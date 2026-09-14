中國拳手澳洲參賽被對手當眾種族歧視　華人團體示範教科書式維權

9月1日，悉尼一場WBC認可的職業拳擊賽事賽前稱重，中國拳手賽排爾肉孜（Saipaier Rouzi）與對手面對面對峙時，對方衝他喊出了一句話：「Ching Chong！」



肉孜面無表情——不是因為他冷靜，而是因為他沒聽懂，第二天比賽打完，那句話被做成字幕，明目張膽的發在了社交賬號上，這一舉動，真正激起了華人的眾怒。

但這件事真正明白其侮辱性並一直追着要說法的，從頭到尾都不是當事人本人。

澳洲華人拳擊協會發佈視頻貼文譴責比賽中發生的歧視行為。（IG@acbaboxing.au）

他沒聽懂所以面無表情

賽排爾肉孜，21歲，受澳洲主辦方正式邀請赴澳參賽，機票食宿由主辦方承擔，出場費按職業賽事合約執行。

9月1日稱重儀式上，對手在鏡頭前對着他喊出了「Ching Chong」——英語語境中長期被用來嘲弄、模仿和侮辱華人及東亞人的表達。台下，對手團隊的人跟着起鬨，而肉孜站在那裏，並沒有什麼特別反應。

澳洲華人拳擊協會發佈視頻貼文記錄了歧視事件發生的過程▼▼▼

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「Ching Chong」不是一個普通的英文詞組，它長期被英語世界用來模仿和嘲弄漢語及東亞語言的讀音，配上誇張的聲調和肢體動作，是英語語境裏最典型的針對華人及東亞裔的侮辱性表達之一。

它的侮辱性不在字面意思，而在那套延續了一百多年的模仿與取笑傳統，這也是為什麼WBC澳洲方面在後來的書面回覆裏，會直接用「the Ching Chong slur」來指稱它——slur這個詞，本身就是「侮辱性稱謂」的意思。

據澳洲華人拳擊協會會長Rock Zhang說，肉孜英語不好，當時在場的華人工作人員也都沒聽明白那句話是什麼意思。

他是在看直播時覺得不對勁，「但當時還不敢確定」，晚上他翻到對手團隊發在Instagram上的視頻，才清楚地聽到那句話——而且那句話被專門打上了字幕。

Rock Zhang的原話是：

他們竟敢把種族歧視措辭打上字幕，這是赤裸裸的挑釁。

這件事最刺痛人的地方其實在這裏：傷害當着你的面發生了，你卻要等着對方告訴你，才知道自己剛剛被侮辱了。

這不是某一個人的遲鈍，而是一種尷尬的結構性處境，用第二語言生活的人幾乎都經歷過類似的時刻：一句話、一個眼神、一陣笑，你隱約覺得不對，但你不確定，你甚至會懷疑是自己太敏感。

等你終於確認那是什麼，事情早就過去了，而對方手裏永遠備着一句現成的解釋——「玩笑而已」。

語言不對稱，讓侮辱可以先發生、後兑現，中間那段空白期，恰好是它最容易賴掉的地方。

所以這次真正在起作用的是社群，是看直播的人把它截下來，是聽懂了的人去查證、去追問、去把證據保存下來。

既然一個人的耳朵不夠用，那一群人的耳朵總該夠用了吧！

把歧視當賣點 要解釋卻說成玩笑

比賽在9月2日照常舉行，肉孜的對手是澳洲拳手Austin Aokuso，據Rock Zhang的描述，肉孜多次用重拳擊中對手，還曾將對方擊倒在地，但裁判既沒有數秒也沒有扣分，最終Aokuso以點數獲勝。

肉孜是賽後才知道那句話什麼意思的，據Rock Zhang說，他的反應很直接：

我要用拳頭說話，在拳壇上證明自己。

9月2日晚上，現場去了不少華人為他加油，他在了解並明白此件事的侮辱性後，唯一能用來回應的語言，是拳頭。

比賽本身很精彩，肉孜也真正讓對手感受到反擊的猛烈，不過，賽後發生的事，卻比比賽更值得看。

對手刪除了他發布的那條視頻，Rock Zhang把自己保存的版本作為證據發了出去。

隨後對方在視頻下留言：已經在電視直播中道過歉，也在後台當面向肉孜和他的團隊道過歉。

我說那些話絕不是有意進行種族侮辱，也無意冒犯任何人，我只是想製造一些媒體關注，讓更多的人關注這場比賽。

肉孜團隊的一名工作人員否認了「當面道歉」的說法：他只是在接受採訪時敷衍地道了個歉，而當時整個團隊早就離開了現場。

更說明問題的是後面這一條：道歉之後，他又轉發了一段視頻，畫面裏電視機正在直播那場比賽，當裁判宣佈他獲勝時，畫外音又喊出了那句話，後面還針對亞洲國家爆了粗口。

澳洲拳手Austin Aokuso在Rock Zhang發佈的視頻下留言，表示自己已經向肉孜和他的團隊道過歉了。（IG@acbaboxing.au評論區截圖）

請注意那句辯解的邏輯：「我不是故意的」和「我是故意的，但只是為了熱度」，聽起來像是兩種態度，其實後者更誠實，也更嚴重——它承認了這句話是精心設計的，只是把動機包裝成了營銷。

