提起華夏兒女的根源，人們腦海中浮現的第一個詞彙往往是「炎黃子孫」。這個源自上古部落首領炎帝與黃帝的稱號，歷經數千年的文化沉澱，已成為全球許多華人的身分認同。大部分民眾在追溯族譜時，也總習慣將源頭指向這兩位傳奇領袖。然而，將視角拉回文明初開的上古時代，華夏大地上其實還活躍著另一股極為強大、卻在後世歷史敘述中刻意被淡化的第三勢力，也就是由蚩尤所統領的「九黎部落」。



根據《搜狐網》與《中時新聞網》報導，在成者為王、敗者為寇的史觀下，蚩尤與炎黃兩大部落曾經發生過激烈的資源爭奪與權力角力。隨著戰局底定，勝出的炎黃部落掌握了歷史的書寫權，導致蚩尤在後來的文獻中，形象逐漸趨於單一，甚至被貼上負面、混亂的標籤。

大眾鮮少知曉的是，蚩尤在當時其實與炎帝、黃帝並列為三大部落共主。時至今日，仍有部分特定姓氏的民眾，其血脈淵源極有可能指向這位被誤解的上古領袖。

華人不全是炎黃子孫？學者揭4姓氏屬蚩尤後裔 粵港常見姓氏入列（01製圖）

華人不全是炎黃子孫？學者揭4姓氏或屬蚩尤後裔 廣東第一大姓有份：

+ 23

蚩尤與九黎部落真的是反派？精通冶鐵與曆法的超前文明

為了真正理解這些姓氏的由來，必須先洗刷歷史對九黎部落的刻板印象。在傳統的《尚書》等古籍與民間神話中，蚩尤常被描繪成引發戰亂的失敗者。不過，從近代歷史學與多方文獻考證交叉比對下，這段歷史有著截然不同的面貌。九黎部落在當時其實是一個具備高度組織能力、技術發展遙遙領先的超前文明。

傳說中，蚩尤部落精通冶金技術，能夠開採礦石並打造出精良的金屬兵器與農具。在多數部落仍依賴石器與木頭的年代，這種金屬加工能力無疑是科技上的巨大飛躍。此外，蚩尤還通曉天文曆法、陰陽五行，甚至建立了早期社會的基礎法律與醫療體系。

古代典籍《戰國策》的注解中，就明確尊稱他為「九黎之君」。由此可見，蚩尤絕非單純的莽夫，而是一位擁有卓越治理智慧的領袖。即便在戰敗後，九黎族的文化與技術依然深深影響著中原地區的發展，成為華夏文明不可或缺的基石。

你的族譜藏著什麼秘密？鄒、屠、黎、蚩四大姓氏淵源大解密

當部落戰爭落下帷幕，戰敗的九黎族群面臨了漫長的分散與遷徙。為了在新的統治秩序下生存，許多族人隱姓埋名，逐漸融入其他地域。在長期的歷史演變中，發展出了多樣化的姓氏系統。根據地方志、族譜與相關學者考證，現今的「鄒」、「屠」、「黎」、「蚩」這四個姓氏，存在極高機率是九黎部落的後裔。

鄒姓與屠姓的發展，與戰後族群的安置地名有著密切關聯。部分九黎族人被迫遷入特定區域後，便以當地的地名作為家族稱號，藉此掩護身分並繁衍後代。鄒氏系統後來在中原及各個省分開枝散葉，而屠姓則在江浙一帶穩健發展，最終形成獨立且龐大的姓氏體系。

蘇東坡也曾登門拜訪！「黎」氏的輝煌篇章

在這四個姓氏中，與九黎部落名稱連結最為直接的便是「黎」姓。歷史研究指出，黎姓的起源極可能是為了直接保留對九黎部族的深刻記憶。在古代，被封為黎姓的人多半負責掌管民事與農業，地位舉足輕重。經過千百年的繁衍，黎姓人口已發展至大約二百萬人，在全國姓氏排名中位居第一百零三位。其中，又以廣東與廣西一帶最為密集，廣東省更是黎姓的第一大省，占比高達百分之二十九。

黎氏家族在歷史上的影響力不容小覷。北宋文豪蘇東坡在被貶謫至南方時，就曾與當地的名士黎子云兄弟結下深厚友誼。蘇東坡對黎家兄弟的才華與熱情讚賞有加，甚至親自為他們的宅邸題寫了「載酒堂」的匾額。這段文人相交的佳話，至今仍是黎氏家族堂號中最令人津津樂道的輝煌篇章。

延伸閱讀：孔子其實不姓孔？歷史冷知識一堆人答錯 網民：又是長知識的一天

+ 6

河南古村落驚見活化石！全中國罕見「蚩」姓保留千年的背後故事

相較於黎姓的開枝散葉，「蚩」姓則是極度稀有、幾乎快要消失的珍貴姓氏。根據《明倫彙編·氏族典》的明確記載：「蚩氏，蚩尤氏之後也。」在歷史的長河中，因為過往統治階級對蚩尤的貶抑，許多原本姓蚩的族人為了避免紛爭與歧視，紛紛選擇改從他姓。鮮少有人願意承受巨大的社會壓力，主動將這個帶有濃厚標籤的姓氏傳承下來。

然而，在現今的河南省許昌市，卻奇蹟般地存在著一個名為郭集村的地方，村內約有五百多位居民依然堅守著「蚩」姓。專家實地考證指出，當地鄰近的滍水（即今日的河南潁河）周邊，正是史前時代蚩尤族群的重要聚居地之一。這個村莊的居民代代相傳，硬是將這個古老的姓氏延續至今。目前全國蚩姓人口總數不超過千人，呈現零散分布的狀態。河南郭集村的存在，無疑為上古神話與姓氏源流的研究，提供了一塊極為珍貴的歷史活化石。

延伸閱讀：「超難為情姓氏」怎改名都令人想歪！女網友自我介紹對方一秒尷尬

+ 8

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：誤會大了！「4大姓氏」根本沒有炎黃血統 祖先竟是傳說中的上古戰神】