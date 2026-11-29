內地校園管理方式再惹爭議！四川德陽一體育學校近日傳出1段影片，1名任教女子足球隊的男教練因不滿學生違規私藏手機，竟在操場上當着多名學生的面，將沒收的8部手機逐一猛力摔向地面。事件在網上曝光後隨即引發熱議，校方回應承認該名教練的管理方式「簡單粗暴」，已要求改善；當地體育局亦已介入調查。有內地律師指出，校規雖可禁帶手機，但無權直接損毀學生私人財物，涉事教練行為已涉嫌侵權，依法須作折價賠償。



從網上流傳的影片可見，多名女學生圍成半圈站立，1名男教練站在圓圈中央，將收繳得來的8部手機依次猛力摔向地面。（網上影片截圖）

從網上流傳的影片可見，多名女學生圍成半圈站立，1名男教練站在圓圈中央，將收繳得來的8部手機依次猛力摔向地面。（網上影片截圖）

操場當眾連環摔機 俯身檢查後再補摔

據內地媒體《新京報》報道，事發於11月26日，地點位於四川德陽市奧林匹克後備人才學校。從網上流傳的影片可見，多名女學生圍成半圈站立，1名男教練站在圓圈中央，將收繳得來的8部手機依次猛力摔向地面，男教練在摔完1輪後，更現場俯身查看手機的破損狀態，並撿起部分損壞未如預期的手機再次用力重摔。

男教練在摔完1輪後，更現場俯身查看手機的破損狀態，並撿起部分損壞未如預期的手機再次用力摔打。（網上影片截圖）

校方證實禁帶電子產品 認教練處事魯莽要求改善

相關影片曝光後，不少網民質疑教練的做法及毀壞財物的合法性。德陽市奧林匹克後備人才學校職員於11月27日接受傳媒訪問時確認，事發地點確為該校校園，涉事男子是學校的女足教練。該名職員解釋，學校一般禁止學生攜帶手機等電子產品進入校園，但承認該教練今次處理問題的方式「確實有些魯莽」、「比較簡單粗暴」，校方正跟進核實事件，並已要求相關人員改善管理方式。德陽市體育局亦表示，已接獲投訴並展開調查。

男教練在摔完1輪後，更現場俯身查看手機的破損狀態，並撿起部分損壞未如預期的手機再次用力摔打。（網上影片截圖）

律師：校規無權毀物 家長可向校方索賠

針對學生違規帶手機被摔毀的法律責任，內地知名公益律師趙良善指出，學校雖有權禁止學生帶手機，但絕無權直接摔毀。手機屬學生合法私人財物，根據《民法典》相關條文，教練故意摔機已侵犯財產權，須按折舊價賠償；當眾摔機亦損害未成年人的人格尊嚴。

內地知名公益律師趙良善指出，學校雖有權禁止學生帶手機，但絕無權直接摔毀。（網上影片截圖）

此外，根據《治安管理處罰法》第59條，故意損毀公私財物可被處以罰款或拘留；若8部手機的損失金額達到一定標準，更可能涉及刑事犯罪。由於教練在履行職務期間涉事，家長可直接向校方索償，教育部門亦可對涉事教練作出行政處分。

（《新京報》）