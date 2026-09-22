1週體罰700分鐘　10歲童校門徘徊2次投河亡　CCTV驚爆老師狂掌摑

大陸山東省菏澤市鄆城縣一名10歲男童今年6月底在上學途中於校門口徘徊兩次，隨後獨自騎車前往宋金河並溺水身亡。事件曝光後，引發外界對校園管教及教師行為的關注。



據荔枝新聞報導，男童家屬9月20日表示，涉案班主任譚姓教師涉嫌「虐待被看護人罪」，日前因證據不足、事實不清，檢察機關決定不予批准逮捕。不過，鄆城縣人民檢察院證實相關情況，並表示案件目前仍在進一步偵辦中，具體情況將由官方發布通報。

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男童父親祝先生表示，家屬後續仍將持續反映，希望追究涉事教師的刑事責任。

根據家屬向媒體提供的說法，男童小君（化名）是鄆城縣一所小學四年級學生，事發於6月29日上午。當天上午7時43分、7時44分，小君兩度走到學校門口，卻沒有進入校園，之後獨自騎車前往宋金河。

家屬表示，小君抵達事發地點前，曾在一座橋上停留並觀察周遭環境。約上午8時02分，小君被發現溺亡於宋金河。家屬事後查看現場，認為事發河段水深並不深，孩子身高約1.5米；父親發現孩子時，他已躺在河岸蘆葦旁，附近民眾也未聽聞呼救聲。

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男童生前疑長期遭受教師打罵

家屬認為，男童生前長期遭受教師打罵及長時間罰站，可能與其最終溺亡存在關聯。

孩子離世後，家屬在警方陪同下調取校內監視器（CCTV）畫面。家屬稱，監控顯示，事發前一週，班主任譚某某曾多次掌摑小君、揪頭髮、拉扯耳朵，並對他進行長時間罰站。

家屬統計，男童一週內遭罰站的累計時間超過700分鐘。據家屬說法，譚某某同時擔任小君的班主任，以及語文、道德與法治課教師。

案件後續也進入司法程序。9月4日，小君父親接到警方通知，得知警方將對譚某某涉嫌虐待被看護人罪立案偵查；9月7日，家屬收到立案告知書。9月14日，家屬稱曾接獲檢察院通知，得知案件已移送檢察機關審查。

不過，檢察機關目前並未批准逮捕譚某某。據家屬轉述及荔枝新聞報導，相關決定是基於「證據不足、事實不清」。鄆城縣檢察院則表示，目前案件仍在進一步偵辦，最終調查結果及相關情況將以官方通報為準。

目前，男童死亡與其生前遭教師管教行為之間是否存在法律上的因果關係，以及涉事教師是否構成犯罪，仍有待警方及檢察機關進一步調查認定。

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