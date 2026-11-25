作為加州乃至全美最具代表性的漢堡連鎖品牌之一，In-N-Out一直擁有極高的人氣，但近日卻捲入了一起備受關注的種族歧視與安全管理訴訟。



一名韓裔母親指控，今年5月她帶著17歲的女兒在洛杉磯Sherman Oaks分店用餐時，遭到一名陌生女子帶有種族歧視色彩的言語辱罵、推搡甚至潑灑汽水，而現場保安與員工在衝突初期卻未能有效制止，事後餐廳經理僅遞上一張25美元的禮品卡作為安撫，這一處理方式讓這位母親感到極度憤怒與寒心。

亞裔母女In-N-Out遭陌生女子種族歧視現場畫面：

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這起事件發生在2026年5月。當天，韓裔母親Julie Choi特意帶著17歲的女兒前往洛杉磯聖費爾南多谷Sherman Oaks的一家In-N-Out分店，原本是想好好慶祝女兒剛剛完成學校裡一場重要的歷史考試。

母女倆點完外帶餐後，正站在擁擠的取餐區耐心等待，不料一名陌生女子突然走上前用力推搡了少女。

Choi見狀立刻上前質問對方為何動手，沒想到這名女子不僅毫無悔意，反而當場破口大罵，用帶有明顯侮辱亞裔的種族歧視詞彙攻擊母女倆，並一步步向她們逼近。

她不僅前後兩次推搡這名17歲的少女，還在餐廳內追著母女倆持續辱罵，最終甚至將手中的汽水直接潑向了她們，現場一片混亂，當時有其他目擊顧客用手機拍下了部分衝突畫面。

更讓Choi感到無助和氣憤的是餐廳方面的現場反應。

她表示，當時現場的保安雖然站到了雙方中間，卻對她說自己「不能隨意碰觸對方」，並未能真正隔開攻擊者。

餐廳工作人員也沒有第一時間採取足夠措施保護遭受襲擊的顧客，甚至在衝突發生期間依然照常處理涉事女子的點餐訂單，直到後來才有一名員工出面要求該女子離開餐廳。

在涉事女子離開後，一直強撐著的17歲女兒徹底崩潰，因為受到嚴重驚嚇，她當場痛哭流涕，甚至情緒失控癱倒在餐廳地板上。

這場突如其來的無妄之災給少女留下了難以抹去的心理陰影。第二天，她因為情緒極度低落和驚恐而無法正常去學校上課；Choi也無奈地表示，即便事發已經過去了好幾個月，女兒只要置身於陌生環境中，依然會本能地感到緊張和不安。

衝突平息後，餐廳經理親自護送這對驚魂未定的母女前往停車場，並遞給她們一張面值25美元的禮品卡，試圖以此平息事態。

但對Choi而言，這區區25美元的禮品卡非但沒有起到安撫作用，反而成了點燃她怒火的導火線。

她坦言：

自己最無法接受的根本不是禮品卡金額的多少，而是餐廳在整個惡性事件發生過程中，完全未能盡到保障顧客基本人身安全的責任。

此外，她還對餐廳經理當時聲稱「已經報警」的說法提出了強烈質疑。

事後，媒體專門就此向洛杉磯警察局（LAPD）進行核實，警方確認當晚並沒有記錄顯示報警電話來自該In-N-Out餐廳的具體地址，不過在餐廳附近的路口確實存在一宗毆打事件的報警記錄，因此餐廳方面當時究竟是否通過其他途徑報過警，仍有待進一步釐清。

在經過數月的煎熬後，11月18日，Julie Choi正式向洛杉磯縣高等法院提起民事訴訟，起訴In-N-Out未能履行妥善保護顧客的義務，要求餐廳賠償精神損害賠償以及懲罰性賠償，不過訴狀中暫未公開具體的索賠金額。

Julie Choi向法院起訴In-N-Out未能履行妥善保護顧客的義務。（Unsplash@Anil Baki Durmus）

面對媒體的追問，In-N-Out發言人Patty Peña向媒體簡短回應稱，由於該案件目前已經進入司法訴訟程序，公司暫不對相關指控發表任何評論。

截至目前，那名涉嫌在餐廳內實施推搡和潑汽水的女子尚未被警方確認身份，也沒有公開資料顯示她已因此次事件受到法律制裁。

Choi在提起訴訟時強調，她之所以選擇站出來打這場官司，並不是為了那點賠償金，而是希望大型連鎖餐廳在面對針對顧客的暴力與歧視行為時，能夠真正建立起有效的保護機制，而不是在事後試圖用一張25美元的禮品卡草草了事。

如果你在公共場所遇到類似帶有惡意挑釁甚至肢體衝突的突發狀況，你覺得商家和現場保安應該承擔怎樣的保護責任？

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