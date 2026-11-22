日本經典電影《忠犬八公物語》（Hachiko Monogatari），原型秋田犬「八公」連續多年天天到東京澀谷車站等待已逝主人歸來，令人動容。沒想到，四川巴中也有隻小黑貓連續20天跑到主人墓地守候，每天白天靜靜趴在墓前，直到晚上才獨自返家，深情模樣讓家人相當不捨。



陪伴主人5年 離世後仍天天守墓

余先生接受《後浪視頻》採訪表示，小貓主人是他的叔叔，生前相伴超過5年，感情相當深厚。原本家人以為，隨著大雨沖刷，墓地周圍的氣味逐漸消散，小貓應該就不會再前往墓地，沒想到牠始終沒有放棄，每天仍準時跑到墓前，安靜趴著久久不願離開。

四川巴中一隻小黑貓連續20天跑到主人墓地守候，直到晚上才獨自返家，深情模樣讓家人相當不捨。（抖音@鶩嚳頾影片截圖）

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更讓人心疼的是，小貓白天會獨自前往墓地守候，到了晚上才自己回家，隔天又再次出發，持續20天不間斷。余先生看在眼裡相當感慨，也承諾未來會接手好好照顧牠，不讓小貓失去依靠。

影片曝光後，引發大批網友討論，不少人看了直呼鼻酸，留言表示：

「牠可能不知道主人已經不會回來了」

「貓咪只是想再陪主人一會兒」

「誰說貓咪沒有感情，牠只是比較不會表達」

「這根本是貓版忠犬八公」



也有人希望家人能好好照顧小貓，讓牠重新感受到家的溫暖。

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