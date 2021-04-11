唐代長安城到底有多宏偉氣派？面積更勝羅馬　曾是全世界最大城市

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-04-11 08:01

現在很多人都住在大城市裡，覺得城市很大，但對於唐長安城這樣一個歷史上的空間，我們很難去想像它的體量。或許幾個數據，能夠帶給我們實際的感受。（以下內容節錄自《文明的密碼——跟着考古小學家穿越中國歷史》。）

文：李零（北京大學中文系教授）、劉斌（浙江省文物考古研究所所長）、許宏（中國社會科學院考古研究所研究員）等著

漢長安城牆裡的面積約34平方公里，城牆外側還修了龐大的上林苑，上林苑東到藍田，西到周至，南到南山，北到渭河，文獻記載是300餘里，也有說400餘里，相當於今天2000多平方公里的土地。在長安的旁邊，還修了大量的帝陵，帝陵旁是很大的陵邑。

我們之前講了，為了強幹弱枝，漢代的中央政權把東方豪族遷過來，安置在陵邑裡，這些陵邑的人口同樣也歸長安管理。長安城再加上上林苑、陵邑，有將近3000多平方公里的面積，都屬於長安首都圈，放到全世界來說，它比羅馬還要大。唐長安城的面積更是空前。唐長安城有宮城、皇城，還有龐大的外郭城，外郭城城牆裡的面積是84平方公里，它是漢長安城面積的2.4倍左右，比73平方公里的北魏洛陽城還要大1.2倍，而隋唐洛陽城是45平方公里，唐長安城是它的將近2倍。

一直比較下來，可以比較到明清北京城。明清北京城的城牆裡只有60平方公里，唐長安城是它的1.4倍。也就是說，唐長安城的面積一直到很晚才被後來的城市超過，而在當時，它無疑是全世界最大的城市。

唐長安城格局宏偉，其大有跡可尋，按圖放大細看其城市設計

這裡，我們只給出了唐長安城城牆的範圍，實際上在它的旁邊，尤其是北邊，還有大範圍的禁苑。禁苑是只有皇帝才能出入遊玩的地方，它東邊一直擴張到滻河、灞河，北到渭河，南邊一直頂到唐長安城的北牆，面積很大，有上百平方公里，甚至有人估計有二三百平方公里。因此，就宏偉廣大而言，唐長安無出其右。

體現秩序和等級的南北軸線

我們都知道，北京是有中軸線的：從永定門開始，一直向北，經過前門，到天安門、午門，再到太極殿，然後到中和殿、保和殿，出神武門，到景山，之後過鐘樓、鼓樓，一直到現在的奧林匹克公園。

梁思成先生說，明清北京城的偉大就體現在一條軸線上。很多人不知道，這條軸線的歷史可以追溯到很早，最起碼在唐長安城的設計上，宏偉的佈局就是通過軸線體現出來的。這裡說唐長安城實際並不太確切，應該說隋大興唐長安城。隋開皇時期，人們認為漢長安城做了太長時間的首都，地下水鹹鹵，不能飲用。《隋唐嘉話》裡記載，隋文帝夢到洪水沖了長安城，所以決定在龍首原南側重修這座都城，當時派宇文愷做的設計。

設計時，首先就確定了一條南北向的軸線。軸線的最北端修宮城，宮城的南側是皇城，皇城外是更龐大的外郭城，我們現在所說的84平方公里就是指這個範圍的面積。在軸線最頂端的，是最權威的皇帝所住的宮城，軸線一路下來，是一系列門：首先是承天門，然後是朱雀門，最後是明德門。軸線兩側分佈里坊，當時稱作「六街一百零八坊」。

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+ 7 + 7 + 7

里坊數當然不是一成不變，長安是在幾百年間不斷修建而成的。就像外郭城，一直到唐開元年間才最後閉合。這些里坊也是分分合合，從一百零八坊到一百一十坊，還有一百零九坊。里坊有大有小，在軸線終邊兩側的四牌坊是最小的，皇城東牆以東和西牆以西的幾列坊最大，而在皇城以南，四牌坊的旁邊坊次之，所以分成了幾個等級。因為有軸線，有規劃，所以長安城內城市秩序井然。甚麼人住甚麼地方，住多大的面積，實際上都有規定。比方說，皇城和宮城東西兩側里坊裡住着的人都比較高貴，而其他地區的居民可能多是普通官員、老百姓。居住上的秩序，正是通過軸線來體現的。

