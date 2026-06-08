西安漢服旅拍爆紅！穿漢服「最不尷尬城市」如何煉成？

導讀：國潮興起，傳統文化不再老土，通過創新方式，活在日常裏。杭州寺廟遊、河南沉浸式演藝、雲南旅居、西安漢服旅拍……這些看似不同的熱點，正是深度融合旅遊，讓文化傳承煥新。「文化新旅途」系列文章，將帶大家逐一了解它們「變潮」的故事。



漢服熱潮在全國盛行，但只要提到漢服旅拍，大多數人第一個想到的都是西安。在內地網購平台上，西安漢服旅拍店舖數量和交易額，均居全國旅遊城市榜首。為何偏偏是西安？ 西安漢服旅拍究竟有甚麼優勢？

西安漢服旅拍為何爆紅？

如今走在西安，從大唐不夜城、鐘樓、大雁塔等景點，乃至城市街頭巷尾，隨處可見穿漢服影相的人。來西安必影漢服寫真，早已成為遊客的共識。

西安漢服旅拍走紅，2019年是關鍵的轉折。這一年因為影視熱度和網紅傳播，西安搶先一步，為漢服旅拍產業攢足了流量。

當年《長安十二時辰》熱播，劇中真實還原了盛唐長安的吃喝玩樂、民俗文化，掀起「唐風國潮」，無數遊客專門衝着長安來西安玩。為了延續這股熱度，西安決定將影視IP轉化為實體主題街區。

電視劇《長安十二時辰》，改編自馬伯庸的同名小說，以唐朝為故事背景，由易烊千璽等主演。（劇照）

緊接着，大唐不夜城「不倒翁小姐姐」網絡爆紅，她身穿盛唐服飾表演的影片，播放量累積數十億次，讓「穿漢服遊西安」的形象深入人心。僅僅2019年，大唐不夜城遊客量達到約1億人次。

最受曯目的「不倒翁小姐姐」，主要表演者名叫馮佳晨，現年23歲。（微博）

西安漢服旅拍氛圍難以模仿

當然，西安漢服旅拍行業之所以發展起來，不止單靠一部電視劇、一個網紅，它真正的核心競爭力，在於其他城市難以複製的「場景力」。

首先是硬件優勢。西安主城區佔地約480平方公里，有近一半面積屬於遺址區，不可移動文物超過3,000個，這些真實的歷史古跡成了漢服旅拍的天然取景地。

西安城墻是中國現存規模最大、保存最完整的古代城垣之一，成為漢服旅拍熱門地，特別有氛圍感。（網上圖片）

其次是玩法創新。西安漢服旅拍不僅有戶外古迹取景，其實早已延伸到博物館、沉浸式街區等室內空間，這樣既解決了戶外拍攝受天氣影響的問題，也極大提升了遊客的停留時間和消費體驗。

正如漢服愛好者一日遊行程：「早上做完漢服妝造，先去打卡青龍寺，然後去陝西歷史博物館參觀。下午在鐘鼓樓附近拍寫真，晚上穿着漢服去逛大唐不夜城。」這樣的動線安排，反映出西安漢服旅拍場景的多元與體驗的流暢。

產業成熟+服務「內卷」 西安漢服旅拍常新

西安漢服旅拍如此便利，靠的是成熟且「內卷」的產業鏈。目前，西安已經形成從設計、製作到租賃、妝造、攝影的完整閉環。

據2025年初數據顯示，西安漢服相關店舖超過3,000間，近半數集中在熱門景點周邊，遊客體驗漢服可以一站式搞掂。當地還設立了漢服交易中心，串聯起上下游業務，完善產業布局。

陝西漢服交易中心，2024年在西安成立，集中展示2,000多款漢服，經常舉行漢服文化活動。（網上圖片）

為了在競爭中突圍，商家也不斷升級服務：從「一客一消毒」的衛生標準，到針對銀發族、親子家庭的定製套餐；甚至速遞公司推出了「漢服異地歸還」服務，方便遊客輕裝上陣。此外，AI旅拍、AR換裝等新科技的加入，也讓西安漢服旅拍體驗始終保持新鮮感。

在專業化上，西安在漢服出租和妝造方面尤其出色，市場份額佔比超過30%，全國第一。而且，當地專門免費培訓長安漢唐妝造師，至今已經培養了6,000多人創業，帶動了5萬多個就業崗位，不斷壯大行業規模。

在西安的妝造店內，化妝師忙着為客人化妝，不少遊客在門外等候。

西安漢服旅拍深受遊客歡迎，妝造店舖生意旺。（網上圖片）

穿越「盛世長安」 西安漢服旅拍文化獨特

從文化層面來看，西安漢服旅拍受歡迎，在於它提供了不可替代的情緒價值。

作為十三朝古都，西安擁有3,100年城市發展史，漢、唐兩大鼎盛王朝都在此建都，這裏也是絲綢之路起點，承載了大眾對「盛世長安」的所有想象和浪漫投射。

穿漢服遊西安，不僅是為了「出片」，更是一種文化共鳴和情感滿足。無論是有社交需求的Z世代，還是圓夢古裝的銀髮族，都可以在這裏找到強烈的文化認同感。

加上，西安的文化包容度高，被稱為「穿漢服最不尷尬的城市」。穿漢服行街食飯睇戲，早已是常態。多個景區對漢服遊客免票或半價優惠，連婚姻登記處都有漢風場景。

西安未央區設立了漢文化主題的婚姻登記處，一對漢服新人展示結婚證。（網上圖片）

西安漢服旅拍行業發展迅速的同時，亦面臨不少轉型的挑戰。例如，店舖出現同質化現象，缺少具影響力的原創漢服品牌；市場監管和維權機制不完善等等，影響行業口碑。在漢服消費不斷增長的當下，如何平衡商業變現與文化傳承，值得重視。

如今，漢服旅拍遍地開花，西安始終穩坐「第一」，靠的不僅是千年古都的底蘊，更是它將文化資源轉化為核心競爭力的智慧。從「網紅打卡」到文旅產業鏈，西安漢服旅拍已成為城市日常，也讓傳統文化在現代語境中持續生長、走得更遠。

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