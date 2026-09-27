移民美國悲歌｜拿到H-1B簽證以為中獎　卻發現如同坐牢　結局唏噓

【美國移民】很多留學生在剛畢業的時候，都會有一個很樸素的願望：拿到可支持H-1B簽證的工作offer，通過抽籤留在美國工作。



聽起來好像只要H-1B抽中了，人生就進入了穩定階段。但真正開始工作以後你才會發現，H-1B並不是終點，它更像是一張進入美國職場的門票。因為門後面還有裁員、跳槽、簽證、綠卡、PERM（永久勞工證，Permanent Labor Certification）、排期、公司sponsor，甚至還有你的感情和婚姻。

特別是到了2026年， H-1B這條路已經越來越不像以前那樣「拿到身份就穩了」……

大多數普通H-1B牛馬，最後可能都逃不過這九種結局。

H-1B工作簽證只是進入美國職場的門票，很多人掙扎多年後才發現不知道自己在爭取什麼。（《內景唐人街》劇照）

身份還沒拿穩 人生就已經開始隨機刷新了

1. 坐牢：出一次美國 先做半天心理建設

以前很多H-1B的持有人出國旅遊，基本上就是「護照帶了、簽證還有效，那就說走就走」，但現在完全不是了。

2026年的美國，H-1B持有者出境早就不是單純的旅遊問題了，你還要考慮：

1. 簽證是否還會有效

2. 回美國會不會碰到額外審查

3. 第三國還能不能順利面簽

4. 簽證出了問題工作怎麼辦等等



可能周五下午收到了朋友的一句「聖誕節去加拿大嗎」，你盯著手機，想了十分鐘，然後回了一句「不了吧」，只有你自己知道，你不是不想去，只是單純怕出去了之後就進不來了。

這時候你才突然發現，自己雖然人在美國工作，但心理狀態其實已經開始有點像「坐牢」了。倒也不是不能出去，只是每次出去之前，都要計算一下自己是不是要承擔風險。

2. 分手：工作地點和身份 最後成了兩個人的第三者

H-1B有一個很現實的點，就是它一直都不是一個人的身份問題。它不僅會影響到你在哪裡工作，對於那些有男／女朋友的留學生來說，也會影響到男／女朋友在哪裡工作。

舉個例子：

兩個人大學畢業後開始談戀愛，女生在紐約拿到了Offer，男生選擇在灣區工作。剛開始可能兩個人都感覺「異地也沒什麼，反正都在美國嘛」，前面還能動不動飛一次，也算是蜜裡調油。

但等到了談婚論嫁的地步，問題就出來了：異地的工作要怎麼處理，誰換工作，誰要承擔職業損失，誰的公司願意給sponsor，誰更適合轉身份等等。這些問題討論著討論著，愛情就開始變成了一道很現實的選擇題。

有些情侶的分開，並不是因為不愛了，而是因為兩個人的職業、身份和城市沒有辦法align了。最後分手的時候，甚至沒有狗血劇情，兩個人之間沒有出軌，沒有吵架，只是某天晚上，兩個人坐在一起，其中一個人說了一句「我們好像真的沒辦法繼續這麼下去了」。

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公司可以決定你的身份 而你很難決定公司的想法

3. 十萬美金：第一次知道自己的「身價」 但錢一分錢都不是你的

特朗普（Donald Trump）在2025年簽署公告，計劃對新H‑1B配額申請徵收10萬美元高額附加費。雖然這項政策自始至終沒有真正落地實施，但一下子讓留學生們對自己的「身價」有了一個新的震驚——原來自己竟然這麼值錢？原來公司為了讓我留下來，竟然可能要付10萬美元？

但很快你又發現，這個錢不是你的身價，是你的枷鎖。它只是公司為了僱用你，需要面對的一項成本。

與此同時，你也要面對另外一個問題：

當一個員工的身份成本突然變得這麼高，公司還會不會願意繼續招聘你？甚至自己未來求職過程中，會不會因為這個「天價申請費」影響到自己找到合適的工作，都可能會是個大大的問號。

4. 裁員：昨天還在寫roadmap 今天HR告訴你「今天就是last day」

裁員，也是很多H-1B牛馬可能會遭遇的一關。

某個工作日下午，你剛剛還在和老闆開會，被老闆通知要把這個Q4的roadmap調整一下，你更新了一下午的roadmap。結果第二天早上10點，HR突然發過來一個meeting invitation，標題寫得很温柔「Quick catch-up」。

你進去以後發現老闆、HR和一個你不認識的人都在，HR開始說一些有的沒的，你只記得一句「Today is your last day」。

普通美國員工失業以後，可能先睡兩天，出去吃頓飯，然後慢慢改簡歷。但H-1B牛馬的情況完全不一樣，因為你的工作和身份是綁在一起的，你必須在60天內找到新工作。別人找工作是在找下一份工作，你是在找下一份工作+下一份身份。

