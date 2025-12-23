打機無限耆　日本《Tekken鐵拳8》長者電競比賽　92歲阿婆奪冠

我阿嬤都比你強！日本一名高齡92歲老婦酒井壽子（酒井ヒサ子）日前在第12屆的《鐵拳8》（Tekken 8）電競比賽，展現高超的操作技巧，打敗眾多挑戰者，順利奪下冠軍，引發熱議。



酒井壽子封王，臉上滿是喜悅。（截取自YouTube@CAREe-sports）

92歲嬤老拳伺候 《鐵拳8》勇奪冠軍：

綜合日媒與美媒報道，日本關懷電競協會（Care Esports Association）日前邀請8名住在養護中心的長者參加《鐵拳8》電競比賽，參賽者年齡介於73歲至95歲，採線上一對一模式，經多輪對戰，最後由酒井壽子挺進決賽，對上74歲的杉山五郎。整場賽事也在官方YouTube頻道直播，並搭配即時講評。

酒井在賽前喊話：

目標就是優勝獎盃。

她使用的角色是「克勞迪奧」，杉山則是選擇「莉莉」，雙方火力交拚，戰得不分軒輊，但她仍僅花1分鐘左右，就逼出對方第一滴血。後來酒井繼續憑藉高超技術，即使處於逆勢，也能反敗為勝，最終以大分2：0、小分6：0完成「歷史性的勝利」，成為史上最年長的電競冠軍。

據了解，協會於2019年新冠疫情成立，初期以舉辦黑白棋、將棋等桌遊賽事，受到銀髮族歡迎。近年陸續導入電玩項目，每年固定舉辦兩次大賽，未來希望持續擴大賽是版圖，朝全國規模的高齡電競競賽邁進。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】