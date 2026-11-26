據封面新聞報道，近日，有著近十年漢服穿着經歷的蔡女士，身着自己收藏的復原漢服楚式直裾袍，前往深圳龍崗文博展覽館參觀楚國貴族青銅器專題展，卻在展廳入口被工作人員一句「你這穿的是和服嗎」問住。



事後，蔡女士通過「i深圳」平台提交訴求，11月24日，她已接到訴求反饋。

近日，蔡女士身穿漢服前往深圳龍崗文博展覽館，卻被工作人員質疑她穿的是和服。（抖音@我才沒有洋務務嘞影片截圖）

蔡女士穿復原漢服楚式直裾袍 卻被誤會是日式和服：

深圳市龍崗區文化廣電旅遊體育局表示，已聯繫深圳市漢服文化協會，諮詢並獲取傳統服飾科普培訓材料，隨即組織館內所有工作人員開展基礎科普培訓，重點提升漢服、和服辨識能力。該局工作人員表示，將持續加強文博人員傳統文化素養培訓，常態化開展科普活動，避免同類情況再次發生。

根據初步方案，12月13日下午，「一針一線見華夏：中國傳統服飾文化及辨識分享沙龍」將在龍崗區文化中心舉辦，由深圳市漢服文化協會講師主講，現場設置服飾展示、漢服試穿和mini漢服製作等環節。

11月25日，龍崗區公共文化服務和產業促進中心文博展覽部工作人員黃女士向封面新聞記者確認，該事件屬實，12月將舉辦的科普活動會面向全體市民，相關訊息將通過官方公眾號發布。

【延伸閱讀】內地女Cosplay《哪吒2》角色 慘遭陌生男以為穿日本和服當街辱罵▼▼▼

+ 15

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】