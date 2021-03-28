老公與女同事常WhatsApp　隱瞞行山被踢爆後冷戰　港妻：信任沒了

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-28 20:00

常說女人的直覺非常準，尤其感情方面，不少女士都能捕捉到另一半的怪異行為。有港妻近日在討論區訴苦，指發現丈夫與1名女同事私交甚篤，不但經常互傳短訊聊天，連分手後也打電話給其丈夫哭訴，並直呼樓主的子女為「阿仔阿女」。最近樓主揭發丈夫甚至隱瞞她私約女同事行山，氣得她狠斥另一半已精神出軌。

有人妻在討論區哭訴，指早前發現老公與女同事私下約行山，她向丈夫表達不滿後，兩夫妻在家一直沒有說話。（《幕後玩家》劇照）

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該名人妻在親子王國（Baby Kingdom）發帖，表示近日發現丈夫與其女同事經常在WhatsApp聊天，除了講及生活點滴，就連家事、感情事及飼養狗仔等瑣碎事都跟丈夫一一分享，未料最近再得知2人竟私下相約行山▼▼▼

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樓主直斥丈夫已「精神上出軌」，夫妻間的信任全失，認為丈夫與女同事私下行山無疑是等同約會，「不要以行山這個健康的詞彙來為自己做借口」。她續稱，自己沒有就行山一事與丈夫硬碰硬對質，只以短訊表達不滿，但丈夫沒有回覆，夫妻在家也不再說話；她知道該名女同事即將生日，有預感丈夫會暪着她為對方慶祝，不知應何時攤牌。

帖文一出，許多網民立即回應並安慰人妻，但也坦言其丈夫的舉動已不是精神出軌般簡單，「都暪住老婆同人去行山，都仲算係『精神上出軌』？」、「正常點會有人會同有婦之夫單獨去街，仲傾心事，根本就已經出咗軌了吧」、「不止精神上吧，單獨約會有互動，有行動喎」，建議樓主先與丈夫認真對話，解開心結，假如自覺已無法挽回婚姻，便不應再浪費時間。

（親子王國）

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