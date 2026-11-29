某天你睜開眼睛，發現身處完全陌生的地方，你可曾想過公路的設計、陽光的方向與電線桿的款式，也能讓你知道身處何方嗎？ 除了詢問AI外，或許也能問GeoGuessr香港排名第一的Lemon。

GeoGuessr近年席捲全球，是一款「看街景、猜地點」的線上地理遊戲。系統會隨機顯示世界某一角落的街景，玩家則須從周遭環境尋找線索，再於Google 地圖上標出位置。Lemon最初接觸這款遊戲，並非為了獎項， 而是出於移民英國後對香港的鄉愁。這份思念逐漸變成他的興趣，每天花六至八小時鑽研世界各地的街景圖片。他不但登上香港區的榜首，更在今年九月的「猜日本地圖比賽」中戰勝15隊日本高手，與三名香港隊友奪冠。

記者：許文博（大學線） 編輯：楊凱利（大學線）



GeoGuessr遊戲於2013年由一名瑞典軟件工程師創立，考驗玩家對世界的認知和記憶力。玩家會被隨機分配一個Google地圖上的街景，並根據街景中的線索如電話號碼、文字和建築來確定位置。標示地點愈接近答案，分數便愈高。

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日本猜地圖比賽 有驚無險逆轉勝

今年九月，Lemon與三名香港隊友於「猜日本地圖比賽」中，竟擊敗15隊日本玩家，以「過江龍」之姿獲得冠軍。Lemon認為其中一個決勝因素，是一名能記住全日本1724個市町村和特別區的名字和位置，以及近1000個電話區碼的「神隊友」Sound of Silence（網名）。而 Lemon則憑空間感和方向感取勝，他透過周圍建設和自然環境，能在腦海重構出一幅圖，故兩人互補不足，雙劍合璧。

賽前，Lemon曾觀看其他參加者比賽的第一身視角，發現他們的優勢在於可以識別某些山峰或景點。Lemon雖缺乏日本的生活經驗，也不精通日文，但他對於日本的基礎建築深感興趣，對不同地區的路樁、護土牆和變壓器等設施都非常熟悉，而細節與線索正藏在這些基建之中。

他坦言不少日本人不需要靠基建便能肯定大概位置，所以會容易忽略基建裡的提示，如路面標記。他的仔細鑽研，成為其後團隊致勝關鍵。他和隊友各司其職，賽前溫習自己熟悉的範疇，亦會不時與香港玩家對戰，從中了解隊伍的實力和不足。

第一階段的 Moving（可移動）模式，Lemon與隊友一直稍稍落後，最後靠識別路樁取勝。「那一個回合我見到那個路樁，就知道是富山」。每一回合限時40秒，遊戲規定一旦任何一方有一名參加者鎖定答案，剩餘所有玩家便立即進入15秒的倒計時。Lemon隊的策略便是快速定位在富山，先用15秒倒計時增加對手的壓力，而剩下未鎖定答案的隊員便透過地形、路牌、方向等方法盡量縮窄範圍。

在第二階段No Move模式（不可移動），Lemon雖認為這個模式是自己的強項，但在第二回合曾一度落後。當時Lemon亦不禁深呼一口氣，而劣勢亦一直持續到最後一回合。遊戲初期，Lemon五秒內透過電線桿上的變壓器，判斷出街景位於九州。比賽時的Lemon亦自言自語道：「東邊有座小山。」每隊得分以隊內答案最接近正確答案的隊員之成績為準，因線索有限，團隊決定使用「分散投資」的策略，將答案放在不同的地方，Lemon則將答案鎖定在九州的東北方。在這回合，Lemon比對方精準逾100公里而且定位十分接近答案，使得第二階段靠此回合扳回劣勢兼反勝。

第三階段則進入NMPZ模式（不可移動、轉頭或縮放）。Lemon分享此階段的最後一回合使他驚慌失措，他解釋日本的北方經常下雪，因此屋頂都會呈平滑的斜面形狀，避免積雪。而日本的東北部比北海道降雪量高，加上北海道的路比較寬闊，因此Lemon與隊友很快便將搜尋範圍縮窄至日本東北地區。然而，他們仍未能肯定處於東北部的哪一帶，在關鍵時刻Sound of Silence鎖定東北部西面位置，因他發現一個只在西面使用的「融雪灑水系統」，隊伍最終成功以3比0贏下比賽。

Lemon形容隊友的知識庫 「很瘋狂」，直言他自己都未曾聽說過。Lemon為獲得冠軍感到驚訝，笑言：

我們真的是一個外人去參加這個比賽，我完全沒想過會贏。

從香港地圖去到世界 以GeoGuessr環遊各地

30歲的Lemon是一名土生土長的香港人，現職為軟件工程師。他自2023年起移居英國，一次在網上看見有玩家分享玩GeoGuessr過程，見對方憑一張荒山野嶺的圖片便能猜到確實的所在地感到驚訝，但真正令Lemon開始挑戰此遊戲的卻是出於「思鄉」。

