穿漢服赴日沿途被狂讚　中國網紅「給日本帶來震撼」掀論戰

每個國家都有屬於自己的文化特色，若以服裝來說的話，就像日本有和服、韓國有韓服、中國則是有漢服。然而，近日有中國大陸網紅發文分享，自己在日本街頭穿漢服，沿路上一直被當地人稱讚「卡哇伊」。對此，該網紅則表示，「可能是日本人沒什麼見過我們美麗的漢服吧！」而她還補充道，甚至還有中國人誤以為她們是「日本妹」感到相當無語。此貼文曝光後，立馬掀起網友論戰。



有名中國網紅在社群平台小紅書上以「給櫻花妹帶來一點漢服震撼」為題發文，表示自己第一次在日本街頭穿着漢服，沿路上遇到許多和藹的當地人稱讚她們「卡哇伊」，還遇到許多人向她們揮手打招呼，相當熱情。而此現象也讓她們推測，可能是日本人沒什麼見過我們美麗的漢服吧！此外，她們還提到甚至有大陸旅客誤以為她們是日本人，令她們感到「有點無語」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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此貼文一出，對於原PO的敘述立馬引起網友論戰，有人不解「為什麼在國外穿漢服老是會認為對方會受到文化震撼？」、「只有文化自卑，才需要震撼外國人」、「跟日本不太搭」、「雖然穿漢服但還是要誇一下日本人，踩一下中國人」、「漢服搭配網紅妝容很醜」、「居然連自己國家的衣服都認不出來」、「這樣很容易被誤認為是和服」。

不過也有網友稱讚道，「我覺得很可愛啊」、「被美貌震驚了」、「融合得很好啊，為什麼要製造對立呢」。

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