當針對某個族群的侮辱能換來播放量和話題，道歉就不再是認錯，而只是成本的一部分：刪視頻、說兩句、等熱度過去，下次照舊。

類似的事也不是第一次，去年10月，另一位在澳的華人拳手與妻子在公交車上遭遇種族辱罵與襲擊，頭部受傷，最終有兩人被捕。

公開報道中提到過一組數字：在澳華人中，有過被歧視經歷的受訪者比例相當高，而其中絕大多數選擇了沉默。沉默不是因為不在意，通常是因為不知道說了有沒有用、該去哪裏說，最後就沒有最後了。而這次不一樣的地方在於，它沒有停在「他開玩笑」「他已經道歉了」這一層。

延伸閱讀：馬來西亞女遊客拍片諷中國人「不洗澡很臭」 挨轟後道歉｜有片

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真要維權 能走哪幾條線

澳洲華人拳擊協會這次啟動了三條並行的投訴渠道，很值得拆開看——因為它正好是一套完整的模板。

第一條，向WBC提交正式紀律投訴。

要求是：對事件展開正式調查，審查現場視頻及其他證據，判斷是否違反WBC的賽事規則與道德準則；如確認違規，採取相應紀律措施，並要求提供書面的調查結果。

據協會披露，WBC澳洲方面在書面回覆中已經直接使用了「the Ching Chong slur」這樣的表述來指稱這句話，等於在官方層面確認了它的性質。

第二條，向新州搏擊運動管理局（Combat Sports Authority of NSW）投訴。

賽事在新南威爾士州舉辦，由當地監管機構審查參賽者的行為是否符合職業搏擊運動的行為標準。

第三條，向新州反歧視機構（Anti-Discrimination NSW）正式反映。

由專業機構獨立評估該事件是否構成種族歧視或種族誹謗。

這三層的分工很清晰：行業組織管紀律，行政監管管執業標準，法定反歧視機構管定性， 它們互不替代，同時推進，而且每一條都要求書面回覆，這比在評論區吵三天有用得多——因為它留下的是記錄。

對在北美的讀者來說，這套思路可以直接搬：在校園裏，美國高校普遍設有民權或平等事務辦公室，以及「偏見事件」報告系統（bias incident report）。基於種族、族裔、國籍的歧視受Title VI約束，適用對象包括國際學生，與你的簽證狀態無關。

在職場上，先向HR提交書面投訴並保留副本；若內部無回應，美國可向美國公平就業機會委員會（EEOC）提起申訴，加拿大則向所在省的人權機構或人權法庭提出。在街頭和公共場合，涉及威脅或暴力就報警，並明確要求記錄為仇恨事件（hate incident／crime）。

在賽事、演出這類活動場合，記住有三方可以找：主辦方、賽事認證機構、場館管理方。

不管走哪條線，有三個動作通用：

第一是固定證據：原始鏈接、錄屏、截圖、時間、地點、目擊者聯繫方式，能存多少存多少，對方刪得掉原帖，刪不掉你手裏的備份。

第二是書面化：口頭交涉無效力，郵件留痕，並明確要求對方給出書面回覆。

第三，別急着接受一句口頭道歉——道歉如果不需要付出任何代價，它通常只是下一輪的入場券。



寫在最後

那句話，肉孜當場沒聽懂，替他聽懂的，是屏幕前那些不相干的人。這大概是海外生活裏最容易被忽略的一件事：你的尊嚴有時候不取決於你有多能打、多能忍，而取決於你身邊有沒有人願意替你把那句話聽清楚，並且不讓它就這麼過去，簡而言之就是當你遇到對這類件事時的態度。

也別急着被情緒帶着跑，真正能讓同樣的事少發生一次的，不是罵回去的聲音有多大，而是這一次有沒有走完程序、有沒有留下結論、有沒有讓下一個想學樣的人知道這句話是有代價的，憤怒只是起點，程序才是終點，讓我們期待這件事最終處理的結果吧！

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