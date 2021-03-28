日系窗台設自動升降　1個人用3日+2000蚊有找完工　燈光勁有Feel

撰文： 梁希爾 最後更新日期： 2021-03-28 18:00

窗台不少人聽到都覺得驚，全因空間唔見使令室內設計變得困難！不過最近有網民分享DIY日式窗台，設有升降台之餘更有燈光配合，十分有格調，令看過的網民都留言大讚「好正呀！」。該名網民阿邦接受《香港01》訪問時表示，全套DIY窗台成本約為1600元人民幣（約1900港元），約需3個工作天完成工程。他亦提到改造窗台除了希望可以善用該位置，亦是為了懷緬與已經去世的母親靠着窗口看星空的日子。

阿邦在facebook群組上分享自己改造的日系窗台，引來網民激讚！（受訪者提供）

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阿邦早前在facebook群組「淘寶開心share」上分享自製日式窗台的照片，可見他家中的窗口位置充滿日系感覺，用上木板地台、塌塌米坐椅及日式屏風等等。他亦為窗台加設電動升降功能，只要將地台升起就可以將腳放到地台之中，窗台搖身一邊成為舒適的2人座位。另外，即使關上大廳的燈光，窗邊仍然有1支小燈照亮窗台，令窗台設計實際之餘亦都充滿格調。

網民看到阿邦設計的窗台都留言讚好，更說他是設計高手，「勁正喎！坐喺窗邊，日頭可以嘆杯茶或咖啡，夜晚飲返杯酒，幾寫意嘅人生！」、「好靚呀！好舒服嘅環境」、「根本係裝修師傅！」。

阿邦受訪時提到，日式窗台的所有用料都購自淘寶網，當中包括2個訂造的地台櫃（共714人民幣（約848港元））、地台升降器（170人民幣（約202港元））、2邊共6扇日式屏風（490人民幣（約581港元））、日式榻榻米椅（58人民幣（約69港元））及電鑽電批（共152人民幣（約181港元）），總數約為1600元人民幣（約1900港元）。他又提到地台櫃分開2個訂造再組合而成，可以節省集運貨件過長的附加費。

阿邦說，最初裝修好客廳後就貼上仿木地板，然後再加設地台，升降器於完成上述步驟約1年之後再安裝。他表示，所有工序連同電線走位，1個人只需3個工作天就可以完成，過程亦不算困難，「最煩同要小心嘅係之前要度好尺寸，要預想腦內個效果，同上網查1個人坐低之後，大脾同桌面高度嘅舒適距離」。畢竟淘寶算是隔山買牛，於收貨後才發覺尺寸有問題，要後期改造便十分困難。

阿邦分享，自己活化窗口的原因有2個，其一是自己住的是公屋單位，窗台附近位置一直只用來放雜物，變相浪費窗口景色；另一動機是小時候的他十分喜歡坐在櫈仔上，與媽媽在窗口旁邊看星空，「兩母子成晚喺度睇下有冇UFO」，「媽媽早2年離世，所以令我好想可以懷緬下！」

阿邦表示，他的2位姐姐都喜歡玩遊戲《動物森友會》，因此從中取得靈感設計出日式窗台。（資料圖片）

他亦提到，窗台使用日式風格是因為2位姐姐都熱愛遊戲《動物森友會》，所以從中找到靈感；改裝技巧則是參考香港開電視節目《空間改造王》後學到的，再加上他讀書時曾經修讀美術及設計，亦幫助了整個工程。

阿邦亦表示，改造家居是為了可以一家人生活得開開心心。早前他淘寶改裝自己的房間之後，爸爸就提出翻新客廳，因為已經使用近20年之多，但他們早前問過裝修公司，報價需要十多萬，又需要暫住酒店數星期。為了不想令爸爸離家太久及節省租酒店支出，他便決定自己落手DIY。

阿邦笑言，雖然翻新家居的過程有不少意外及令人手足無措的地方，但最後都成功克服，花了大半個月時間及約3.5萬人民幣（約4.16萬港元）完成客廳翻新及購買新家俬。完成後家中雖然難免會有手工上的瑕疵，但亦成為了提醒他未來再次動手時需要學習進步的地方。

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