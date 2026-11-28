蘋果（Apple）手機內置「尋找」功能立大功！有港男日前在社交平台分享，指搭乘巴士時不慎遺漏耳機盒並遭他人盜去，於是使用手機的定位以及內置「尋找」功能，兩者配合下成功在對方準備於深水埗鴨寮街變賣前，成功截獲並取回耳機盒的經歷，獲網民大讚，「好勁！成功反擊！」、「恭喜你成功捍衛到自己嘅嘢」，另有人則建議樓主報警，擔心姑息對方，或會有下一位苦主，「呢啲人唔縱容得」。



有港男搭巴士遺留耳機充電盒，發現被人帶至鴨寮街，靠手機「尋找」功能成功追蹤截獲，並阻止對方變賣。（「threads＠machai_xx」影片截圖）

該男事主於周五（27日）在threads帳號發帖，表示「搭巴士漏咗耳機俾人偷咗，成功早過呢位阿伯行到鴨寮街賣之前捉到佢」，並上傳多張照片，分享他如何透過Apple手機的定位功能，並配合「Find My（尋找）」以及內有的「精確尋找（Precision Finding）」功能，成功在20分鐘內截獲涉事老伯。

搭巴士遺AirPods充電盒 定位顯示被人帶至深水埗

如相中顯示，事主於事發當天的下午12時41分打開手機「尋找」功能，系統顯示耳機和充電盒位置分離，其時左、右兩隻耳機仍在事主身上，而遺失的AirPods Pro充電盒則正往深水埗方向移動，他隨即在Instagram發布一則「偷X咗我耳機嗰個，準備俾人跟蹤啦」便簽，然後決定前往追蹤充電盒下落。

樓主發現耳機盒被盜後在IG發布便簽，準備前往追蹤其下落。（「threads＠machai_xx」圖片）

油麻地趕往深水埗 與充電盒距離大大收窄

當時事主身處油麻地一帶，而充電盒則被帶至深水埗與石硤尾交界，他隨即趕往深水埗。短短3分鐘後，他抵達深水埗長沙灣道，地圖顯示他和充電盒距離已相當接近，系統介面顯示充電盒就在「附近」，而最後更新時間為3分鐘前，他隨即點擊下方的綠色「尋找」按鈕，以便進行近距離追蹤。

當時事主身處油麻地一帶，充電盒則被帶至深水埗與石硤尾交界。（「threads＠machai_xx」圖片）

事主極速抵達深水埗，地圖顯示他和充電盒距離相當接近，他隨即點擊「尋找」按鈕進行近距離追蹤。（「threads＠machai_xx」圖片）

精準利用Apple手機尋找功能

事主當時利用「尋找」功能內的「精確尋找」，螢幕顯示他距離充電盒14米，待鎖定方向與距離在周邊搜尋約10多分鐘後，螢幕轉為代表近距離的綠色背景，並出現白色方向箭頭，明確指出充電盒就在前方4.4米處，其後再縮短至附近的0.8米。

事主當時利用「尋找」功能內的「精確尋找」，螢幕顯示他距離充電盒14米。（「threads＠machai_xx」圖片）

螢幕之後轉為綠色背景，並出現白色方向箭頭，指出充電盒就在前方4.4米處。（「threads＠machai_xx」圖片）

螢幕之後顯示距離縮短至附近的0.8米。（「threads＠machai_xx」圖片）

港男成功截獲老伯 阻止對方變賣

最後影片可見，樓主在深水埗鴨寮街截獲1名戴眼鏡、穿淺色牛仔外套的老伯，他當時用手機錄影兼要求對方交還充電盒，老伯只好從袋中取出並歸還，樓主則成功在對方變賣前尋回失物。

樓主在深水埗鴨寮街截獲穿淺色牛仔外套的老伯。（「threads＠machai_xx」影片截圖）

老伯最終從袋中取出並歸還充電盒。（「threads＠machai_xx」影片截圖）

網民激讚事主行動力

事件引來網民大讚樓主的行動力如同「教科書級別」，「好彩有定位功能」、「呢啲先係黑科技」、

「大癲，師兄好嘢」



「好勁！成功反擊！」



「勁，啱㗎啦，死都唔好放棄」



「恭喜你成功捍衛到自己嘅嘢」



「好精彩，我好似睇緊電視劇，男主角為咗捉到賊人慢慢跟蹤最後成功捕獲」



「師兄你啲cap圖一張張愈搵愈近，好有臨場感，睇到好緊張」



網民建議報警 憂姑息將有其他苦主

另有留言認為樓主應該即時報警，「執到就馬不停蹄去鴨記放，uncle咁熟練」、「似係慣犯」、「應該要報警，有片有證據+喺佢個袋度攞出嚟，仲要有意圖攞去賣」、「呢啲人唔縱容得」、「睇鏡頭角度，你高佢兩個頭 佢先唔敢玩嘢」。

搵到只係好彩！唔拉佢就會有下一個受害者！ 網民意見

（threads＠machai_xx）