內地客遺無線耳機！熱心的士司機親到內地寄件　3個月後物歸原主

乘坐交通工具，下車時最好檢查一下有沒有遺留個人物品在車上！最近1名的士司機在網上發文，表示於去年11月中，1名乘客在下車後聯絡他，指其無線耳機不小心留在車上，司機本打算在1天後約對方於上車地點交收，惟對方原來已經正在返回廣州途中，司機其後欲從香港寄快遞到廣州，可惜被告知二手物品無法寄到內地，幾經奔波和商議其他方法，最後熱心司機在3個月後，今年2月趁農曆新年到內地旅遊時，順便把耳機從江西省南昌市寄到廣州，物主順利收到耳機後也向司機道謝，「感謝你，好人一生平安」。



有的士司機於去年11月接載乘客後，發現對方遺下無線耳機，幾經波折，司機在今年2月前往內地旅行時，順道將耳機寄給身處廣州的物主。（《降魔的2.0》劇照）

內地乘客來港搭的士遺無線耳機

樓主在Facebook發文分享事件，表示早於去年11月中接載來自內地的乘客一家人，對方下車後聯絡他，稱不小心遺下無線耳機，司機也在車內找到。他本身打算在1天後約對方於上車地點取回耳機，惟對方告知自己一家人已在返回廣州的途中，並建議樓主使用快遞寄回耳機到其廣州地址。然而，樓主親身到快遞公司櫃台詢問，被告知「這個不是新的，二手不許寄回內地」。

熱心司機到內地順道寄件歸還

其後雙方繼續討論其他方法，包括乘客下次來港時再找樓主，或拜托來港朋友幫忙。最後在今年2月農曆新年期間，剛好樓主到內地江西省旅行，終於以貨到付款的方式，順利將耳機寄到廣州物歸原主。物主收到其耳機後向司機道謝，「感謝你，好人一生平安」。

樓主其後透露，雖然並非由他付款，但估計物主需在到貨時支付31元。另外，也有網民質疑樓主作為的士司機「做壞行規」，擔心日後其後乘客遺留個人物品，也會期望司機如此熱心地歸還物品。