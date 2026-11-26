巴西日前發生一起驚險溺水事件！一名2歲女童趁著媽媽轉身拿蛋糕的空檔獨自走進泳池，未料雙腳踩不到底，整個人瞬間沒入水中，千鈞一髮之際，年僅5個月大的金毛尋回犬立刻跳入泳池，游到女童身旁讓她攀附，直到媽媽趕來將她救起，整段驚險救援過程也被監視器拍了下來。



媽轉身拿蛋糕 2歲女童獨自下水險溺斃

綜合外媒報導，事件發生於11月20日，當天，媽媽菲爾比多（Gladissa Filbido）帶著2名女兒到巴西馬托格羅索州的沙帕達杜斯吉馬朗伊斯（Chapada dos Guimarães）的親戚家度假。

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菲爾比多原本在泳池旁照看2歲女兒麥特（Maitê），卻在短暫離開拿蛋糕的空檔發生意外！監視器畫面顯示，麥特沿著階梯走入泳池，隨即在水中掙扎，一旁的金毛尋回犬泰瑞莎（Tereza）見狀立刻跳入水中游向女童，讓她能夠抓住自己，將頭部露出水面，麥特的姊姊和媽媽發現異狀後也迅速趕到泳池旁，跳入水中將女兒救起。

菲爾比多事後透露，女兒平時有接觸泳池的機會但從來不會獨自下水，總是等有人陪伴才會進入泳池，沒想到這次竟想自己下水潛水，所幸麥特並未受傷，菲爾比多除了感謝泰瑞莎及時伸出援手，也將監視器畫面分享到社群平台，提醒其他家長務必留意孩童在泳池旁的一舉一動，因為短短2秒就可能發生悲劇。

飼主透露，泰瑞莎平時相當溫柔又黏人，這次雖然是第一次見到麥特，雙方卻一見如故。事發隔天，麥特在大人更加嚴密的看護下再次下水玩耍，泰瑞莎也依舊陪伴在她身旁，即使麥特一家人已結束假期返家，泰瑞莎仍經常跑進麥特曾經睡過的房間、躺在她的床邊，飼主也不禁感嘆，兩者之間的情感連結實在令人難以置信。

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