浙江杭州一名37歲公司部門主管，長期熬夜加班及食外賣，早於7年前體檢已發現血壓超標，惟因無不適一直未有理會。去年11月，他加班後迎着冷風夜跑減肥，回家後突發劇烈頭痛及左側肢體無力，送院證實為右側基底核（大陸稱「基底節」）腦出血，入院時上壓更飆破200 mmHg。經治療及長達一年的康復訓練後，他近日終能於平地獨立行走。



浙江杭州一名37歲公司部門主管，長期熬夜加班及食外賣，早於7年前體檢已發現血壓超標，惟因無不適一直未有理會。（網上圖片）

血壓超標7年 長期熬夜食外賣傷身

楊先生在杭州任公司部門主管，因工作長期加班，應酬飲酒頻繁，三餐多依賴外賣，缺乏運動，體重逐年上升。早於7年前的體檢中，他已錄得收縮壓（上壓）150mmHg、舒張壓（下壓）高於90 mmHg，醫生當時已叮囑需定期監測及跟進治療，但他自恃年輕且無明顯不適而一直置之不理。直至去年11月，他因反覆出現頭暈乏力，遂決定透過夜跑減脂，以為運動可改善體能。

楊先生在杭州任公司部門主管，因工作長期加班，應酬飲酒頻繁，三餐多依賴外賣，缺乏運動，體重逐年上升。（AI圖片生成）

寒風夜跑上壓飆破200 確診右側基底核腦出血

事發當晚，楊先生加班後迎着寒風跑步回家，期間跑至渾身大汗。不料剛踏入家門，他隨即感到頭痛欲裂，左側肢體迅速癱軟無力，神志及反應變得遲鈍。家人見狀立即致電120（內地急救電話）求助，將他送往浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）急症室搶救。

楊先生加班後迎着寒風跑步回家，期間跑至渾身大汗。（AI圖片生成）

不料剛踏入家門，他隨即感到頭痛欲裂，左側肢體迅速癱軟無力，神志及反應變得遲鈍。（AI圖片生成）

醫生檢查發現，楊先生入院時血壓高達205/110 mmHg，腦部電腦掃描（CT）顯示其右側基底核腦出血，左側肢體肌力僅餘2級（滿分為5級），完全無法站立，屬重度肢體功能障礙。

醫生檢查發現，楊先生入院時血壓高達205/110 mmHg，腦部電腦掃描（CT）顯示其右側基底核腦出血。（錢江晚報圖片）

醫生籲低溫忌劇烈運動 跑後勿即沖熱水涼

醫療團隊評估其出血量、神志狀態及血腫位置後，給予控制血壓、止血、降顱內壓及護腦等規範保守治療（即不開刀、以藥物控制為主）方案。楊先生幸而毋須進行開腦手術，成功渡過危險期。惟其左側肢體功能嚴重受損，歷經一年持續復康訓練後，近日終恢復平地獨立行走能力。主診醫生指出，這類出血性中風並非單一次夜跑所致，而是長期忽視高血壓及多種不良生活習慣日積月累的結果。

楊先生左側肢體功能嚴重受損，歷經一年持續復康訓練後，近日終恢復平地獨立行走能力。（網上圖片）

醫生提醒，秋冬季節早晚溫差大，血壓不穩時切忌劇烈奔跑；患有「三高」或慢性疾病人士應避開低溫時段外出運動，運動後亦切勿立即沖熱水涼，以免血管急劇收縮或擴張誘發意外。市民一旦突然出現劇烈頭痛、半邊身無力、口角歪斜或說話不清等中風徵兆，應立即求醫。