外賣員唔係被極速鎖車就被罰違泊　怒指「店家應提供泊車位」惹議

「你們這些店家沒停車位，幹嘛要開外送平台接單？害外送員被開違規停車罰單！」一名被開違規停車的外送員不滿發文公審店家，結果反被其他網友及同業狠批。



曾姓外送員在爆料公社發文抱怨：「我是一名外送員，今晚接了一單，第一次接到這地址的外送單，沒想到就遇到警察開罰單。」

「被開罰單算我倒楣，但這美食街店家，難道不知道你門這條路很難有停車位嗎？於是我很不爽的，跑到距離三條街以外的地方找到停車位，距離該地址有快1公里遠的地方。」

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「我來到這家餐廳找老闆理論，老闆說停車是你們外送員自己的問題，你被開罰單，關我們餐廳什麼事情？那你們這些店家沒停車位，幹嘛要開外送平台接單，害外送員被開違規停車罰單，你們很爽嗎？你們這些店家完全沒良心啊！為了賺錢還要害外送員被開違規停車罰單。」

「同為外送員的我都覺得你好丟臉！」沒想到未獲得同情，連自家夥伴都直接批評。「停車位哪有一公里？還有，關店家屁事，你不會棄單嗎？腦袋還好嗎？笑死人！」「車位一堆自己不會找？被開（罰單）剛剛好！」「旁邊ＸＸ那邊，兩邊滿滿的電單車停車格。」

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其他網友則表示：「你乾脆把電單車直接騎撞進去收餐吧！」「你是不是有問題？自己被開單怪誰？拜託一下外送平台，要當外送員麻煩面試，這種智商的也收？」「笑死，娘子快跟牛魔王出來看奇文共賞，被開單怪店家。」

「可以棄單，可以轉單，所以你的問題不是問題！」「你要當外送員是你的事情，店家還要給你附贈停車位？你買傢俱要附贈房子嗎？怎麼，難不成還要準備一桌慰勞你外送的辛苦？腦迴路有問題？」

還有人揶揄：「這位外送師的邏輯應該是開店要附車位、買車要附加油站吧！」

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