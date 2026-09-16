瘋傳美國大學球賽「看台站滿印度人」　共和黨政客借題發揮掀熱論

一張大學橄欖球賽的看台照片，突然在美國引發了一場關於印度裔、移民和大學招生的爭論。



事情發生在德州大學奧斯汀分校。上周末，該校橄欖球隊在比賽最後階段擊敗排名第一的俄亥俄州立大學，現場學生激動歡呼。照片中，不少看起來像印度人的學生穿著德州大學代表性的橙色服裝，為球隊慶祝勝利。

共和黨德州鐵路委員會候選人Bo French看到這張照片後，關注的並不是比賽，而是看台上的學生。

共和黨人Bo French惹起爭議的貼文。（X@bofrench）

照片其實截取自德州大學奧斯汀分校橄欖球隊IG影片▼▼▼

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他把照片發到社交平台X上，寫道：

我聽說今年德州大學的畢業典禮就是這個樣子，我原本還不相信。現在看來，問題顯然比任何人想像的都嚴重。

隨後，他又把這些學生與「非法移民和外國人」聯繫起來，稱美國的學校和其他機構已經被外國人佔據，美國人正在被排擠。

就像執法記錄儀揭露了罪犯一樣，社交媒體正在揭露有多少美國人被外國人取代。這種情況到處都是，而且比我們想像的嚴重得多。

French的意思十分明顯：照片裏出現這麼多印度裔學生，說明外國人正在擠佔德州人的大學名額。

但很快，照片中的兩名學生站了出來。

他們分別是21歲的Dhairya Gupta和Rahul Kodali，都是德州大學計算機科學專業的學生，也都是印度裔美國人。

照片中的其中一名學生21歲Rahul Kodali，印度裔美國人，就讀於德州大學計算機科學專業。（Linkedin@Rahul Kodali）

Kodali出生在紐約州雪城，小時候隨家人搬到達拉斯。他在德州長大、從德州高中畢業，目前也按照德州居民標準繳納大學學費。「無論我們是不是移民，都不應該改變任何事情，」Kodali說，「我一輩子都是美國人。」

Gupta則在5歲時隨家人從印度移民美國，小時候便取得了美國公民身份。照片中，Gupta滿臉笑容地舉起德州大學著名的「Hook'em」手勢；站在他身邊、戴著牛仔帽的Kodali，也在為球隊的逆轉勝利慶祝。

兩人表示，他們原本只是在為自己的學校歡呼，卻因為印度裔長相，被直接當成了外國人。

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不過，French並沒有收回自己的觀點。他隨後在電台節目中表示，美國高校招收了太多外國學生，應該優先保障美國人，尤其是本州學生的入學機會。他說：

要求優先照顧德州人，而不是外國人，並不是種族歧視。

French的言論也遭到共和黨內部反對。德州州長艾伯特（Greg Abbott）表示，這不是他想傳達的訊息。照片中這些球迷共同慶祝德州大學取得重大勝利，「實際上展現了德州人團結的方式」。

但French的說法獲得不少網友支持，也觸及了近年來美國高校中一個越來越敏感的話題：印度學生和印度裔教師的數量與影響力正在上升，是否會形成內部抱團，並影響其他族裔的入學和晉升機會？

Bo French正在競選德州鐵路委員會（Texas Railroad Commission）委員。（x@bofrench）

2025年，華裔美國助理教授王肖恩（Sean Wang）起訴德州南方衛理公會大學，指控該校會計系在終身教職評審中偏袒印度裔教師。訴狀稱，自2006年以來，達到學校論文發表標準的兩名印度裔候選人全部獲得終身教職；包括白人和華裔在內的五名非印度裔候選人，即使達到相同標準，也沒有獲得系裏支持。王肖恩還稱，自己發表了10篇頂級期刊論文，但在2024年的終身教職評審中仍以3比1被否決：三名印度裔教授投了反對票，唯一一名非印度裔教授投了贊成票。南方衛理公會大學已經否認這些指控，案件目前仍在審理。

不過，德州大學奧斯汀分校本身的數據顯示，該校約有5.5萬名學生，其中國際學生約5140人，佔9.3%；如果只看本科生，國際學生比例為4.3%。按照德州法律，該校每屆新生中必須有90%是德州居民。因此，校園裏的印度裔面孔雖然越來越多，卻不能全部算作外國學生，其中不少人本來就是出生或成長於美國的公民。

但對華人家庭來說，另一個問題同樣值得關注：當印度裔在美國高校和職場中的人數及影響力越來越大時，華裔學生面對的究竟是正常的實力競爭，還是一個逐漸形成、彼此照應的族裔圈子？

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