大陸山西省太原市近日發生一起特殊的停車糾紛！兩名車主將車輛停在工地禁止停車的空地，施工方多次打電話通知移車，卻始終聯繫不上車主，後來即使接通電話，對方仍拒絕配合，施工方一氣之下，竟直接沿著兩輛車四周開挖溝渠，讓車輛被困在坑溝中央，引發熱議。



工地違停又不接電話 警方介入移車

據《齊魯晚報》等媒體報導，事發地點是一處施工工地，原本就不允許社會車輛停放，但兩名車主仍將車輛停在工地空地。施工方多次致電要求移車，車主不但沒有配合，甚至傳出態度不佳，施工方多次溝通無果後，便沿著車輛四周挖出溝渠，兩輛車因此無法開走。

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事件曝光後，當地派出所證實已派員前往現場處理。社區工作人員則表示，工地本來就不允許停車，車主不僅拒絕移車，態度也不好。不過，在社區及警方介入協調後，現場溝渠已經填平，兩名車主也順利將車輛開出。

事件在網絡上引發兩派討論，有網民認為，車主明知工地禁止停車，接獲通知仍拒絕移車，遭到施工方如此處置是自找麻煩；但也有人認為，即使車主違規停車，施工方直接挖溝困車仍然過於激烈，不能因為對方有錯，就以另一種不當方式回應。

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