5. 六十天求生：別人失業了可以休息 你失業了先看日曆

失業第一天，你可能還覺得自己挺冷靜。第二天開始投簡歷。第七天開始問朋友有沒有HC。第十五天開始研究transfer。

第三十天的時候，你已經不敢睡懶覺了。因為你每天醒來第一件事，就是打開日曆。看著日曆倒計時離60天越來越近，你自己也無法確保到底能不能在最長的60天寬限窗口內找到下一份工作。

很多被裁的H-1B牛馬，最恐怖的不是「失業了」，而是「如果60天以後還沒找到呢」。

你開始第一次認真算自己的現金流，房租還能撐幾個月，家裏要不要說，要不要接受一個自己不喜歡的offer，甚至開始思考，如果真的找不到，是不是要提前買回國的機票了。

60天，看起來只是一個數字，實際上，每一天都在倒計時。

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真正難的從來不是拿到H-1B 而是一直留在牌桌上

6. Grace Period無了：這一次 可能連60天都不給你

雖然目前H-1B失業之後的最長寬限期還是60天，但最近傳出了可能會進一步縮短H-1B失業後60天Grace Period的改革方向。

如果後面真的政策落地，那麼以前的H-1B失業是「被裁 → 改簡歷 → 投簡歷 → 找新工作」，之後的H-1B失業就直接變成「被裁 → 立刻處理身份」了，到時候可能真的連「到底想不想繼續留在美國」這個問題都沒時間想了。

7. PERM重開：終於快看到終點 公司一句layoff讓你重新跑

如果說H-1B是第一道關卡，那綠卡才是真正的長線副本。僱主願意幫你啟動綠卡流程，和你最終成功拿到綠卡，根本不是一回事。

PERM，本來就是一個由僱主推動的流程。廣告、招聘、prevailing wage、PERM……正常來說，要一步一步按部就班的做。但突然某一天，公司裁員，你的崗位就沒了。

更讓人崩潰的是，你失去的不僅僅是這份工作，你之前圍繞特定僱主、崗位和流程積累的綠卡進度也可能受到影響，可能需要重新評估後續路徑。

於是你只能重新找工作，重新找願意sponsor的公司，重新談綠卡，重新走流程。所以很多H-1B牛馬最後都會產生一種很複雜的感覺：

我到底是在工作，還是在維護我的移民項目？

8. 無法跳槽：offer都拿到了 最後輸在一句「we don't sponsor」

當然，還有一種更憋屈的情況，那就是你已經找到新工作了，面試也過了，hiring manager喜歡你，recruiter也給你打電話，你甚至已經開始看新公司的辦公樓照片了。

結果HR問了一句「Do you require sponsorship?」，你回了肯定的答覆之後，等待你的是一句：

Unfortunately, we don't sponsor H-1B transfers for this position.

你可能有能力拿到這份工作，但公司未必願意承擔你的身份問題。所以H-1B員工的跳槽，有時候根本不是「我想不想去」，而是「它要不要我」。

在美國工作幾年之後才發現，美國的工作機會確實很多。但真正適合自己的、願意sponsor自己的、又願意給自己offer的，三個條件同時滿足的崗位，真的少之又少。

走到最後 你會發現真正難的是決定自己到底想去哪

9. 大結局：十年以後無存款無PERM無綠卡無對象 但擁有迷茫的自由

最後一種結局，是最安靜的，也是最容易發生的一種。

22歲畢業，25歲拿到H-1B，28歲開始辦綠卡，30歲公司裁員，31歲換工作，32歲重新開始，34歲還在等，36歲突然發現：自己已經在美國生活十幾年了。

但是回頭一看，存款不算多、綠卡還沒有、PERM不知道又走到了哪一步、內地好像不甘心回去、美國也沒有所謂的歸屬感。

某天晚上，你一個人開車回家，車裡放著十年前大學時候喜歡的歌。你突然想起來，當年畢業的時候，你以為自己留在美國是為了更好的生活。但十年過去，你好像一直在做同一件事情：續身份。

你突然發現，自己真正擁有的東西，好像只有一樣，那就是自由。但這種自由也很奇怪，你可以選擇留下，也可以選擇離開，理論上什麼都可以，但你突然不知道自己真正想要什麼。

這可能才是H-1B牛馬最真實的「大結局」，不是被遣返，也不是拿到綠卡。而是某一天你終於意識到，身份只是身份，工作只是工作，留在美國也不等於人生成功。

其實，身份是為了讓你擁有選擇，而不是讓你為了身份失去所有選擇。

所以，如果你現在還是一個剛畢業的留學生，也不用急著給自己的人生寫最終答案。先把工作做好，把錢存下來，把自己的專業能力做起來，然後留幾個出口。這樣有一天真的遇到裁員、政策變化、簽證問題，甚至人生突然想換一條路的時候，你至少還有得選。

這可能才是H-1B牛馬真正應該爭取的「大結局」。

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