甄子丹入戲！中國3A遊戲《影之刃零》開賣登頂全球　評分超黑悟空

中國國產3A遊戲再掀熱潮！以中式武俠為背景的動作遊戲《影之刃零》（Phantom Blade Zero）10月29日正式發售，上市前預購量已突破85萬份，預估收入達4300萬美元（約3.4億港元），並登上Steam全球暢銷榜冠軍。



全球媒體評分近90分 高於《黑神話：悟空》

綜合內媒報導，《影之刃零》以中國武俠世界為背景，融合中國古代多種冷兵器、傳統武術、京劇及舞獅等元素，打造充滿東方特色的動作戰鬥體驗，知名中國功夫影星甄子丹也在遊戲中亮相。開發團隊透過動作捕捉、3D掃描等技術，重現中國傳統城鎮與村落景觀，並邀請甄子丹擔任動作顧問，力求呈現宛如武俠電影般的戰鬥場面。

中國國產3A遊戲再掀熱潮！以中式武俠為背景的動作遊戲《影之刃零》（Phantom Blade Zero）10月29日正式發售。（微博@遊戲動力）

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遊戲全球媒體評分於10月26日解禁，數十家媒體給出90分以上的高分，整體平均接近90分，高於《黑神話：悟空》發售前的媒體評分。多家國外知名遊戲媒體對作品的動作設計與視覺風格給予肯定，形容戰鬥「順滑到不可思議」，武俠招式銜接流暢，獨特美學貫穿遊戲始終，戰鬥手感更帶有武俠電影的臨場感。

《黑神話：悟空》製作人馮驥此前曾以「度日如年」形容自己對《影之刃零》正式上線的期待，顯示這款作品在國產遊戲圈受到高度關注。

甄子丹擔任創意監製並為「暗魔天堡之主：魔淵」完成臉部與動作捕捉。（嗶哩嗶哩/影之刃零影片截圖）

預購85萬份進帳4300萬美元

從市場表現來看，根據遊戲分析機構Alinea Analytics的估算，《影之刃零》截至發售前已累積約85萬份預購，其中Steam平台約占73.8%，PlayStation 5約占26.2%，預估營收達4300萬美元。遊戲標準版售價為268元人民幣，豪華版為328元人民幣，並採用虛幻引擎5（UE5）打造。

劇情方面，玩家將扮演遭人陷害的武者，在生命僅剩66天的倒數期限內追查真相，並面對層層殺機。作品融合高速近戰、冷兵器對決與黑暗武俠敘事，試圖在傳統武俠題材中加入現代3A遊戲的視覺與操作體驗。

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