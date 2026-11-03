十小時戲中戀　劇本殺戀愛陪伴成熱潮

昏暗的舞台上，藍色聚光燈照向身穿漢服的阿管和女主持。音樂漸起，舞台設備恰時噴射出粉色花瓣，女主持環住阿管的肩膀，阿管隨即把她「公主抱」起，在其他玩家的歡呼聲下，徐徐轉了數圈。這不是舞台劇，而是一場長達十小時的「戀愛陪伴（戀陪）」劇本殺。玩家與專屬主持人（DM）透過劇本引導，以戀人身分展開親密互動。

劇本殺近年在本港以及國內興起，為一種多人角色扮演的推理遊戲，玩家會在主持人的引導下體驗特定劇情，劇本類型涵蓋情感、歡樂、恐怖等風格。近年，「戀陪」玩法在內地迅速走紅。在此模式，專屬主持人會在長達十小時的遊戲過程中，扮演故事中的戀人，與玩家展開更親密、更具互動的演繹。除「戀陪」外，市場亦相繼出現「爹陪」、「姐陪」等延伸玩法。逼真的角色扮演與沉浸式體驗，令不少玩家深深著迷。

記者：李凱晴（大學線） 編輯：黃寶玟（大學線） 攝影：李凱晴、黃寶玟



來自江西南昌，28歲的阿管過去曾接觸「戀陪」以外的劇本殺，但對其興趣不大，原因包括對戲玩家投入度低，令他感覺備受冷落和憋屈。不過阿管於2025年元旦隨朋友體驗「戀陪位」後，大感享受，至今已遊玩超過二十次。相較其他劇本，佔戲份較多的一兩個「戀陪位」，身旁有專屬主持人照顧玩家情緒，不時與玩家說悄悄話、進行牽手互動，令阿管覺得既好玩又新穎，相當「上頭」：

當時對我來說很震驚，因為現實生活中，根本遇不到這種有戲劇人設的女生。

為投入劇本 花費不菲

在阿管身處的南昌，一場劇本殺收費普遍超過200元（人民幣，下同），若遊玩時間超過凌晨12時，還須按每小時增加10元。近年興起的「戀陪本」，更衍生出一套獨有的「補貼文化」。「戀陪位」玩家在圈內被稱為「車頭」，意思是負責把整局玩家湊齊的核心角色。

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大多戀陪本只設有一至兩個「戀陪位」，由於體驗感較強，與DM（Dungeon Master，原意是地下城主人，在此指主持）互動多，自然成為熱門之選。相對地，其餘位置則被稱「邊位」，願意「上車」的人較少。為求劇本殺順利開成，「車頭」往往會私下補貼邊位玩家，金額從50元至全額不等。

為湊齊足夠玩家，月入5000多元的阿管曾與朋友合共補貼480元予其他「邊位」，相當於約兩名玩家的完整費用。除了直接補貼，他亦曾在小紅書上與其他玩家「互補」，亦即以原價互玩對方劇本裡較冷門的角色，藉此節省補貼成本。

為了強化代入感，劇本殺店舖普遍會免費提供服裝，例如「古風本」會提供中式傳統服飾。然而，店內服裝質素參差，不少玩家寧願額外花錢，到專門的妝髮店精心打扮。阿管就曾三次訂造專門造型，每次髮型連化妝的造型約為138元，租衣服則另加50元。

抽離原有世界 逃進劇本之中

玩家願意持續花費，是因為戀愛劇本除了提供一般「劇本殺」的劇情體驗，更為玩家提供陪伴感與情緒價值。相比演技，玩家普遍認為被主持人照顧情緒的過程更為重要。

阿管仍記得第一次玩戀陪本《亂春》的感受。當時負責陪伴他的女主持，角色設定活潑開朗，更曾在劇本內容外，出其不意地對阿管「壁咚」了一下，令他倍感驚喜：「當時就覺得，哇，沒見過這種情況。念完劇本了怎麼還有突發情況？」當時初嘗「戀陪位」的阿管對流程不熟悉、在場面一度尷尬之際，女主持就主動為他解圍。在他接不上話時延續話題，甚至牽起他的手，讓他有感情緒被照顧，體驗到「現實中沒有的完美人設」。由於深受觸動，阿管翌日到店舖歸還道具時，特意為女主持送花以表謝意。

阿管強調戀陪提供的「專屬感」令他著迷：

喜歡那種專為你而來，然後被別人附屬的感覺。

現實生活中，他形容自己與父母的交流「報喜不報憂」，有時亦會嫌煩。他沒女朋友，過去曾拍拖，以往與伴侶相處時亦時因瑣事而爭論。相反，劇本和角色由作者設定，讓阿管在短短幾個小時內，擁有了一段虛假、完美的關係。他更認為和主持人處於一種半生不熟的關係，更能讓他「放得開」。

