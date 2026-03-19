名導車庫遭違泊阻擋 閉路電視直擊暴走失控 跳上引擎蓋狂踩洩憤
撰文：聯合新聞網
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台灣知名導演、紙風車文教基金會創辦人柯一正，去年底因不滿自家車庫出入口遭車輛擋道，憤而持「禁止停車」路障重擊車輛車門，並踩踏引擎蓋洩憤。
台北市松山警方接獲車主報案調閱閉路電視畫面追查，柯一正對犯行供認不諱，台北地檢署日前偵結，依毀損罪嫌提起公訴。
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警方指出，被害車主2025年11月6日晚間9點2分將愛車停放在台北市松山區八德路三段一帶，隔天上午8點33分準備取車時，驚見車輛左側前後車門嚴重毀損，板金多處凹陷、刮傷，連引擎蓋也留有不明踩踏痕跡，隨即向松山分局中崙派出所報案。
警方調閱閉路電視畫面發現，當晚9點多左右，現年77歲的柯一正因不滿車庫門口遭擋，擔心隔日無法開車出門，在情緒失控下，竟扛起一旁「禁止停車」的路障，朝該車側身連續重擊3、4下，隨後更直接踩上引擎蓋前端，導致車輛毀損。
柯一正到案後，看過閉路電視畫面坦承「片中人」就是自己，松山警方呼籲，對於惡意毀損他人財物的行為，警方定將依法究辦，呼籲民眾若遇糾紛應循合法管道解決。
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