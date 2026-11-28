內地豎屏短劇熱潮席捲互聯網，近日這股風氣更以意想不到的形式攻入小學校園。重慶、河南鄭州及河北等多地小學，自11月中下旬起悄然流行1種名為「紙質短劇」的風琴式摺疊小冊子。這類冊子以手機鎖定畫面作封面設計，內頁印滿盜版短劇截圖與對白，每本僅售1元人民幣（約1.17港元），現在已成為小學生課間傳閱的新寵。



由於產品充斥未經篩選的成人化橋段，且欠缺正規出版書號，事件經內地傳媒曝光後引發家長強烈擔憂，各大電商平台緊急下架相關商品，地方文旅部門亦已介入調查。



「紙質短劇」實為1款巴掌大小的風琴式摺疊冊子，收攏後體積輕巧，完全展開後長度可達半米。（《紫牛新聞》圖片）

紙質短劇風琴式設計易於藏匿 爽片題材氾濫

據內地傳媒《揚子晚報》（紫牛新聞）、《大象新聞》及「梨視頻」報道，「紙質短劇」實為1款巴掌大小的風琴式摺疊冊子，收攏後體積輕巧，極易夾進課本或藏於筆袋之中，完全展開後長度可達半米。這類冊子的封面刻意模仿智能手機鎖定畫面，內頁則截取網絡短劇畫面並重新排版印製台詞，題材高度集中於「重生」、「逆襲」及「霸總」等強調反轉與感官刺激的熱門劇情。

紙質短劇的題材高度集中於「重生」、「逆襲」及「霸總」等強調反轉與感官刺激的熱門劇情。（《紫牛新聞》圖片）

定價低廉社交屬性強 紙質短劇風靡小學校園

這類商品定價普遍為1元人民幣，極度貼合小學生的消費能力，且帶有社交傳閱屬性，往往只要班上有1名學生購買，便會迅速在同學之間互相傳看。河南鄭州多所小學周邊的文具店商戶向《大象新聞》記者透露，該款商品到貨後僅短短一、兩天便迅速走紅，成為近期銷量最突出的熱賣品；重慶1所小學門口的流動小販亦證實，「紙質短劇」是近期最受小學生歡迎的商品。

紙質短劇定價普遍為1元人民幣，極度貼合小學生的消費能力，且帶有社交傳閱屬性，往往只要班上有1名學生購買，便會迅速在同學之間互相傳看。（《紫牛新聞》影片截圖）

班主任單日沒收3本 成人化橋段誤導價值觀

「紙質短劇」氾濫令前線教師與家長深感困擾。學生在課堂上偷看這類小冊子的情況時有發生，河北某小學1名班主任接受《揚子晚報》訪問時無奈表示：「我今天才在班級沒收了3本。」多名受訪家長指出，「紙質短劇」的內容未經任何篩選把關，當中充斥大量成人化情節與偏頗的價值觀，對心智未成熟及是非觀未定型的低齡小學生而言極具誤導性，孩子很可能在現實裡模仿劇中的誇張橋段。除了內容不當外，產品質量同樣令人堪憂，這批小冊子印刷做工粗糙、散發刺鼻油墨氣味。

冊子內頁截取網絡短劇畫面並重新排版印製台詞。（《紫牛新聞》圖片）

《揚子晚報》向劇方及短劇平台查詢，僅獲回覆「並非官方周邊」、「並不知情」。而冊子包裝上標示的廠家，是1間登記地址在廣州經開區創業路8號的紙品公司，惟查不到該企業的真實註冊資料。廣州經開區文旅部門其後回應，指已收到相關舉報線索，將調查取證，同時按樣品鑑定結果依法處理。

冒用玩具標籤規避出版監管

業界分析指出，「紙質短劇」具備連續劇情閱讀屬性，實質上屬於出版物，然而涉事商家為省卻版權授權與內容審核成本，不但未有按規定申報正規ISBN書號，更刻意在包裝上冒用玩具標籤，甚至標註已經廢止的玩具舊標準，企圖以「玩具」名義繞過出版與市場監管。這種將盜版網絡短劇改頭換面流入校園的做法，已同時觸及侵犯著作權及涉嫌製售非法出版物等多重紅線。

目前在各大電商平台搜尋「紙質短劇」已無法檢索到相關商品。（「梨視頻」圖片）

大批在售的商品連結已被集中下架。（「梨視頻」圖片）

大批在售的商品連結已被集中下架。（《紫牛新聞》影片截圖）

電商平台下架商品 家長呼籲相關部門徹查

事件於11月27日經多家媒體曝光後，迅速引起監管部門及電商平台關注。據《梨視頻》記者實測查證，目前在各大電商平台搜尋「紙質短劇」已無法檢索到相關商品，大批在售的商品連結已被集中下架，外界推測下架與版權方投訴及平台整頓有關。儘管線上渠道暫時受阻，但不少家長仍呼籲文旅、市場監管及「掃黃打非」（打擊色情及非法出版物）等部門徹查校園周邊文具店與流動小販，從生產源頭斬斷這條針對未成年人的灰色產業鏈。