抽濕機水箱儲滿水後，積水該怎麼處理？近日有網民在社交平台發文，指抽濕機收集的水含有大量細菌與生物膜，若倒入洗手盆會令微生物附著在排水管壁上，甚至產生惡臭，呼籲大眾一律將水倒進馬桶。帖文隨即引發網民熱議，但台灣事實查核中心早已闢謠這類傳言。



抽濕機水箱儲滿水後，大部分人都是直接將積水倒入洗手盆。（AI生成圖片）

網民笑言養龜十年無事

發文者表示，抽濕機收集的水看似清澈，實際混雜了空氣中的灰塵與細菌，長期將這種水倒入洗手盆會令微生物在喉管內滋生。不少網民看後大表驚訝，直言平時習慣直接倒進洗手盆。

抽濕機收集的水看似清澈，實際混雜了空氣中的灰塵與細菌。（AI生成圖片）

更多網民質疑該說法小題大作，有網民在留言區反問，日常刷牙的漱口水、洗手水甚至洗抹布的污水都直接排入洗手盆，為何抽濕機的水反而不能倒？更有網民幽默分享，指自己拿抽濕機的水養龜長達10年依然健康。

網民在留言區反問，日常刷牙的漱口水等都直接排入洗手盆，為何抽濕機的水反而不能倒？（AI生成圖片）

環境工程學教授拆解喉管堵塞元兇

針對網絡疑慮，台灣事實查核中心曾向成功大學環境工程學系教授吳哲宏及台灣大學環境工程學研究所教授童心欣查詢。吳教授解釋，抽濕機把空氣中的水氣凝結成水，當中確實含有空氣中原本就有的細菌和真菌。

抽濕機把空氣中的水氣凝結成水，當中確實含有空氣中原本就有的細菌和真菌。（AI生成圖片）

童教授表示，洗手盆排水管平時本身是潮濕的，管內微生物是否大量繁殖並形成黏稠的污垢，關鍵在於有沒有足夠的「養分」。日常洗面洗手掉落的皮屑、油脂、毛髮與肥皂殘留物等，才是滋養細菌及導致去水變慢的真正元兇。單純倒入抽濕機的冷凝水，並不會為細菌真菌額外提供營養物質，因此也不會令喉管堵塞或發臭。



忽略清洗水箱反成細菌溫床

相比起把水倒在哪裡，大家更應該留意抽濕機本身的清潔。抽濕機內部水箱及零件長期積水潮濕，是最容易滋生霉菌與細菌的地方。若平時只倒水而不清洗，水箱內壁容易出現滑膩的污垢。等開機運作時，霉菌孢子便會隨吹出的氣流散播到室內空氣中。

若平時只倒水而不清洗，水箱內壁容易出現滑膩的污垢。（AI生成圖片）

每周至少用軟毛刷及中性清潔劑（或洗潔精）刷洗水箱一次，並徹底晾乾，才是維持家居衛生的正確做法。