「勸君更盡一杯酒」，王維這杯千古名酒到底在哪裏喝？許多人脫口而出「西出陽關無故人」，以為送別就在陽關，其實這場酒席設在長安城外的渭城，陽關還在遠在邊疆。唐代文人墨客的離別絕非千篇一律的傷春悲秋，字裏行間全藏著細緻入微的心理暗湧。王維替朋友懸心長路、李白在長江岸邊久駐凝望、汪倫踏地高歌餞別、王昌齡藉玉壺明志，4首傳誦千年的唐代送別名篇，逐一重現千年前有血有肉的人間溫情。



勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。（AI生成圖片）

① 「渭城朝雨浥輕塵」 陽關三疊何以成千古絕響？

渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。 ——唐代・王維《送元二使安西》

元二姓元，「二」是家中排行。這位朋友要出使安西，即唐朝管轄西域的安西都護府。王維送他到渭城，這裏在渭水北岸，是從長安西行常經的送別地。至於陽關，遠在今天甘肅敦煌西南。弄清兩個地名，便知道詩的前半寫兩人相聚的地方，最後一句已經想到朋友往後要走的路。

這天清晨下過雨，「浥」是沾濕的意思。路上的浮塵被雨水壓下，客舍外的柳葉洗得翠綠。詩裏天色清新，臨別的心情全在一個很平常的「更」字。酒已經喝過，王維還想請朋友再喝一杯。到了陽關以西，再想跟眼前這位老朋友同桌喝酒，就難了。後來這首詩入樂傳唱，又有《渭城曲》、《陽關三疊》等名稱。元二一次遠行，留下了一首後人也會唱的送別曲。

渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。（AI生成圖片）

② 「煙花三月下揚州」 孤帆遠影下的極致留白

故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。 ——唐代・李白《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》

去揚州的人是孟浩然，送他的人是李白。題目中的廣陵指揚州，「之」是前往。黃鶴樓在揚州以西，所以「西辭」是辭別西面的黃鶴樓，孟浩然的船順江東下。「煙花」說的是暮春煙靄與繁花。頭兩句有地點、時節、去向，單看這些，倒像一趟令人羨慕的春遊。

故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。（AI生成圖片）

後兩句寫的是留下來的那個人。船離岸了，還看得見帆。再遠些，只看得見一點影子。等到最後一點也消失，李白眼前還有長江往天邊流去。「孤帆」未必要理解成整條江上只有一艘船，對送行的人來說，他一直辨認的就是載着孟浩然的那一艘。全詩沒有交代兩人臨別時說過甚麼，讀者卻知道，朋友走後，李白還望了很久。

孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。（AI生成圖片）

③ 「桃花潭水深千尺」 民間「踏歌」送行的純粹深情

李白乘舟將欲行，忽聞岸上踏歌聲。桃花潭水深千尺，不及汪倫送我情。 ——唐代・李白《贈汪倫》

這回坐在船上的人換成李白。桃花潭在今安徽涇縣，據《全唐詩》題下注，李白遊覽當地，村人汪倫曾釀酒招待他。若想知道兩人怎樣道別，詩中有個比酒更鮮明的細節，就是「踏歌」。這是用腳踏地打拍子，一邊踏、一邊唱的歌唱方式。

李白乘舟將欲行，忽聞岸上踏歌聲。（AI生成圖片）

李白一開口就叫出自己的名字，寫自己已經登船。「將欲行」是正要開船，「忽聞」則把送別寫得有聲有色。讀者跟船上的李白一樣，先聽到岸上的聲音，到末句才讀到汪倫的名字。「深千尺」說得誇張，卻取材於眼前：船下正是潭水，用這潭水來量度交情，再順手說一句「不及」，比抽象地稱讚朋友深情來得親切。

桃花潭水深千尺，不及汪倫送我情。（AI生成圖片）

④ 「一片冰心在玉壺」 遭貶謫官員的傲骨告慰

寒雨連江夜入吳，平明送客楚山孤。洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。 ——唐代・王昌齡《芙蓉樓送辛漸》

王昌齡任職江寧期間，寫下這組送別詩。辛漸此行要去洛陽，當地有王昌齡的親友。一夜寒雨過去，天剛亮，詩人便送客上路。「平明」點出時辰，「楚山孤」留下一座孤零零的山。送走一個人之後，連眼前的山也顯得孤單。

寒雨連江夜入吳，平明送客楚山孤。（AI生成圖片）

後兩句像一句臨行託付。若洛陽親友問起我，該答甚麼？王昌齡請辛漸帶去一句「一片冰心在玉壺」。冰清澈，玉壺溫潤潔淨。南朝宋文學家鮑照在《代白頭吟》中早有「直如朱絲繩，清如玉壺冰」之句，王昌齡化用此典故，以冰壺自喻，表明自己身處逆境與謗議中仍持守清白高潔。

洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。（AI生成圖片）

再回頭讀四首送別詩，最有意思的是，朋友上路前還來得及做甚麼：王維能多勸一杯，汪倫能再唱一曲，王昌齡則趁辛漸將赴洛陽，把自己的近況託付給一個懂得轉達的人。