延續戲內陪伴 現實變成朋友

如今，阿管已有固定的「愛D」﹙最喜歡的女主持﹚，與她玩過八次情感本。他認為女主持的外貌固然重要，更希望主持人戲裡戲外都較活潑。阿管自嘲個性害羞與木訥，不太懂得主動與主持人互動，是「戀陪蕃薯」。相反，他最喜歡的女主持人恰好是熱情主動的人，除了在劇情中會加演額外橋段，私下也會與阿管在朋友圈互相分享生活趣事。阿管形容自己和女DM的關係，從最初的消費者與店家工作人員，逐漸轉化成真正的朋友。

由於有了相熟的主持人，阿管會在組團時先向她詢問檔期，刻意挑選特定的劇本，讓該DM扮演劇中的專屬角色。「戀陪」以外，即使是「姐陪」、「妹陪」這種沒曖昧肢體接觸的家人角色，他亦躍躍欲試：

那是另一種陪伴方式，姐姐會照顧、欺負你，妹妹靈動乖巧。

「戀陪位」主導 削弱邊位角色體驗

來自上海的小草，三年前初次接觸情感本時，「戀陪」玩法還未盛行。當時的劇本令她非常動容，於是三年來一共玩了超過三十次情感本。她鍾愛「過完另一個人的一生」、「入戲很深」的感覺：

情感本因為要在短時間內把我們的感情給爆發出來，比我們看電視劇的那種感情濃烈程度、矛盾感、衝突感要高很多。

及後「戀陪」風潮興起，單純喜歡體驗劇情的小草，對「戀陪位」的位置並不執著，一直都是隨緣與不認識的玩家臨時組隊，擔任邊緣角色，也因此不時會收到「戀陪位」玩家的補貼。雖能以較低廉的價格體驗劇情，但小草對「戀陪」圈子逐漸卻步。她認為以往主持人會同步引領所有玩家，如今卻漸漸側重「戀陪位」角色。當中曾出現「戀陪位」玩家在她讀劇本時，與主持人外出或在場內喧譁，令其他玩家不感尊重，當時店家亦不加以阻止。她認為這種情況越加普遍，當自己同為付出時間與金錢的消費者，遊戲體驗卻屢遭破壞。漸感失望下，萌生出「退圈」的念頭：

我最開始那些美好的體驗和回憶，就這樣一點一點被磨沒了。

店家明面禁止 難阻軟色情出現

「戀陪」劇情當中所涉及親密感，亦延伸出是否包含軟色情，越界肢體接觸的爭議。小草曾目擊讓她震驚的大尺度接觸：男DM坐在椅子上，雙腿分開，讓「戀陪位」的女玩家坐在他兩腿之間，並且在演繹劇本的環節時，出現壁咚玩家時差點親上的情況。她直指他們「只是拿着打劇本殺為幌子」，互動已經脫離了劇本中的角色設定。

本刊記者到訪一間位於深圳的劇本殺門店。店內牆身張貼告示，提醒到場玩家可在遊戲結束後與主持人聊天，但禁止在劇本殺進行期間親吻。店內一位主持人是26歲的梓棋，他入行八年，主要飾演「爹陪」、「戀陪」等角色。他將自己定位為服務業，強調不會因外貌或其他因素而對客人有區別對待，但坦承情感本的確為玩家提供陪伴感與情緒價值：

平時生活中大家在工作或學習上都比較忙，可能也需要宣洩一下情緒。

梓棋又指出，劇本殺行業發展多年，一般店舖已立下明確規範，限制主持人與客人有過度身體接觸，加上劇本本身會設定一個演出框架，主持人不應作逾越角色設定的互動。

深圳一家劇本殺門店內，貼上禁止玩家親嘴的告示。（大學線授權使用）

在業內，這種有過度肢體接觸的「戀陪」又被稱為「髒陪」，不過梓棋認為那只佔行業少數。他坦言擔任主持人的門檻低，年紀亦較輕，部份甚至未滿20歲，因此總有個別人士進行不當行為、不考慮後果：

可能他業務能力不達標，或者想留住更多客人，他就去搞一些介於灰色地帶的東西。

店內另一名主持人是32歲的五月（化名），已兼職將近十年，主要扮演「爹陪」，有時亦會負責培訓新入職的主持人，他表明不會讓自己培訓過的人與玩家有過度身體接觸：「最多牽手跟擁抱就差不多了，不能再深入了，再深入就涉嫌擦邊了。」不過，若客人主動要求，他亦願意與客人於線上互動，相互關心。喜愛户外活動的五月，曾帶同客人露營、燒烤。他笑言與客人屬於「父女關係」，不少顧客不論於劇本還是現實中，都會主動稱呼他為「爹」。

這間劇本殺門店店長則提到，店內主推推理本及情感本，他認為整個行業都應該禁止過度的肢體接觸：

畢竟是娛樂產業，不能往灰色地帶走。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】