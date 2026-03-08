低門檻運動　人人都能玩的匹克球

一個平日晚上，大窩口戶外硬地五人足球場化身為匹克球（Pickleball）愛好者的樂園，場地地板此刻被膠紙劃分，成為幾個小型匹克球場，鮮黃色的匹克球在場的兩邊來回彈跳。場中十多人職業各異、年齡參差，卻都為匹克球相聚於此，他們對打時的閒談與歡笑聲伴隨着清脆的擊球聲，讓置身其中的記者也感受到和樂融融的氣氛。

記者｜呂逸桐 編輯｜郭芯瑜 攝影｜呂逸桐 郭芯瑜



匹克球源於美國，是一門融合了網球、羽毛球、乒乓球元素的揮拍類運動，其門檻較低，對體能的要求不高，規則也簡單易懂，適合所有年齡層。同時，因對打距離較近，玩家可以一邊打一邊聊天。匹克球具備高社交性的特點，使其近年逐漸流行起來，甚至不少名人如張曼玉、姜濤、許廷鏗等都是愛好者。

曾於2025年PPA亞洲職業匹克球巡迴賽杭州站中獲取男子單打季軍的匹克球教練陳健朗（企鵝），在2019年首次接觸匹克球，當時他在街上偶爾看到老人家、小朋友和輪椅人士一起打匹克球，發現竟然有一種運動能跨越年齡和身體限制，讓不同人一起玩樂，令他感到新奇和有趣，一試便愛上這種運動。

企鵝隨即報讀不同學習匹克球的課程，並於疫情緩和後到世界各地比賽，更考獲匹克球教練牌▼▼▼

企鵝認為匹克球受大眾喜愛，是因為容易上手，新手很快便從中獲得滿足感。參加者只需要用兩小時便能從零開始，了解所有遊戲規則，也可以與其他人切磋，其他揮拍類運動如網球或羽毛球，則需花上數週至數個月時間做基本練習。相比之下，匹克球的學習週期比較短，初學者更易堅持下去，得以享受運動的樂趣。

匹克球需於斜對角發球，並需落在對手的發球區內。及後既可以在空中截擊，又可以像在地上打乒乓球般，待球落地後再回擊。其規則簡單和學習週期短，令不同年齡的人士均容易上手。企鵝任教過的學生年齡層極廣，從幼稚園K2學生到92歲的高齡長者也有。加上匹克球節奏較為靈活，玩家可就個人程度調整。新手可以由慢打開始，而經驗選手進行快速擊球時，每秒可達三至四個來回擊球。

商場相繼設置匹克球場

標準匹克球場地的尺寸為13.5米長乘6.1米寬，與雙打羽毛球場一樣。假如因應玩用途輕微調整緩衝區大小，匹克球場佔用空間可以變得更少。企鵝指一個標準七人足球場就能容納超過八個匹克球場，而且匹克球對場地要求較低，對地板沒有特別的要求。

基本上只要有一塊空地、膠紙和網，便可以劃出場地打匹克球。

隨着匹克球在香港掀起熱潮，康文署亦陸續開放了不少體育館主場和戶外羽毛球場供匹克球活動使用，私人收費匹克球場也逐漸增多，甚至在商場開設，例如荃灣廣場、灣仔合和商場、九龍灣MegaBox等。記者根據網上資料統計，若把為進行短期活動而在商場設置的匹克球場也計算在內，香港共有超過10個商場設有匹克球場。

不論年齡 以匹克球連結

企鵝指匹克球圈子氛圍友善，年輕人和老人家一起打球很常見。而且匹克球的場地比較小，打球時人與人之間的距離較近，平日練習時，大家都會邊聊天邊打球。匹克球容易帶給初學者滿足感，絕大部分人都會堅持繼續練習，打球圈子也會比較長久，因此他認為匹克球有助擴闊社交。

再內向的人，來到這裏都會變得願意和別人溝通和交流！

任職海關，29歲的Owen在 2024年開始接觸匹克球。他自認朋友圈子較窄，每次打匹克球都能遇到不同的人，讓他認識到不同年齡層的朋友，他表示「即使是第一次見面的球手，大家打着打着就變熟絡了」。Owen需要輪班工作，以往每當調換了工作崗位，便很難再與舊同事交流。但是現在有着匹克球這個共同興趣，同事間形成了一個匹克球圈子，調換崗位後仍會約出來打球。

受傷風險較低 助傷患人士重投運動

30歲的Jay的十字韌帶曾斷裂三次，這源於小時候打籃球和玩滑板留下的傷患。他自此產生心理壓力，不敢再做運動。「幾年前因為擔心會影響舊患，連鬼屋都不敢入。」直至2024年尾，Jay經親戚介紹下在美國波士頓接觸到匹克球。初時，他觀察到這項運動不用大幅度的角度轉移，又不需太多轉移重心、快速跑動、急停等動作，因此漸漸安心嘗試這門新運動。他指雖然匹克球也有需要注意的危險之處，但與其他運動相比，只要做好熱身，受傷風險已大大減低。Jay直言經過多次嚴重傷患後，多年以來從沒有想過會重新開始運動。但匹克球重啟了他想贏比賽的決心，他現在幾乎每天都會打匹克球，更考到匹克球的教練牌照。

90後的Esther是一名體育活動主持，她在大學時曾因打欖球導致胸骨裂開，有一段時間無法進行任何碰撞類的動作。她在2025年8月為一場匹克球比賽主持，便開始對匹克球萌生興趣，及後僅僅學習一個月，更到馬來西亞參加匹克球女雙比賽。與Esther以往打欖球和扒龍舟的經驗相比，她覺得匹克球的強度較低，與別人的肢體接觸也較少，因此受傷的機率低。同時匹克球最吸引她的，是即使作為一名女性，與男性打匹克球時也不會因為力量較小而「蝕底」。她認為匹克球就如下棋一樣，比起力量，更需要思考戰術與掌握細膩的技巧來取勝。

雖然易上手 運動強度可達中高水平

香港中文大學體育運動科學系教授楊懌健及博士研究生曾紫薇，曾一起研究匹克球對衰弱前期長者的影響。他們表示匹克球運動屬較低強度的全身性肌耐力運動。當中綜合了跑動、反應、控制、協調各種能力，也能提高參與者的心肺功能、肌力、靈敏度等活動能力。根據香港衛生署的運動處方標準，匹克球可被界定為中至高等強度，即根據署方建議，只要每星期進行2.5小時匹克球活動，便可達到最低的建議體能活動量。

被問到為何匹克球的危險性較低，楊懌健指匹克球本身是一個塑料球，球拍呈板狀。球拍設計比起線製的網球拍彈性少，較易控制，球速也可以變得更慢。而且相比羽毛球需要跳起來扣球，匹克球基本上不需要過度伸展或大力扣球等激烈動作，身體質素和反應能力較弱的人都能應付，使匹克球在所有拍類運動中屬較低風險，也適合缺乏運動習慣人士嘗試。即使匹克球低門檻，也要根據自身情況判斷適合自學與否。楊懌健強調，長期久坐或低活動量人士，以及沒有運動基礎的人，應該避免自學，並尋找專業教練指導學習。他更表示，有肥胖症及其他慢性疾病者應先諮詢理療師或醫生建議，再接觸這門新運動。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】