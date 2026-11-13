小狗遇水庫放水被困對岸　主人繞村飛車營救　下秒舉動笑翻全網

狗狗出門玩的時候正巧趕上了水庫放水。因為家在對面，狗狗回不去被困在了原地。牠看着不斷上漲的水位，急得直跺腳，一直衝家的方向嚎叫。



主人發現牠到點沒回家便出來尋找，很快就看到了被困在水庫對面的狗狗。於是，他找了輛三輪車，繞了一整個村莊過去接牠。狗狗看到主人激動壞了，衝上去又舔又叫：「狗狗我呀，順極了～」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗出門玩的時候正巧趕上了水庫放水。（抖音＠悅悅媽）

主人順便幫狗狗洗了個澡：

主人也很鬆弛，本着「來都來了」的原則，順便給狗狗洗了個澡：「事已至此，先洗個澡吧。」有人將這美好的一幕記錄了下來，分享到網上：

「接下來一周，親戚朋友來都會先笑話小狗出去玩回不了家了，並且摸兩把狗頭。」

「大膽，咋沒人打電話通知小狗要放水！」

「我家狗也試過，之前去隔壁村玩，開車繞路了好幾公里去接牠，見面先給兩手掌，然後再拉上車。」

「《上帝不讓小狗說話，是為了讓人們明白愛與忠誠要用行動來表達。》」

「人窮極一生追求的忠誠與愛，都在那顆毛茸茸的小腦袋裏。」



……

果然，日子怎麼可能跟誰過都一樣啊！

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