華裔少年「和阿媽拆史丹福Offer」爆紅　竟已休學　現況更驚人

Allan拆開史丹福offer的視頻在抖音刷到近千萬播放，可入學不到一年，這個18歲少年又按下了暫停鍵——他拿下了錄取率僅1%的YC創業營offer，成了當期最年輕CEO。



這背後，是一對史丹福兄弟，和一位第一代移民母親的故事。

Allan18歲被創業孵化公司YC錄取。（抖音@斯坦福麻麻Chris）

拆offer爆火 他卻轉頭休學

Allan打開電腦時，房間很安靜，白色T恤，屏幕前，緊張地等史丹福的結果。

頁面跳出來的那一刻，他從椅子上跳起來，用中文喊了句「我進去了」，身旁的媽媽Christina一把抱住了他。

Allan在媽媽陪同下收到史丹福大學錄取通知的視頻

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這段視頻後來傳上抖音，瀏覽量接近千萬。可故事沒停在「上岸」這裏。

入讀史丹福不到一年，Allan休學了——原因是一張更稀有的「入場券」：Y Combinator（YC）。

18歲進YC 最年輕CEO

2023年秋天，Allan進入史丹福讀計算機，學校的創業氛圍之濃，和他太契合。

大一還沒結束，2024年4月，他拿到了YC的錄取。

YC是全球最有分量的創業孵化器，Airbnb、Stripe、Reddit、Dropbox都從這裏走出，錄取率常年只有1%左右，比哈佛還低。

那一年Allan剛滿18歲，是當期最年輕的創業者。

他做的產品叫Willow Voice，一款AI語音輸入工具——對着電腦或iPhone說話，它就把想法整理成流暢的文字，用於寫郵件、文檔、消息甚至代碼，目前已支持Mac、Windows、iPhone和iPad。

AI語音輸入工具Willow Voice。（X@WillowVoiceAI）

YC的三個月是另一場煉獄：每周進度檢查，身邊所有人都在狂奔，Allan說那陣子壓力大到做噩夢。

路演日那天，團隊一天接了十幾個投資人約談，最終融到450萬美元，約合港元3500萬。

兄弟皆史丹福 全程無中介

Allan和哥哥都是在加拿大出生，媽媽Christina來自安徽，三十多年前赴加讀研，定居多倫多。

兩兄弟小時候都在中國待過很久，中文都溜。

Allan讀的是多倫多大學附屬中學（UTS），學霸雲集，有進IMO加拿大國家隊的學生，光去年就出了三個哈佛。

十一年級時他常學到凌晨一兩點，早申（Early Applications）史丹福被defer（延期決定），但defer率僅約5%，意味着常規輪轉正概率很大——他最終如願。

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他成績在校並非最拔尖，但史丹福看中的是「氣質吻合」：從10年級起，他一個人做出一款給阿茲海默症患者用的APP，沒上過編程課，全自學；還自己聯繫上史丹福醫學院教授，跟着做神經科學研究、合發論文，拿到推薦信。

因為疫情，他連SAT都沒提交。

哥哥讀公立高中，是那一屆唯一去美國讀本科的，先上UC伯克利，大二進了全美最難進的商學院之一Haas，又DIY轉學史丹福。兄弟倆全程沒找中介。

嚴管遊戲 初高中放手

兩兄弟小時候成績都不算突出，也貪玩、拖延，真正「爆發」是在初高中，用媽媽的話說，叫「厚積薄發」。

哥哥十三四歲時，說要從YouTube掙錢，從一塊錢做到一百塊；後來忙了，把賬號交給當時才10歲的Allan。

結果Allan把它做到幾萬粉絲，一個月能掙好幾千美元，還自己找營銷書看、寫電子書賣。

Christina的管法很分明：小時候嚴——打遊戲必須限時、先寫作業；閲讀習慣是硬逼出來的，放學早、小學沒作業，她就帶孩子泡圖書館，陪着一起看，後來Allan成了走到哪都拿本書的「書蟲」。

等到了初高中，她基本撒手不管了。

母親的育兒哲學 不壓制，敢放手

有人問Christina怎麼養出這樣的孩子，她的回答是：最關鍵的一點，是沒有壓制他。

很多父母因為不懂孩子在做什麼，覺得和升學無關，就本能去壓。一壓，好奇心沒了，天性沒了，潛力也沒了。

但她也強調，不壓制不等於放任——習慣要從小打，遊戲要管，閲讀要養。

她常覺得，父母真正要學的不是怎麼「教育」，而是怎麼「放手」：你牽他走路，教他騎車，看他開車去一座你沒去過的城，做一件你不完全懂的事。

你會擔心，想追上去，但最終要做的，是站在原地，看他越走越遠，同時讓他知道，身後始終有一盞燈。

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