唐長安城有軸線，那漢長安城有沒有軸線呢？漢長安城也有，只不過和我們現在所認識的軸線不一樣。通過考古，我們發現漢長安城的四邊有門，每邊有三個門，不過在四邊十二道門中間，只有東側三道門的門外有闕。甚麼是闕呢？北京故宮午門兩邊伸出來的兩棟建築就是闕。現代人喜歡講門面，那麼闕就是這個門面。在故宮裡，只有南邊的午門有闕，北邊沒有，東邊和南邊也不會有，總之，哪邊有闕，哪邊就是正方向。

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+ 4 + 4 + 4

漢長安城正方向朝東，當時一開始建設的時候，軸線是東西向的，是霸城門和直城門的軸線，在軸線的南側是長樂宮和未央宮，是當時最重要的宮殿之所在。軸線北側就是次一等的宮殿，比如桂宮、北宮和明光宮，這三個宮再往北，才是老百姓的閭里。不過，到了漢代中晚期，漢長安城的方向發生了變化。特別是到元成哀平這四個帝王時，長安城方向的變化經過了一次又一次的反覆，最後王莽篡位，長安城變成了一個南北向的城市。這個城市的軸線，應該是經過中間的廚城門，一直向北延伸到三元的天井岸，向南穿過了南郊禮制建築，更往南一直到了秦嶺，可能有70多公里。這條軸線所確定下來的制度，就被後世都城所遵循。

我們還可以說說東漢的洛陽城，它被覆壓在北魏洛陽城之下，所以我們對它的了解並不是太多，根據文獻記載，它有南北二宮，所以是否有南北軸線還不好講。但是東漢帝陵裡是有南北軸線的，並影響了北魏洛陽城和在這之前的魏晉洛陽城及其後的鄴城，再往後集中體現這一秩序的，就是唐長安城。

軸線的秩序確定後，一直傳承，到了宋的開封、元的大都、明清的北京，這條南北居中而行的軸線，一直得以延續。「中國」稱之為「中」，在我們的建築、都城上，這個「中」非常重要，通過「中」才能體現它的秩序、等級，還有宏偉的氣勢。

想像一下，在今天的北京，我們通過了一道又一道的門，從永定門一路走，過了午門，來到太極殿，會被這龐大的氣魄所震懾。而我們穿越回到唐代，從明德門，經過天街，一直到朱雀門、承天門，再到達太極宮時，宏偉的太極宮建築也會讓我們目瞪口呆。

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最後也是最大的里坊城市

漢唐長安城的等級和秩序如此嚴謹，那麼當時老百姓住哪裡？宮殿在哪裡？又是通過甚麼樣的制度來維繫城市的秩序呢？前文講過，漢長安城有34平方公里，但大部分都是宮城，像長樂宮、桂宮、明光宮、北宮這一系列的建築，已經佔了大量的面積，多是宮廷人員在居住。另外，東闕甲第、北闕甲第這些地方，是高級官員在居住，而老百姓大多住在陵邑。

這種居住體系到唐長安城時期有了較大的變化。宮城和皇城的面積在整個城市佔的比重已經很小，大量的建築是里坊。里坊居住的有官員，也有老百姓，里坊四邊有門，實施門禁制度。在唐太宗以前，每晚有人喊「開門嘍，關門嘍」，以喊話的形式來確定關門、開門的時間。關門之後所有人都不能進出了，這就是宵禁。

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唐太宗以後，宵禁的形式變為擊鼓，比如從承天門開始敲，之後一鼓一鼓地傳聲過來，將人攆回里坊。所以，入夜之後，城裡基本是空空蕩蕩的，人們在閉合的小里坊裡各幹各的。里坊裡是甚麼樣子的呢？通過考古勘探，我們確定了里坊的大小、里坊的門和道路等系統。里坊中有十字街，十字街裡還有更小的街道，街街岔岔，房屋林立。住在里坊的有老百姓，也有大量官員，比如白居易就住過大雁塔旁邊的里坊。

同時，里坊中還有很多寺院，它的管理實際上與里坊是一致的。早上里坊開門，晚上里坊關門，這些寺院裡的僧人和其他人一樣，按時開門，按時關門，還要按時記錄。這種嚴格的制度，並不適合商品經濟的發展，所以到後來實際上也慢慢被打破了。

最後，宋代推倒坊牆，再也不用這種嚴密的管理制度，改換更適合經濟發展的街巷制。唐長安城也就成為最後也是最大的里坊制城市。

《文明的密碼——跟着考古小學家穿越中國歷史》書本封面

書名：文明的密碼——跟着考古小學家穿越中國歷史 作者：李零（北京大學中文系教授）、劉斌（浙江省文物考古研究所所長）、許宏（中國社會科學院考古研究所研究員）等著

【本文獲「中和出版」授權轉載。】