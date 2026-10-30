中國女留學生赴美3年「加速人生」　閃婚拿綠卡參軍入籍離婚改嫁

來美國讀研究生還不到一年，25歲的中國女子黃某（Biqi Ashley Huang）就已經完成了不少人生大事。不到三年，留學、結婚、綠卡、參軍、入籍、離婚、再婚，幾乎全被她安排進了時間表裏，可謂真正的「加速人生」。



只是，這場人生加速到最後，卻突然急轉直下，如今，她和準備再婚的對象雙雙被聯邦起訴，而且案件還牽出了一把9毫米手槍。

根據美國司法部公布的資料，黃某於2023年7月持學生簽證來到美國，在聖路易斯讀研究生。幾個月後，她就登記結婚，之後申請並拿到了美國永久居民身份，也就華人常說的「綠卡」。

黃某赴美數月後便登記結婚，之後申請並成功拿到了綠卡。（Unsplash@Jeremy Wong Weddings）

但檢方現在指控，她在申請綠卡以及之後涉及入籍的過程中，對自己的婚姻情況作出了不實陳述。

真正讓事情變得更加微妙的，是她後來認識了杜某。

今年6月，黃某搬到紐約，並認識了同為中國公民的杜某（Wentian Du），她為此緊急申請加入美國空軍。

檢方提交給法院的文件稱，黃某曾直接告訴空軍徵兵人員，她希望通過參軍儘快取得美國公民身份，然後和現在的丈夫離婚，再與杜某結婚。

這句話一出來，前面那段婚姻和綠卡經歷自然也就被重新盯上了。而就在調查婚姻和身份問題的同時，FBI又順藤摸瓜查到了另一件事：槍。

杜某此前曾試圖多次買槍，但交易被拒。檢方稱，他明明已經知道自己買不了槍，之後卻仍至少13次租槍使用。更關鍵的是，今年5月底，一把9毫米手槍被買了下來。錢是杜某出的，但購槍文件卻由黃某填寫。

檢方指控，黃某在購槍文件中把自己寫成「實際購買者」，但這把槍實際上是替杜某買的。

這起案子最後變成了兩條線同時爆雷：一邊是婚姻、綠卡和入籍過程中是否存在虛假陳述；另一邊，則是明知杜某無法正常購槍，黃某是否仍替他買了一把槍。

目前，黃某被控在入籍程序中作出虛假陳述，以及以欺詐手段取得槍支；杜某則被控外國人非法持有槍支。

這些罪名一旦成立，後果也不輕。美國司法部稱，在入籍程序中作虛假陳述最高可判5年監禁；兩人各自涉及的槍支罪名最高可判15年監禁，並可處最高25萬美元罰款。

兩人已經向聯邦當局自首，並在首次出庭時表示不認罪。案件目前仍在審理中。

不過，單看這條時間線已經足夠讓人咋舌。三年不到，從中國留學生，到結婚拿綠卡，再到準備參軍加速入籍、離婚、再婚，最後又因為一把槍一起被聯邦起訴。

這一連串操作，最後等來的，可能不是美國公民身份，而是一場最高可達15年刑期的聯邦官司。

相關閲讀：女子持美國駕照回中國開車被罰無牌駕駛 一文看清怎申請臨時許可

+ 2

【本文獲「華人生活網」授權轉載，微信公眾號：Huarenlife168】