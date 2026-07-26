葵廣象拔蚌手卷藏AirPod！女生吃完驚見1隻耳機　獲退款仍感嘔心

買手卷送耳機？有女生在社交平台發文，指光顧葵涌廣場（下稱葵廣）2樓的壽司店購買象拔蚌手卷，吃十元後才發現手卷筒內藏有1隻AirPod（耳機），她返回店內反映後雖然獲得退款，但事後仍大呻「真係諗起都想嘔」。大批網民直斥不能接受，「好X嘔心，imagine佢係濕耳」、「耳機入面好多耳屎㗎」，又揶揄「店舖週年感謝祭限時抽獎活動」、「買手卷送單邊AirPod活動做到幾時？」。



《香港01》記者於周六（7月25日）曾到涉事店舖了解，不過店員拒絕回應事件。



有女生光顧葵廣2樓的壽司店購買手卷，吃到尾發現手卷筒內藏1隻耳機，直呼嘔心。

事主於周五（24日）下班後到葵涌廣場，並在2樓壽司店購買1個手卷，沒料到竟吃出耳機。（資料圖片）

葵廣買象拔蚌手卷！吃到尾發現「手卷筒內藏單邊AirPod」

該女生在threads帳號「deonieeeee」發帖，表示「我一個普通小市民，營營役役，老老實實，點解收工去葵廣食象拔蚌手卷，食到尾居然會有隻右耳AirPod」，並嘲諷稱「重料」。樓主之後返回涉事店舖，雖然獲得退款，但仍稱「真係諗起都想嘔」，又指店員當時「都呆X咗」。

樓主當時在2樓壽司店購買1個象拔蚌手卷，沒料到竟吃出耳機。

耳機軟塞微微泛黃 事主獲退款：諗起都想嘔

樓主在帖文上傳照片，顯示她手握1個象拔蚌手卷，賣相不俗，有大片象拔蚌在壽司飯上，不過另一照片可見，當她吃完手卷後，發現1隻白色無線耳機竟然藏在手卷筒內，加上耳機軟塞微微泛黃，實在令人嘔心。

樓主事後雖然獲退款，但仍表示「真係諗起都想嘔」。示意圖。（AI生成圖片）

網民斥離譜：耳機入面好多耳屎㗎

帖文引來網民批評離譜，「荒謬到AI都作唔出」、「生菜墊底成日見，AirPods墊底第一次見」、「耳機入面好多耳屎㗎」、「好X嘔心，imagine佢係濕耳」、「退錢都解決唔到問題」。有疑似同一時段光顧的食客亦表示遇到同樣情況，「我頭先7點50分都係exactly一樣情況」，樓主因此質疑手卷筒或被重用，「懷疑佢係俾咗你嗰個筒我？」。

網民瘋狂暗寸：買手卷送AirPod活動做到幾時？

另有留言揶揄，「店舖週年感謝祭限時抽獎活動」、「買手卷送單邊AirPod活動做到幾時？」、「我老友唔見咗粒AirPods，可唔可以去配返？」、「想要一對，一陣去買2嚿先」、「其實你係臥底，宜家上頭有任務俾你，你聽下」、「佢想即時聽你嘅食評」。

（Threads）

其他文章：葵廣外賣章魚小丸子藏鋼絲 港女想嘔投訴下場曝光 網民：報食環

食店衛生十分重要，食物安全更加不容忽視。有港女透過外賣平台，在葵涌廣場買了盒章魚小丸子外賣，吃到中途發現口內有異物，竟從口中拿出鋼絲刷中的長長鐵絲，令她感到十分驚嚇且「勁想嘔」。她向外賣平台反映事件，獲平台全額退款及賠償50元現金券，但平台指該食店「唔聽電話」。不少網民也表示有類似經驗，「好彩無大口吞」、「一定要報食環啦」。



樓主在葵廣外賣章魚小丸子，吃到中途發現有鋼絲刷的長長鐵絲。（Threads@manching0_o圖片）

她向外賣平台反映事件獲賠償。（Threads@manching0_o圖片）

章魚小丸子藏鋼絲

該港女在Threads上發相及發文，指在葵涌廣場外賣了一盒章魚小丸子，其間吃到章魚小丸子內有鋼絲刷中的1條長鐵絲，感到非常嘔心，心想「都唔知係話佢乾淨定唔乾淨好」，而餘下的章魚小丸子也不敢再吃，「PTSD（創傷後遺症），永世唔會再幫襯食呢間小丸子」。

有網民指遇同類經歷，「唔止一次，食過兩次都有從此冇再食」。（Threads圖片）

有網民指遇同類經歷，「唔止一次，食過兩次都有從此冇再食」。（Threads圖片）

不少網民看過帖文後留言，有人慶幸樓主沒有受傷，「明天要買張六合彩」、「好彩無大口吞」，樓主回應「好彩箍緊牙，條鐵絲卡住咗係牙箍，初初仲以為係自己箍牙條鋼線甩咗，點知一拎出嚟係條鐵絲」。

網民：一定要報食環啦

有人分享類似經歷，「彩虹某間餐廳都有呢啲嘢發生，已經第2次叫外賣中招了，上次食到卡喺牙到好恐怖，一餓就大大啖咁食，估唔到有條好細嘅鋼絲」、「一定要報食環啦，，我上次食麵都差啲吞咗落肚」。有人認為，「只能講有用鋼絲刷嘅食肆就會有機會中招，不過都真係嘔心嘅」。

（threads＠deonieeeee）