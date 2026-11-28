翻開中國歷史，提到古代盛世，許多人腦海中閃過的多半是萬邦來朝的唐朝，或是版圖遼闊的清朝。然而，若將視角切換到底層百姓的日常，答案卻截然不同。根據《搜狐網》7日的報導，相較於唐朝頻繁的戰事與沉重的徭役，被後世貼上軍事積弱標籤的宋朝，反而是史學家認為最適合庶民安居樂業、生活幸福感最高的朝代。



唐朝盛世百姓卻苦哈哈？歷史真相為何跌破眼鏡？

唐朝的強大國家榮光背後，其實隱藏著百姓沉重的兵役與徭役壓力。在唐朝前期，政府實施府兵制，這意味著士兵必須自備武器與糧草。大量青壯年被迫長年戍守邊疆，導致家庭離散、無數農田荒廢。即使國力鼎盛，平民仍需承擔沉重兵役與徭役；到了安史之亂爆發，杜甫《三吏》《三別》更深刻刻畫戰亂下的民間慘況。

到了中晚唐時期，隨著均田制瓦解，土地兼併問題日益嚴重。隨後爆發的安史之亂與藩鎮割據，讓失去土地的百姓長期深陷戰火與高昂稅賦中。當時大唐的繁華多半集中於長安、洛陽等一線大城市，真正能享受經濟榮景的群體，往往只有貴族、官僚與富商，底層人民大多只能在階層固化的社會中艱難掙扎。

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宋朝憑什麼成為平民天堂？經濟與生活有何大變革？

宋朝能讓百姓過上富足生活，最大關鍵在於徹底打破了唐代的坊市界限，並且全面取消宵禁。商業活動獲得空前自由，城市中商鋪林立，夜市更是通宵達旦營運，名畫《清明上河圖》所繪製的汴京盛況，正是當時市井生活的真實寫照。百姓的收入來源不再侷限於務農，即便沒有土地，也能夠透過自由經商、擺攤或從事手工業來維持生計，讓宋朝的流民問題遠比唐朝輕微。

在國防外交上，宋朝雖因疆域較小且對外採取守勢而飽受批評，每年甚至必須資助遼國三十萬歲幣來換取和平。這項看似委屈的策略，實際上花費遠低於發動一場大型戰爭的耗費，同時也成功避免了戰火對民間經濟的毀滅性破壞，讓庶民得以在相對穩定的環境中休養生息。在賦稅方面，宋朝雖仍有苛捐雜稅，但政府極少大規模徵調民力，總體負擔已較唐朝中後期大幅減輕。

連窮人都能翻身？完善的福利與教育制度有多強？

宋朝之所以被視為平民的黃金時代，一大主因是其擁有古代罕見的社會保障體系。政府陸續設立了福田院、居養院、安濟坊與漏澤園等專門機構，負責收留孤老、孤兒、乞丐與貧苦病患，提供完善的醫療、養老與喪葬協助。這種將資源投入民生照顧的作法，大幅提升了底層人民的安全感。

為了打破階級藩籬，宋朝更大力推廣科舉制度。平民子弟透過讀書考取功名、入朝為官的機率大幅提高，社會階層的流動性遠勝於唐朝。搭配農業技術進步與新品種農作物推廣，宋朝即使人口總數遠超唐朝，多數地區的百姓仍能達到基本溫飽。對於普通人而言，比起宏大的國家軍事敘事，能擁有安穩吃穿、有業可做、有閒可享的市井煙火氣，才是真正值得嚮往的盛世。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是唐朝清朝！史學家認中國「最幸福朝代」是它：窮人能翻身、被譽平民天堂】