美國車牌用辱華字眼「CH*NK」竟過審　新冠時對亞裔的歧視仍未消

在聖路易斯南城的一家名叫Schnucks的超市停車場，詹姆斯推着購物車出來，餘光掃到旁邊那輛車的牌照——CH*NK-4。



他是第二代亞裔，從小被這個詞追着罵，新冠那幾年被罵得最狠。

一塊政府核發的車牌，竟然堂而皇之地把種族歧視字眼頂在車尾，他站在原地，愣了很久，彷彿被人拎着捱揍一樣難受。

一塊車牌 怎麼過了三道審

在美國密蘇里，對個人車牌有明確規矩：不能有淫穢、褻瀆、明顯冒犯，或蔑視任何種族族群的內容。

涉嫌種族歧視車輛的牌照——CH*NK-4。（YouTube@KMOV St. Louis影片截圖）

過去一年，州稅務局（MDOR）就拒了二百七十三個申請——連「FK0BAMA」這種都被擋下。

可CH*NK-4偏偏過了，稅務局的說法是：

車牌字符有限，申請人常拿自己姓名的片段來拼，這回「也是一樣」。

換句話說，審查員把那幾個字母看成了某人的姓，沒看出那是一道舊傷。

三級審查、法律部終審，眼睛能挑出髒話，卻沒認出傷疤。

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不是頭一回 也不會是最後一回

2001年，密蘇里曾核發過一面寫着「ARYAN」的車牌，法院以言論自由為由放行，二十多年過去，換了個詞，漏洞卻還在：系統總先把傷害讀成「巧合」，再把爭議推給「自由」的框架去消化。

新冠期間，這個詞和一連串針對華裔、亞裔的辱罵一起暴漲，對真正捱過罵的人，它從來不是「幾個字母」——是小時候操場上的鬨笑，是疫情裏被人繞開的身體，是被一句話釘回「外來者」位置的瞬間。

每個在美華裔 都該停一下

在北美，你大概率不會只在新聞裏遇見這種事，停車場、高速、學校門口，一塊牌子就能把人重新分類。

詹姆斯有句話說得很平淡，但也非常之重：

亞裔也是美國人，我們不是來做客的，是來生活的。

可當一塊官方車牌都能把歧視「合法」地掛上街，那種「這裏到底歡不歡迎我」的問號，就會悄悄長回來——尤其對剛落地、還在找安全感的留學生，那一下就格外扎心。

它能過審 但你可以讓它過不了

詹姆斯已經打算向稅務局申訴，要一個說法，Very Asian Foundation也站出來，說這違背密蘇里自己的標準，更希望借這件事，讓更多人知道這個詞的歷史和傷害。

稅務局自己也說：

誰覺得被冒犯，都可以去反映。

所以別只把憤怒嚥回去，看見不對的牌子，記下來、拍下來、報上去。你的不舒服不是矯情，是邊界——而邊界，得有人一次次去劃，才立得起來。

一塊車牌換不掉一個社會的遲鈍，但詹姆斯站出來了，基金會也接住了。真正能改變點什麼的，往往就是這種「我偏要問一句」的較真。

下次你在停車場、在街上撞見不對的東西，別只是震驚——記下來，報上去。身體是你的，尊嚴也是你的，自由不是靠別人發善心，是靠你願意為自己、也為後來的人，多走那一步。

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