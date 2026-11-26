在金錢面前，親情就不值錢了？上海市浦東新區人民法院近日披露1宗備受關注的遺產繼承糾紛案，1名未婚且無子女的男子於2024年病故，留下逾133萬人民幣（約156.4萬港元）遺產。死者同父異母的弟弟張先生得知姐姐早年在水災時遺失戶籍檔案，為求獨吞全數遺產，竟突然否認雙方親屬關係，姐姐決定提告。



上海市浦東新區人民法院近日審結案件，採信微信對話紀錄、先人墓碑刻名及1本30萬字家庭紀實文學等間接證據，裁定姐弟關係成立，判張先生須向姐姐張女士支付一半遺產，折算金額64.75萬人民幣（約76.15萬港元）。



死者的弟弟張先生得知胞姐早年因水災遺失戶籍檔案後，竟突然反面否認雙方親屬關係，企圖獨吞全數遺產。（《閃電新聞》影片截圖）

相約辦公證突變卦 趁檔案缺失否認血緣

據央視《法治在線》及《澎湃新聞》報道，個案中的死者生前未婚且無子女，父母亦已離世，死者與張女士為同母異父姐弟，與被告張先生則為同父異母兄弟，張女士與張先生之間並無血緣關係。死者離世後，其父母及其他順位繼承人亦已往生，在世且具備法定繼承資格的同輩僅餘張女士與張先生。死者病逝後，張先生起初表現得相當積極，曾向張女士表示：「姐姐過來吧，錢怎麼分，上公證處辦繼承公證。」。

死者病逝後，張先生起初表現得相當積極，但得知姐姐張女士因早年水災遺失戶籍檔案後，態度急轉直下，翻臉否認姐弟關係。（《閃電新聞》影片截圖）

惟辦理遺產繼承公證（即內地官方確認繼承權的法律程序）須提交戶籍檔案，即內地紀錄個人及家庭成員關係的官方底冊，以證明與死者有親屬關係。張女士前往查詢時，獲悉其戶籍檔案早年因一場大水災而損毀遺失，無法獲發官方親屬證明。張先生得悉此事後態度急轉直下，隨即翻臉否認張女士與死者為姐弟關係，拒絕配合公證，並主張單獨繼承全部133萬餘人民幣（約156.4萬港元）遺產。

面對胞弟否認血緣，張女士並未放棄，轉而從日常生活痕跡中蒐集證據並入稟法院。（《閃電新聞》影片截圖）

墓碑刻名與30萬字家史成關鍵鐵證

面對張先生否認死者與其有姐弟血緣，張女士並未放棄，轉而從日常生活痕跡中蒐集證據並入稟法院，誓要討回自己應得的遺產。審訊期間，她向上海市浦東新區人民法院提交多項間接證據，包括日常互稱姐弟的微信對話紀錄、先人墓碑上刻有張女士名字的現場照片、家族舊照、多名親友證人證言，以及一本由家族成員撰寫、長達30萬字的家庭紀實文學作品。

張女士向上海市浦東新區人民法院提交多項間接證據，包括一本由家族成員撰寫、長達30萬字的家庭紀實文學作品。（《閃電新聞》影片截圖）

張女士向上海市浦東新區人民法院提交多項間接證據，包括日常互稱姐弟的微信對話紀錄、先人墓碑上刻有張女士名字的現場照片、家族舊照、多名親友證人證言。（《閃電新聞》影片截圖）

法院審理後認為，儘管直接的戶籍檔案因不可抗力因素而缺失，但張女士提交的多組生活證據在時間、人物與情節上均能相互印證，已形成完整且具說服力的證據鏈，足以還原並確認其與死者的親姐弟身份。法院最終依法判決，張先生須向張女士歸還一半遺產，支付64.75萬人民幣（約76.15萬港元）。