33歲南京男降溫拒添衣稱想「鍛鍊身體」　突發腦出血昏迷險喪命

全國不少地方，天氣轉涼。一名男子因為堅持「秋凍」，突發腦出血，緊急送入南京市第一醫院搶救。10月23日，該醫院披露了這起病例。



10月後，南京天氣轉涼，33歲的張先生（化姓）早晚出門依舊穿得單薄。家人多次提醒，他以「春捂秋凍，秋天凍一凍，是鍛鍊身體」為由，拒絕及時增穿衣物。

醫院為張先生安排急診頭顱 CT 檢查，結果提示右側基底節區出血。（南方都市報）

10月15日晚10點，和朋友聚會後的張先生騎電動車回到家，突然感覺劇烈頭痛噁心，一陣嘔吐後，便昏迷過去，家人立即撥打120，將他送到醫院急診。家屬向急診醫護人員詳細描述了張先生的發病經過，同時告知張先生早在5年前就查出了高血壓，但平時沒有遵醫囑服藥，血壓控制情況不理想。

術中抽出的積血（南方都市報）

醫院為張先生安排急診頭顱CT檢查，結果提示右側基底節區出血，醫院吳鶴鳴主任團隊通過手術進行立體定向機器人精準定位血腫，隨後進行穿刺引流，術中抽吸出積血約8.5毫升，解除了腦組織壓迫，減輕了腦水腫和繼發性腦損傷。

術後，張先生在重症監護室接受嚴密監護與對症治療，生命體徵逐步平穩，脫離危險後轉入神經外科普通病房。目前張先生恢復情況良好，即將出院，繼續後續康復治療。

術後，張先生在重症監護室接受嚴密監護與對症治療，生命體徵逐步平穩。（南方都市報）

醫生介紹，患者雖然年輕，但已罹患高血壓5年，再疊加秋季早晚冷空氣反覆刺激身體，血管遇冷收縮，血壓瞬間飆升，血管壓力增大，脆弱的腦血管承受不住壓力，導致破裂出血。

很多人以為腦出血是老年病，年輕人不會中招，但現在不少中青年存在隱匿高血壓、血管彈性下降，再疊加熬夜、壓力大、煙酒等危險因素，遇到氣溫驟變的刺激，腦血管破裂風險會明顯升高。

相關文章：【頭痛】突然劇痛及視力模糊或腦中風先兆 5種不尋常頭痛要求醫👇👇👇

+ 10

為什麼盲目「秋凍」會誘發腦出血？

醫生介紹，血管對溫度變化非常敏感。當冷空氣刺激人體，交感神經興奮，全身血管收縮，血管阻力上升，血壓一下子升高。秋季晝夜溫差大，白天暖、早晚冷，血管反覆經歷「舒張、收縮」，血壓波動明顯。如果本身有高血壓、血管隱患，反覆的血壓波動就容易讓腦血管破裂，引發腦出血。

「秋凍」並不是硬挨凍。傳統養生所說的秋凍，是健康人群在初秋氣溫平緩下降時，適度少穿一點，循序漸進鍛鍊耐寒能力，不是深秋降溫、早晚寒涼時硬扛冷風。頭頸、後背這些關鍵部位不能凍。

相關文章：高血壓｜原發性高血壓無原因？多屬無症狀小心腎臟心臟4個併發症👇👇👇

+ 7

腦出血快速識別

中風120口訣：

1看：一張臉不對稱、口角歪斜

2查：兩隻手臂抬起，單側無力、抬不起來

0聽：說話含糊不清，聽不懂別人講話



腦出血快速識別方法：1看、2查、0聽（南方都市報）

醫生提醒，除此之外，突發劇烈頭痛、噴射樣嘔吐、視物模糊、走路不穩等症狀，都可能是腦出血預警信號，一旦出現立刻撥打120，儘快送到具備救治能力的醫院。