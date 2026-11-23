有片│停車場半夜傳怪聲 無人電動車竟一夜自動泊車868次嚇呆保安
安徽省一處地下停車場近日發生離奇事件，一輛無人乘坐的電動車凌晨突然反覆啟動自動停車功能，不斷前進、倒車並調整位置，整個過程持續一夜，系統紀錄竟顯示共執行868次自動停車，讓前往查看的保安人員當場傻眼。事件曝光後引發網友熱議，究竟是車輛系統故障，還是車主透過手機遠端操作，目前仍沒有定論。
凌晨3點車庫傳怪聲 保安查看發現車內沒人
據《NDTV》報導，事發地點位於安徽省一處地下停車場，當時約凌晨3點，一輛電動車突然自行移動，反覆進行前進、倒車及調整車身位置等動作，彷彿正在尋找合適的停車位置。
電動車瘋狂泊車，保安走近卻看不到車內有人：
由於車輛不斷重複相同動作，過程中還傳出異常聲響，引起現場保安注意。保安人員循著聲音前往查看，沒想到靠近後才發現，車內竟然完全沒有人，車輛卻仍持續自行操作，讓人摸不著頭緒。
一夜自動泊車868次 最後停在另一輛車旁
車主事後查看車輛系統紀錄，發現自動泊車功能在當晚竟然被啟動了868次，遠超出一般停車情境可能出現的操作頻率。
從監視器畫面來看，這輛電動車不斷重複相同的停車動作，直到最後才終於停止，並停在另一輛已經停妥的車輛旁邊。離奇過程曝光後，也讓不少網友對車輛究竟為何不斷嘗試停車感到好奇。
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系統故障還是車主惡搞？遠端泊車成調查焦點
至於這宗事件的真正原因，目前仍無法確認。部分報導推測，可能與車輛軟件異常有關，導致自動泊車功能不斷重複執行；另一種說法則認為，車主可能透過手機應用程式反覆啟動遠端泊車功能。
此外，當時中國正舉辦一場與駕駛輔助技術相關的競賽，因此也有說法猜測，車主可能為了在競賽中累積分數，才多次透過遠端功能操作車輛。
不過，這些目前都只是外界推測，單憑監視器畫面並無法證明車輛發生軟件故障，也無法確認是否有人刻意反覆操作。這輛電動車一夜之間為何執行868次自動泊車，仍有待進一步釐清。
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