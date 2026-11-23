安徽省一處地下停車場近日發生離奇事件，一輛無人乘坐的電動車凌晨突然反覆啟動自動停車功能，不斷前進、倒車並調整位置，整個過程持續一夜，系統紀錄竟顯示共執行868次自動停車，讓前往查看的保安人員當場傻眼。事件曝光後引發網友熱議，究竟是車輛系統故障，還是車主透過手機遠端操作，目前仍沒有定論。



凌晨3點車庫傳怪聲 保安查看發現車內沒人

據《NDTV》報導，事發地點位於安徽省一處地下停車場，當時約凌晨3點，一輛電動車突然自行移動，反覆進行前進、倒車及調整車身位置等動作，彷彿正在尋找合適的停車位置。

安徽省一處地下停車場出現離奇畫面，一輛無人乘坐的電動車凌晨反覆執行自動泊車，車主事後查看紀錄，發現一夜竟啟動868次。（X@nexta_tv）

電動車瘋狂泊車，保安走近卻看不到車內有人：

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由於車輛不斷重複相同動作，過程中還傳出異常聲響，引起現場保安注意。保安人員循著聲音前往查看，沒想到靠近後才發現，車內竟然完全沒有人，車輛卻仍持續自行操作，讓人摸不著頭緒。

一夜自動泊車868次 最後停在另一輛車旁

車主事後查看車輛系統紀錄，發現自動泊車功能在當晚竟然被啟動了868次，遠超出一般停車情境可能出現的操作頻率。

從監視器畫面來看，這輛電動車不斷重複相同的停車動作，直到最後才終於停止，並停在另一輛已經停妥的車輛旁邊。離奇過程曝光後，也讓不少網友對車輛究竟為何不斷嘗試停車感到好奇。

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系統故障還是車主惡搞？遠端泊車成調查焦點

至於這宗事件的真正原因，目前仍無法確認。部分報導推測，可能與車輛軟件異常有關，導致自動泊車功能不斷重複執行；另一種說法則認為，車主可能透過手機應用程式反覆啟動遠端泊車功能。

此外，當時中國正舉辦一場與駕駛輔助技術相關的競賽，因此也有說法猜測，車主可能為了在競賽中累積分數，才多次透過遠端功能操作車輛。

安徽省一處地下停車場一輛無人乘坐的電動車凌晨突然反覆啟動自動停車功能，系統紀錄竟顯示共執行868次自動停車。（X@nex）

不過，這些目前都只是外界推測，單憑監視器畫面並無法證明車輛發生軟件故障，也無法確認是否有人刻意反覆操作。這輛電動車一夜之間為何執行868次自動泊車，仍有待進一步釐清。

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