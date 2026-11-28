交友App掃了幾百次，約會飯局吃了十幾頓，對方每次聊天都禮貌滿分，一提到確認關係卻立刻「耍太極」迴避。現代都市男女談戀愛，最怕遇到這種「看似有機會、實則零進展」的困局。綜合兩性心理觀察及網上熱議，以下4個星座在「最難追求星座排行榜」上長年名列前茅，想要成功攻陷他們的心防，單靠熱情往往只會適得其反。



交友App掃了幾百次，約會飯局吃了十幾頓，對方每次聊天都禮貌滿分，一提到確認關係卻立刻「耍太極」迴避。（AI生成圖片）

第4名：天蠍座（Scorpio）

天蠍座在感情初期展現的防備心，幾乎是12星座之首。他們對待陌生人與追求者極具禮貌，甚至能陪對方聊一整晚人生理想，但這並不代表雙方的關係有所進展。天蠍座在親密關係中極度恐懼失控與背叛，因此在曖昧階段會嚴密審視對方，從對方對待服務員的態度到過往的感情史，全都在他們的暗中觀察名單內。

天蠍座在曖昧階段會嚴密審視另一方，甚至會暗中觀察對方對待服務員的態度。（AI生成圖片）

如果試圖用禮物或甜言蜜語攻陷天蠍座，只會引起他們反感，認為對方目的性太明顯、不夠真誠。想要突破天蠍座的防線，唯一的方法是向他們展現內外一致，說到做到，在他們刻意測試底線、故意表現冷淡時，依然保持情緒穩定。

第3名：處女座（Virgo）

許多人誤以為處女座難追是因為「挑剔外貌」，事實上，他們真正苛刻的是生活細節與價值觀契合度。處女座在單身時通常把自己的一切打理得井井有條，他們深知一旦有對方加入，原本完美的秩序便會被打破。因此，在沒有確認這段關係能帶來「正面價值」之前，處女座寧願維持高質素的獨處時光。

處女座在單身時通常把自己的一切打理得井井有條。（AI生成圖片）

追求處女座最忌諱浮誇與不可靠。約會遲到、飯局上的衛生習慣欠佳，甚至是1句大話，都會降低他們對另一方的印象分。處女座極少當面指責追求者的缺點，他們只會微笑著點頭，然後在內心默默將對方歸類為「普通朋友」，關係止步於此。

第2名：摩羯座（Capricorn）

在摩羯座的價值排序裡，事業與現實基礎永遠排在感情之前。對於務實的摩羯座而言，維繫感情需要投入大量時間精力，若對未來的規劃不夠清晰，他們連曖昧的力氣都懶得花。這也是為什麼很多人在追求摩羯座時，總覺得自己在跟1部「工作機器」對話，發10條訊息只換來1句「剛開完會」。

摩羯座比起感情更重視事業。（AI生成圖片）

摩羯座非常抗拒情緒化，若追求者因為他們晚回訊息而大發脾氣，摩羯座的第一反應不是哄，而是冷靜評估「這個人情緒不穩定，未來相處太費神」。靠每天細緻的問候並不能打動摩羯座，要在專業領域展現出上進心與獨立解決問題的能力，讓他們覺得另一方成熟獨立、雙方能夠並肩作戰，才是關鍵。

第1名：水瓶座（Aquarius）

前3名難追是因為他們的標準極高，但水瓶座根本沒有固定標準。水瓶座極度重視精神層面的自由與個人空間，他們對傳統戀愛關係中的「過度依賴」、「報備行蹤」有著本能抗拒。追求水瓶座最讓人崩潰的體驗在於：前1天雙方還聊得好似靈魂共鳴、後1天他卻突然消失，原因可能只是突然想1個人看電影。

水瓶座極度重視個人空間，前1天和他還聊得好似靈魂共鳴、後1天他卻突然消失，只因為他突然想1個人看部電影。（AI生成圖片）

這種忽冷忽熱並非刻意吊胃口，而是水瓶座的常態。越是用力追逐、越是急著要答案，水瓶座逃跑的速度就越快。能留住水瓶座的人，通常從來不把重心放在「追求」這件事上，而是擁有自己獨特的興趣與思考，在精神上與他們平起平坐，甚至比他們更不在乎這段關係的結果。