確鑿拘留12日

涉案男子被帶返派出所時渾身酒氣，處於明顯醉酒狀態。翌日早上酒醒後，他聲稱因醉酒已完全忘記當晚發生的事情，並否認所有違法行為。杭州市公安局西湖區分局文新派出所警員鄭天笑指出，警方根據受害女子的陳述、3名外賣員的證言以及現場閉路電視畫面等確鑿證據，明確告知該男子其行為已違反《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定。警方最終依法對涉案男子處以行政拘留12日。

張女士事後分別向3名外賣員及辦案警員送上錦旗致謝。（《央視新聞》影片截圖）

張女士事後分別向3名外賣員及辦案警員送上錦旗致謝。（《央視新聞》影片截圖）

外賣員婉拒宴請 女事主送錦旗致謝

事後女事主多次聯絡3人希望請吃飯答謝，但均被婉拒。代煒傑表示：

這幾天那個女孩一直聯繫我，想請我們吃飯，感謝我們，我說別破費了，這一件事放誰身上都會見義勇為的。 外賣員代煒傑

最終，張女士分別向3名外賣員及辦案警員送上錦旗致謝。

（《央視新聞》）