一抱走即狂哀號　杜賓犬寸步不離6月大BB　竟兩度挽救小主人性命

英國一隻杜賓犬意外成為小主人的救命恩人！母親發現，家中愛犬突然對6個月大的兒子異常黏人，不僅寸步不離，只要有人將寶寶抱走，就會不斷哀嚎；直到孩子出現不適症狀，母親才趕緊送醫，沒想到醫師檢查發現，寶寶心跳竟高達每分鐘280下，隨後確診一種會引發心律不整的先天性疾病。母親相信，正是愛犬的反常舉動，讓她及時察覺孩子的健康危機。



愛犬寸步不離6月大寶寶 一抱走就哀嚎

根據《紐約郵報》報導，事件發生在英國英格蘭薩默塞特郡（Somerset），41歲的雷諾茲（Kim Reynolds）是首次當媽媽，過去曾擔任犬隻水療師，家中飼養了一隻名叫薩拉雅（Saraya）的杜賓犬。

+ 7

今年9月，雷諾茲發現當時約6個月大的亞歷山大（Alexander）突然受到愛犬格外關注，整個早上都守在寶寶身邊不願離開，只要有人將孩子抱走，就會發出哀鳴聲，行為與平常明顯不同。她起初相當困惑，不明白愛犬為何突然變得如此黏人，直到亞歷山大也開始哭鬧、看起來身體不適，才決定帶孩子前往皇家伯恩茅斯醫院（Royal Bournemouth Hospital）急診室檢查，沒想到醫師檢查後發現，亞歷山大的心跳竟高達每分鐘280下，屬於危險的心搏過速，需要立即接受治療。

雷諾茲坦言，原本孩子抵達醫院後已停止哭鬧，她還擔心自己是不是小題大作、浪費醫護人員時間，直到得知心跳數值，才驚覺情況有多嚴重。醫護人員先嘗試利用低溫刺激，協助寶寶的心跳恢復正常，但連續兩次處置都沒有成功；隨後改以靜脈注射藥物，經過3劑治療後，終於成功讓心跳降下來。

亞歷山大接著被救護車轉送至普爾醫院（Poole Hospital），醫師於兩天後確診，孩子罹患「沃夫－巴金森－懷特症候群」（Wolff-Parkinson-White syndrome，簡稱WPW症候群）。這是一種與心臟電傳導異常有關的疾病，患者心臟存在額外的電傳導路徑，可能引發心搏過速，亞歷山大目前每天需服用3次乙型阻斷劑普萘洛爾（propranolol），以控制心律。

雷諾茲回憶，愛犬當時的舉動一直讓她放心不下，也增加了帶孩子就醫檢查的決心。更令人驚訝的是，薩拉雅本月又出現類似的反常行為，當時亞歷山大坐在嬰兒搖椅上，薩拉雅再次緊貼在旁，不斷舔孩子的手，還頻頻望向雷諾茲，讓她立刻擔心兒子是否再度發生心搏過速。雷諾茲隨即檢查孩子的脈搏，並發現他的喉嚨發紅，於是再次帶往急診室，這次醫師診斷亞歷山大罹患細菌性扁桃腺炎，並開立抗生素盤尼西林。

延伸閱讀：女子墮崖獲救痛失愛犬 籌款派直升機搜尋 忠犬死守一週奇蹟獲救

+ 15

母親感謝愛犬示警 投入兒童心臟病公益活動

經歷兩次事件後，雷諾茲表示自己如今非常信任薩拉雅的直覺，雖然牠並非受過專業訓練或取得認證的醫療輔助犬，但她希望未來能讓牠持續陪伴兒子。

她坦言，孩子出生時及先前接受檢查時都沒有發現WPW症候群，讓她意識到提升大眾對嬰幼兒心律異常的認識相當重要，為此她與姊妹法蘭辛（Francine）共同參與慈善機構Tiny Tickers發起的10月100英里挑戰活動，希望透過募款協助更多患有嚴重心臟疾病的嬰幼兒及家庭。

不過，專家也提醒，寵物行為異常並不能取代醫療檢查，若嬰兒出現呼吸急促、臉色蒼白、餵食困難、異常嗜睡或持續哭鬧等症狀，家長仍應及時尋求專業醫療協助。

延伸閱讀：26歲女主人慘被表哥殺害再「燒成焦屍」 忠犬拉布拉多助警方破案

+ 11

延伸閱讀：

41歲歌手「胃癌折磨7年」病逝 遺言悲喊：痛恨自己無能

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】