他憶述剛到英國不久，見朋友的機會減少，面對語言和生活模式的改變，他與太太因為掛念香港，便想用GeoGuessr的香港地圖一解鄉愁。Lemon曾在九龍城讀中學，他在玩遊戲期間看見中學時期常常流連的九龍城廣場，當刻便勾起許多青春回憶，尤其是那段他特別惦記「一群男孩吃完午餐、趕回學校打籃球」的時光。

除了回憶中的熟悉，Lemon也從GeoGuessr中看見不斷變化的香港。Google地圖街景不斷更新，離港不過幾年，昔日熟悉的地方也展現了新面貌。他從前住在土瓜灣，對啟德一帶並不陌生。在移民前的啟德一直被工地圍板遮擋，難以看清箇中模樣。他從街景目睹啟德體育園、簡約公屋、啟德醫院等建築陸續落成，感歎道：

我沒有回去（香港）一陣子，今年的街景就會看到已經很漂亮，有體育館、旁邊有公園，啟德原來已變成這樣。

成為遊戲推廣者 研發「港估」

在遊玩初期，Lemon在GeoGuessr遊戲裡甚少見到香港人，大概只有四、五個比較活躍的香港玩家。因此他決定和他們一起在Discord建立網絡社群，群組已成立一年半，現時約有2000人，而他亦透過群組結識一同稱霸「日本猜地圖比賽」的三名隊友。Lemon分享，群組內有成員甚至成為現實的朋友。

除此之外，他憑藉在社交媒體和YouTube分享GeoGuessr教學影片，吸引更多香港人嘗試這個遊戲。他在Instagram（@lemon.geo）上觀看次數最高的影片更達48萬次，他亦會不時在YouTube直播遊玩過程，不少社群成員都是透過影片認識Lemon並加入社群。

Lemon憑藉在社交媒體分享GeoGusser教學影片，吸引更多香港人嘗試這個遊戲。（IG@lemon.geo截圖）

為了加強社群的連結，Lemon會舉辦比賽，包括以世界地圖為賽場的「聖誕盃」，以及以香港地圖為主題的「港估盃」。他慨嘆大家的參與和支援對他很重要，所以不惜自掏腰包設獎金，「因為有人看，所以有動力去做」。

他最近甚至研發港版GeoGuessr「港估KongGuess」。Lemon指經常有網民留言GeoGuessr需要付月費而卻步，他亦發現較少人熟悉香港地圖，大部分玩家更專注世界地圖。加上Lemon具備建立程式的相關經驗，因此他在AI的協助下，在數星期內便完成了這個網站。他續指，雖然網頁每月營運成本約5000元，但他希望藉此令更多人研究香港地圖。

Lemon近期創立專屬香港地圖遊戲網頁「港估KongGuess」，除了因應香港範圍改寫分數制度，亦設立小測讓玩家認識香港，如街道、電車站和輕鐵車站等。（kongguess.com）

新型旅遊方式 盼更多港人參與

Lemon本來就喜愛到世界各地旅行，所以遊戲成為他最新遊歷世界的方式，從各地街景到高空俯瞰的冰川。他打趣道：

你不用花很多錢去看整個世界

這也成為GeoGuessr吸引他持續玩的動力。

Lemon喜歡大自然景色，雖然經常在遊戲中飽覽各地景色，仍盼能親身到訪冰島。（大學線提供）

娛樂之外，他最近在備戰接下來每年一度的GeoGuessr世界錦標賽。為增強實力，他正熟習美國的電話區號，以便在Moving（可移動）模式時，看到電話號碼時能更快縮小答案範圍。他將300多個數字組合記入腦，而區號之間並沒有關連和規律可尋，例如：北方的北達科他州區號為「701」，相鄰的明尼蘇達州卻是「218」，大大增加了記憶難度。

不過，即使積極備戰，他認為出線前景仍不樂觀。只因選手每年都在進步，去年有參賽玩家還未記熟美國電話區號，今年卻能閱讀泰文。有正職在身的他，除了兼顧家庭和短片內容創作外，每天花約六至八小時與社群成員對打、為內容創作搜集資料，以及在YouTube觀看其他高手遊玩。但這些都以創作和娛樂為主，並非系統性訓練。他表示即使能進入小組賽，能夠投入練習的時間仍有限。

比起個人成績，現階段他更希望做好內容創作，吸引更多人認識GeoGuessr，並透過教授各種技巧，為其他香港玩家「鋪路」。他盼望：

就算我贏不到世界冠軍，都希望未來有香港人可以代替我贏到。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】