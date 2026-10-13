不准街上喝酒　禁止賣少過20支的香煙　盤點美國「不一樣」的法例

一個在中國住了16年的美國人，給自己算過一筆賬：路邊買瓶啤酒擰開就喝、站在小吃攤前刷臉付款、讓七八歲的孩子自己去買醬油——這些在中國再普通不過的事，如果發生在美國，幾乎每一件都能換來一張罰單。



同一件事，換個地方，就從日常變成了違法。

一瓶啤酒兩種下場

最直觀的是喝酒，在中國的夜市，塑料袋裝著的鮮啤、玻璃瓶的冰啤，擰開蓋子邊走邊喝，人人手裏都有一杯，誰也不多看誰一眼。

在美國，這是絕大多數大城市明令禁止的，2015年的一項統計顯示，全美最大的100個城市裏，有89個對公共場合持有打開的酒精容器有限制。在紐約，這條法條的編號是《行政法典》§ 10-125，罰單金額25美元。

美國不少地方明令禁止在公共場合持有打開的酒精容器。（WFSB影片截圖）

深夜吃烤串同理，紐約、洛杉磯對無證餐車的衛生管理極嚴，衛生部門當場就能貼封條。而中國的夜市能開到凌晨兩點，凌晨下單，二十分鐘熱飯送到門口。

煙花也是，馬薩諸塞州從1943年起全面禁止個人持有、使用和購買煙花，連仙女棒都不行，是全美唯一一個這麼做的州。而在中國，逢年過節上千架無人機升空拼圖案，普通人舉著手機拍城市，沒人管。同樣一片夜色，一邊是煙火氣，一邊是罰單。

一張臉值6.5億美元

刷臉這件事，反差更鋒利，在中國的小吃攤前站定，攝像頭一掃，付款完成，手機都不用掏出來，這個動作順暢到你根本不會去想它。在伊利諾伊州，這個動作走不通，該州2008年通過的《生物識別訊息隱私法》（740 ILCS 14）寫得很硬：

任何機構在採集你的生物識別數據之前，必須書面告知你，必須說明採集的目的和保存多長時間，必須拿到你的書面同意。



因為這一條，有很多人可是真真切切付出了真金白銀的代價。

2021年2月26日，加州北區聯邦法院法官James Donato批准了一項和解：Meta（當時的Facebook）支付6.5億美元。起因是它的「標籤建議」功能——用戶一上傳照片，系統自動掃描人臉、提取面部幾何數據、存進數據庫，全程沒告知、沒徵得同意，而且默認是打開的。這場官司從2015年打到2021年，最初談的是5.5億美元，法官認為罰得太輕，加到6.5億，約160萬伊利諾伊州用戶提交了索賠，每人至少拿到345美元。

同一部法律下，TikTok的母公司賠了9200萬美元，Google為相冊的人臉分組功能賠了1億美元。一張臉，在美國標著價：每次過失違規1000美元，每次故意或輕率違規5000美元。

【延伸閱讀】日本旅遊注意！遊客在酒店這樣做隨時犯法 可被罰款及列入黑名單

+ 17

一根煙和一個獨自上學的孩子

便利店單買一根煙，在中國街邊小店是再正常不過的生意，在美國，聯邦層面禁止銷售少於20支的香煙包裝。這條規定最初就是衝著青少年獲取煙草的渠道去的——包裝越小、單價越低，孩子越容易買到。

更讓人心裏發緊的是孩子上學這件事，七八歲的孩子自己坐地鐵、自己去上學、幫爸媽跑腿買瓶醬油，在中國是幾代人的共同記憶。而在美國，把孩子單獨留在家裏，各州劃的線完全不一樣：伊利諾伊州是14歲，馬里蘭州8歲，俄勒岡州10歲——而更多的州根本沒有寫進法條的年齡線，全靠兒童保護機構接到舉報後上門判斷。

中國駐紐約總領館曾專門發文提醒過在美的華人父母：紐約州規定，12歲以下的孩子如果被獨自留在家中或別處無人看管，一旦有人報警，孩子可能被社會福利機構帶走，父母會被起訴危害兒童安全罪。想把孩子要回來，要打一連串的官司；如果法庭認定父母缺乏監護能力，甚至可能直接剝奪監護權。

這段提醒值得每一個在海外養孩子的家庭讀兩遍，不是因為誰管得寬，而是因為標準一旦寫進法律，就不再看你為什麼這麼做，只看你做了什麼。

在美國，孩子如果被獨自留在家中或別處無人看管，父母可能被起訴危害兒童安全罪。（Unsplash@Vitolda Klein）

便宜的不是票價是兜底

這筆賬裏還有一半是錢，紐約地鐵單程票2.90美元，按當前匯率約合人民幣21元，北京地鐵6公里以內3元（人民幣，下同），同一段路，21元對3元，差了大約7倍。京滬高鐵全長1318公里，二等座實行浮動票價，全程最低498元，折合約69美元，一趟橫跨半個中國的車票，比很多美國人從郊區打車去機場那一段還便宜。

貴的從來不只是票價，是票價背後有沒有一層兜底。凌晨兩點還能買到熱飯，是因為整條夜間供應鏈都在轉；三塊錢能坐上地鐵，是因為票價被當成公共服務在定價，而不是當成生意在定價。

規矩之外的那件小事

可賬算到最後，這個人卻說：真正讓他留下來的，一件都不是上面這些。

他講了三件小事：

手機落在咖啡館，過了好幾個小時回去，還在原來的地方；

電動車沒上鎖，停在樓下好幾個月，沒出過問題；

快遞堆在家門口，放了好幾天，沒人動過。



他說，這種踏實的感覺挺有分量，因為它的前提是——人和人之間，默認彼此沒有惡意。他原本是來中國出差90天的，今年，是第16個年頭。

寫在最後

回頭看這六件事，其實指向的是同一件事：同樣一個動作，在不同的社會裡，被對待的方式完全不同。一邊把邊界寫在條文裏，靠罰則維持——喝一口酒25美元，拿一張臉6.5億美元，規矩清清楚楚，出了事有地方說理。另一邊把邊界放在默契裏，靠默認運轉——孩子可以自己去上學，快遞可以堆在門口，電動車可以不上鎖。兩種方式沒有高下，只有不同。前者清晰，但要付運行成本；後者輕盈，但需要前提——它需要足夠多的人，在足夠長的時間裏，都選擇不去動門口那個快遞。

當然，這不是說一邊就沒有規矩，中國騎電動車不戴頭盔，現在同樣要罰款；把車騎上人行道，也一樣有人管。差別從來不在「有沒有規矩」，而在規矩長在哪兒、長給誰看。

對在海外生活、讀書、養孩子的中國人來說，這份清單真正的價值可能在別處：你同時看得懂兩套系統。你知道哪些在中國「理所當然」的事，換個地方是要付代價的；你也知道哪些看起來「多餘的麻煩」，其實是在替你兜底。

規則規範著底線，而信任支撐起來的才是生活，能看懂兩套邏輯的人，走到哪兒都不會太慌。