曾經，她是央視電影頻道最耀眼的女主持人之一，站在各大電影節的紅毯上，與無數大明星談笑風生。如今，她卻在加拿大，為兒子學不好中文這件事操起了心。



近日，前央視著名主持人涂經緯的一段視頻在網絡上引發關注。視頻中的經緯穿着一件粉色上衣，留着一頭披肩長髮，面對鏡頭侃侃而談。雖然已經46歲，但整個人狀態依然相當不錯，五官精緻，氣質溫婉，舉手投足間仍然帶着當年央視主持人的影子。

+ 2

不過，這次她聊的並不是什麼電影明星，也不是什麼娛樂圈內幕，而是一個讓無數海外華人家長頭疼的問題：孩子必須把中文學好！

如今定居加拿大的經緯，兒子已經9歲，但中文學習卻讓她十分發愁。尤其讓她無奈的是，孩子連一個簡單的「早」字，都寫得不熟練。媽媽曾經是央視電影頻道《中國電影報道》的當家主持人，憑藉出色的語言表達能力和專業素養，還曾獲得中國播音主持界極具分量的金話筒獎。

誰能想到，當年拿着金話筒、把中文說得那麼漂亮的央視主持人，如今卻要為兒子寫不好漢字而發愁。這種反差，實在讓人忍俊不禁。

經緯希望兒子能夠真正掌握中文，而不僅僅停留在日常交流的層面。將來最好還能夠閲讀中文書籍，理解中國文學。但對於一個從小在英語環境中長大的孩子來說，這顯然沒有那麼容易。而經緯的這番感慨，也讓不少海外華人家長找到了共鳴。畢竟，無論媽媽曾經多麼優秀，到了輔導孩子學習的時候，大家面對的煩惱其實都差不多。

說起經緯，很多國內觀眾可能還記得她當年在央視的風采。1980年出生的經緯，2003年開始主持央視電影頻道《中國電影報道》，後來逐漸成為央視電影頻道的代表性女主持人之一。金雞百花電影節、各類電影首映禮、明星採訪……那些年，中國電影圈的許多重要場合，都能看到她的身影。她端莊大方、反應敏捷，主持風格既有央視主持人的專業，又不失娛樂節目的輕鬆自然。

2011年，經緯獲得中國播音主持金話筒獎，事業達到又一個高峰。但就在事業發展相當順利的時候，她卻選擇了另一條人生道路。2015年前後，經緯前往美國紐約大學深造，此後逐漸淡出央視螢幕。隨着她在公眾視野中出現的次數越來越少，關於她的生活和去向，也曾出現過各種猜測。直到近年來，她開始通過社交媒體分享自己的日常生活，外界才重新看到這位昔日央視美女主持人的近況。

如今，她的社交帳號簡介中已經寫上了「現居加拿大」。從央視演播室到加拿大的日常生活，從備受矚目的知名主持人到一位操心孩子學習的母親，這樣的轉變，倒也讓人看到了她更加真實、接地氣的一面。對於許多身在海外的華人家庭來說，恐怕沒有什麼比這更容易產生共鳴了。

有網友認為，孩子在加拿大長大，英文自然是第一語言，中文能夠聽懂、會說就已經很不錯。也有人認為，既然父母都是中國人，還是應該儘可能讓下一代掌握中文，至少不能連最基本的漢字都不認識。至於到底該學到什麼程度，每個家庭自然有不同的答案。不管你曾經在事業上有多成功，面對孩子的學習問題，天下父母都差不多。

延伸閲讀：父母賣上海老宅赴美打工28年 祖宅飆至6000萬華裔二代得知後崩潰

+ 5

【本文獲「華人生活網」授權轉載，微信公眾號：Huarenlife168】